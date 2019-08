Jedanaest je ujutro, živa u termometru pokazuje točno trideset stupnjeva, a more na novoj plaži u Strožancu svojim plavetnilom i bistrinom kao da doziva kupače. Mnogi su mu se još od ranog jutra odazvali pa tako uz prve krike galebova uživaju u iskonskoj morskoj tišini, promatrajući izlazak sunca i početak novog dana.

Primjećujemo da je u ovu jutarnju uru na plaži veliki broj turista, što nije ni čudno, jer se većina Splićana na more počne spuštati tek u popodnevnim satima kad završe s radnim ili nekim drugim obvezama. Ipak, ima i izuzetaka, a Stjepan Bitunjac iz Žrnovnice ovdje dolazi i dva puta dnevno.

- Plaža je super, more je čisto, evo pogledajte, ma besprijekorno. Ne smeta mi toliko što je plićak, uvijek otplivam malo dalje. Uređenje je također predivno - govori Stjepan netom je izišao iz mora.

Sličnog je mišljenja i Splićanka Ivančica, koja je sa suprugom i djecom tek nedavno otkrila svoju novu omiljenu morsku oazu.

- Prekrasna je i ima pijeska, ka na Bačama. Sve je novo i lipo uređeno. Zahodi su jako čisti, bolji su nego na nekim splitskim plažama. A vidite onu tamo sjenicu, baš daje neki dašak romantike, ka da smo na Karibima. Znate šta, ja vam mislim da će se tu sigurno uskoro neko oženit - smije se Ivančica i dodaje:

- Triba to još malo zaživit i bilo bi dobro da se neki kafić napravi, znamo svi da Splićani vole pit kavicu. A čujte, nedavno je bilo nevrime pa ima malo trave. Ali jutros sam rano došla i vidila momke kako čiste. To je za svaku pohvalu. Ima i tih ptičurina, no sve su to draži mora.

Ipak, za razliku od Dalmatinaca, čini nam se da fureštima plaža u Strožancu i nije baš najbolje sjela. Gotovo svi s kojima smo pričali slažu se da na njoj još treba raditi i dodatno je urediti ne bi li zasjala u svom punom sjaju i bila još ljepša i atraktivnija. Najviše im smeta što na plaži ima dosta velikih komada kamenja, trave i smeća, smatraju i dA bi trebalo nasuti još pijeska.

Elviru Hodžić iz Sarajeva zatekli smo s kćerkama Eminom i Emom na samom početku plaže, neposredno pokraj Lučice.

U Hrvatsku se svakog ljeta rado vraćaju, a ove su godine kao svoju destinaciju umjesto Makarskog primorja odabrali Podstranu, pa su se iz prve ruke došli uvjeriti u ljepote nove plaže za koju su im svi rekli da je moraju posjetiti. Kad tamo… Poprilično iznenađenje.

- Zaista mislim da je ova plaža bezveze, iskreno, grozno izgleda. Čak ne bih ni znala da je nova da mi drugi nisu rekli. Prvi smo put ovdje i nismo nešto oduševljeni. Šetnica mi je pak divna, a galebovi mi ne smetaju. Što da radimo, to su životinje - kaže Elvira i nakon našeg razgovora odlazi s kćerima na drugu, obližnju plažu.

Ni Lukasz i Paulina iz Poljske nisu oduševljeni viđenim. Dosad su ljetovali u drugim dalmatinskim mjestima gdje su im plaže, kažu nam, bile puno ljepše.

- Nije nam draga ova plaža. Previše je prljava, ima i puno kamenja - govore.

- Vidi se da je nova plaža pa ne može sve biti savršeno. Volim pijesak, drago mi je da ga ima ovdje - rekao nam je Milan iz Slovenije, kojeg smo zatekli sa suprugom i sinom.

Jedna turistkinja iz Češke more smatra lijepim za plivanje. Ali…

- Ima puno smeća, jednostavno nije čisto - kaže.

- Prljavo je dosta. Tu smo samo zbog pijeska jer ga djeca vole. Šetnica je jako lijepa - dobacuje mlada mama iz Livna.

Radovi na plaži koja je dio projekta vrijednog čak 18 milijuna i 644 tisuće kuna, a obuhvaća uređenje obale od ušća rijeke Žrnovnice do lučice u Strožancu u dužini od 380 metara, počeli su još 2017. Iako je bilo najavljeno da će plaža biti otvorena još prošlog ljeta, prve je kupače primila tek ove godine.

Uz već spomenute javne zahode koje je nahvalila gospođa Ivančica, u neposrednoj blizini nalaze se i veliko parkiralište, biciklistička staza, svlačionice, rampa za djecu s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom, tuševi (30 sekundi vode stajat će vas dvije kune), kao i igrališta za balotaše i djecu, ali i ljubitelje odbojke na pijesku. Zanimljivo je da su ti tereni ujedno i prvi tereni za odbojku na pijesku u Splitu i okolici.

Ljubitelje prirode svakako će oduševiti prekrasna šetnica s mnoštvom zelenila, koja je u ovim ljetnim mjesecima postala popularna posebno u večernjim satima. Nekad su u njezinoj blizini, na velikom platou, Miroslav Škoro i Prljavo kazalište održavali koncerte na obljetnicu Oluje 5. kolovoza, a sada se tu šeta i domaće i strano.

Puno obitelji potegne iz Splita kako bi djecu doveli na igralište, no ako im njihovi najmlađi požele popiti sok, neće ga dobiti jer na tako velikoj površini zasad jedino radi štekat sa sladoledima.

Načelnik općine Podstrana Mladen Bartulović obećava da će se i to uskoro promijeniti te vjeruje da će plaža biti obogaćena dodatnim sadržajima, poput ugostiteljskih objekata.

– Uređenje određenog dijela plaže nije bilo obuhvaćeno projektom, nego je predviđeno da to bude prirodna zelena površina. Međutim, mi smo ipak napravili novi projekt hortikulturnog uređenja plaže kako bi sve zajedno činilo usklađenu cjelinu te dodatno učinili još atraktivnijim taj dio obale. Radove smo odgodili za jesen budući da je turistička sezona već u tijeku. Uzimajući sve u obzir, očekujemo da će tek u sljedećoj sezoni cijeli dio obale zasjati u punom sjaju sa svim sadržajima i atraktivnim hortikulturnim uređenjem te će tada biti moguće dati realnu ocjenu cijelog projekta, za koju ne sumnjam da će biti odlična i ispuniti kako moja, tako i očekivanja svih mještana i posjetitelja - naglašava Bartulović.

- Uz već postojeća četiri objekta uz plažu, izdana su koncesijska odobrenja za još desetak objekata kao što su: slastičarnica, pitteria – pizzeria, fast food, OPG s autohtonim proizvodima, prodaja sladoleda, dvije suvenirnice, četiri štanda za prodaju izleta, kozmetički salon, šator za masažu, aqua park i najam skutera i kajaka. Kao što sam već spomenuo, većina navedenih koncesionara uskoro će ponuditi svoje sadržaje. Bitno je napomenuti da su predviđena i tri veća ugostiteljska objekta s terasama na plaži, sukladno projektu Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, ali očekujemo ipak da će oni biti u funkciji tek sljedeću sezonu - dodaje načelnik.

Zadovoljan je plažom jer su, kaže, desetljećima zapušteni prostor konačno priveli svrsi.

- Ovo je, međutim, tek početak. A komentari su vrlo pozitivni. To potkrjepljuje i činjenica da je plaža svaki dan puna kupača, a navečer kada malo zahladi, brojni mještani i turisti uživaju u šetnji i predivnom pogledu na zalazak sunca. Mnogi voze bicikle ili rolaju, a najviše ima obitelji s manjom djecom koja, osim bicikliranja, rolanja i vožnje romobilom, uživaju u igri i zabavi na obnovljenom dječjem igralištu opremljenom najmodernijim spravama - tvrdi Bartulović.