Nevrijeme otrgnulo tanker, u more iscurilo 200 litara nafte! Splitska Lučka kapetanija sinoć je imala čak 11 akcija, no najveća se drama odvijala u luci

Sinoć je zbog nevremena došlo i do velikog broja nasukavanja brodica u splitskom akvatoriju, a Željko Kuštera, kapetan splitske Lučke kapetnije nam je rekao kako su imali 11 akcija spašavanja.

- Jaki udar vjetar zadao je mnoge probleme, a prvi poziv smo primili u 21:30 sati. Jahta Adriatiuc Queen izmeđe Hvara i Brača javlja da su viđene dvije crvene signalne rakete, a mi smo odmah kontaktirali ribaricu koja je bila u blizini i onda smo naš brod iz Makarske aktivirali da ide provjeriti o čemu se radi. Naknadnom pretragom ništa od dojavljenog nije uočeno, objašnjava Kuštura.

U 22:30 sati krenuli su u pomoć motornoj jahti Carpe Ventum kojoj je popustilo sidro u Maloj luci na Velom Drveniku. Doživjeli su udarac o obalu i zabilježili prodor mora. Prema njoj je u pomoć isplovio brod Poišan, a u 00:40 sati otegljen je u Rogoznicu.

U 22:30 sati dojavitelji sa otoka Drvenik Veli javio je u MRCC Rijeka kako je njegov gost, F.C., državljanin Republike Italije samostalno otpivao prema vlastitoj motornoj jahti "Guendalina", sa kojoj je ubrzo isplovio iz uvale, kako se jaht ne bi nasukala. Budući da Talijan nije ima mobitel, pretpostavilo se da na brodici posjeduje VHF radio, stoga je informacija prosljeđena prema LK Split, čiji službenici od trenutka dojave nisu uspjeli uspostavili komunikaciju sa rečenom jahtom, niti se Talijan javio obitelji, dok je u međuvremeu MRCC Rijeka zaprimila upit o nestalom Talijanu i od kolega iz MRCC Roma.

U traganje i spašavanje prema nestalom Talijanu i njegovoj jathi angažirana su dva spasilačka plovila LK Split, glavni spasilčaki brod i jedna brodica, koji su do tada obavljali poslove zbrinjavanja brodica neposredno ugorženih djelovanjem jakog nevremena na moru, no potraga noćas, 03.08. do 3 sata nije rezultirala pronalaskom. Tijekom vremena trajanja potrage posredstvom ORP Split-radio učestalo su upućivani pozivi prema motornoj jahti 'Guendalina', također bez odaziva, da bi noćas u 03.50 sati službenici LK Split javili o pronalasku živog i zdravog Talijana u uvali Vinišće.

U 22.35 sata zaprimljen je poziv posade jedrilice 'Carpe ventum', koji su dojavili o udaru u obalu Drvenika Velog, usljed olujnog nevremena. Na jedrilici je u trenutku dojave bilo 10 osoba, među kojima nitko nije ozlijeđen. Voditelj jedrilice obavijestio je MRCC Rijeka da je uspio samostalno doploviti u sigurnu uvale i da nitko od posade nije ugrožen i gdje su pričekali smirivanje nevremena.

U 22.55 sati LK Split dobila je poziv kćeri čiji je otac kod Arbanije na Čiovu upao u more. Kapetan ispostave u Trogiru sa svojom ekipom krenuo je prema tom mjestu, a srećom u 00.40 sati kćer im je potvrdila da se čovjek uspio doplivati do obale.

U 23.10 sati ORP Split-radio spaja MRCC Rijeka sa posadom jedrilice 'Maria Alba', sa koje je odaslan poziv pogibelji 'Mayday relay' za dvije druge jedrilice nasukane u uvali Kalina južno od Milne. Informacija je prosljeđena u LK Split i Pomorsku policiju Split, čiji službenici su u tom trenutku obavljali hitan medicinski prijevoz voditelja brodice 'Gideon' prema luci Lora, stoga je u daljnjoj komunikaciji sa posadom dvije nasukane jedrilice noćas, 03.08. u 00.35h utvrđeno da su nasukani na otok Šćedro, ali da svi na broju, neozlijeđeni i nisu imali ptrebu za ikakvim spašavanjem, stoga je njihov kontakt prosljeđen tvrtki specijaliziranoj za pružanje komercijalne pomoći plovilima na moru, čiji djelatnici će tijekom današnjeg dana obaviti odsukavanje jedrilica te obaviti tegalj, ukoliko bude potrebe.

MRCC Rijeka u 23.10 sati zaprimila je dojava peljarske službe da se tanker 'BYZANTION', uslijed jakog nevremena odmakao od operativne lučke obale u Splitskoj luci, pri čemu je došlo do otrgnuća iskrcajne cijevi sa obalne strane. Prije samog događaja svi sigurnosni ventili bili su zatvoreni, tako da je u more iz cijevi iscurilo oko 200 litara preostalog pogonskoga goriva, tip diesel.

Tegljač 'Rigel' ubrzo nakon događaja vratio je tanker uz obalu, gdje je osigran na vezu. O događaju je obaviještena LK Split, čiji službenici su obavili očevid na poziciji nezgode i kamo su odmah angažirali pripadnike Javne vatrogasne postrojbe Split, koji su na poziciju angažirali i pomorsku vatrogasnu jedinicu u cilju uklanjanja manjeg onečišćenja.

Kako doznajemo s terena, mrlja je tijekom jutra sanirana zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ali i dalje se osjeća neugodan miris nafte.

Kao što smo već pisali, sinoć su se u uvalu Kašuni nasukale i dvije jedrilice. U intervenciji su bili angažirani službenici Pomorske policije Split koji su dolaskom na poziciju dojavili o nasukanju jedne jedrilice Fransuske zastave sa 4 osobe, neozlijeđene te o drugoj nasukanoj jedrilici, Poljske zastave sa ukupno 5 osoba, od kojih nitko nije ozlijeđen.

Iz Lučke ispostave Milna u 23.30 sati zaprimljena je infromacija o potopljenoj jahti imema 'Topless express', pred samim ulazom u Milnu. Na jahti je u trenutku nesreće bilo osam državljana Republike Češke, koji su srećom svi spašeni neozlijeđeni, a akciju spašavanja odradili su djelatnici tvrtke specijalizirane za pružanje komercijalne pomoći plovilima na moru.

Oko 1.15 sati u uvali Racetinova-Okrug nasukala se jahta 'Cairos' dužine 33 metra sa 16 putnika i 6 članova posade. Odmah po dojavi na mjesto nasukanja upućeni su službenici LI Milna, koji su jutros obavili očevid o uzrocima ove pomorske nesreće.

Jutros je jedan brod kapetanije krenuo prema hridi Arkanđeo Kod Trogira. Tamo su spasili dva hrvatska građanina s prevrnute jedrilice

- Zahvaljujući odličnoj koordinaciji i radu svih uključenih izbjegnute su veće tragedije, zaključio je Kuštura.