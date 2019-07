Ako nemate 12.496 kuna za tri noći u vili međugorske vidjelice u Sućurju, besplatno uživajte u našim fotografijama luksuznog zdanja i 'privatne' betonirane plaže

Srce je turističke sezone i iako se mnogi bune kako imaju manje noćenja nego prije, među njima sigurno nije međugorska vidjelica Mirjana Dragičević-Soldo kojoj se gosti redovito ukazuju u kući u Sućurju na Hvaru koju je kupila prije petnaestak godina.

Nije problem što je ona kupila kuću već što je bez ikakve dozvole, kako smo prije par dana otkrili, pred svojom vilom u uvali Blace betonirala plažu kako bi njeni gosti imali mjesto u prvom redu do mora za hvatanje sunčevih zraka i postavila ležaljke za pravi odmor.

Međugorska vidjelica svoju luksuznu kuću na Hvaru iznajmljuje turistima, i to za cifru od koje 'boli glava'! A uz njezino se ime vežu i hoteli u Međugorju...

Međugorska vidjelica nema pojma ni o čemu: 'Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to'

Dok gleda u Gospu, međugorska vidjelica Mirjana betonira plažu pred svojom luksuznom vilom na Hvaru; Posvjedočili smo pravom devastatorskom čudu!

Pobunili su se mještani jer od kuda nekome pravo da prisvaja plažu za sebe i još je pri tome devastira, a Državne institucije djeluju tako da se ženi češće ukazuje Djevica Marija nego komunalni redari Općine Sućuraj ili Inspektorat.

- Dala je betonirati i popločati plažu, a onda je još i potjerala Sućurane koji su se tu inače dolazili okupati. Devastira i radi privatnu plažu na devastiranom, a institucije ne reagiraju - svjedoči profesorica Suzana Kačić-Bartulović, koja je ovaj primjer uzurpacije pomorskog dobra ranije prijavila nadležnima.

Ona i njezina obitelj uporno ukazuju na prekomjerno betoniranje obale istočnog dijela Hvara, zbog čega se često nađu u problemima poput ovih:

- Moja prijava Lučkoj kapetaniji i Općini završila je na palmi usred parka. Ocu su mi razbili retrovizor i staklo, crtali grafite, zvali noću telefonom... Zgrožena sam devastacijom i postavljam pitanje zašto odgovorni okreću glavu od betonizacije obale i do kada misle prijetiti svima koji traže poštivanje zakona RH - pita se Suzana.

U zemljišnim knjigama kao vlasnici imanja navode se Mirjana i Marko Soldo, a osim što je nelegalno betonirala plažu još joj fali i koncesijsko odobrenje za postavljanje toliko ležaljki.

Vidjelicu smo pokušali kontaktirati, ali bez većeg uspjeha. Više sreće imali su kolege iz "24 sata".

- Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati - kratko im je objasnila vidjelica.

Po našoj prijavi od 25. srpnja, Državni inspektorat obavio je nadzor pred vilom "Veronika", ali eto, što ćete, tamo nisu nikoga zatekli pa zato ne znaju tko je betonirao more:

- Na lokaciji uvala Blaca na otoku Hvaru, općina Sućuraj, obavljen je inspekcijski nadzor. Na terenu nije nitko zatečen, već je utvrđeno da je na dijelu k.č. 1486/2 K.O. Sućuraj uz ulicu anagrafske oznake Ulica Blace, uz more izbetonirano sunčalište dimenzija 24 x 2 metara, djelomično obloženo kamenim pločama. U nastavku ispitnog postupka, kako bi se utvrdio investitor, poslat će se poziv predstavniku Općine Sućuraj i pokrenuti upravni inspekcijski postupak - najavili su iz Državnog inspektorata RH.

Županiju Splitsko-dalmatinsku također smo, podsjetimo, pitali što misle o ovome i vjeruju li našim fotografijama. Iz Odjela za pomorstvo i turizam osuđuju uništavanje prirode i iz njihovih riječi može se zaključiti da je osoba koja je postavila ležaljke trebala za njih tražiti i koncesijsko odobrenje.

Vaša prijava bit će proslijeđena nadležnim institucijama; Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša i Komunalnom redarstvu Općine Sućuraj - najavili su iz Županije.

Ako poželite odmarati na 'privantoj' plaži u Uvali Blaca, prvi slobodan termin Booking.com nudi tek u rujnu, a tri noćenja za dvije osobe koštat će vas 12.496 kuna.

Ovo zdanje, dakle, nema koncesijsko odobrenje, nema zapravo nikakvu dozvolu, počinitelj uzurpira pomorsko dobro, mještani su prijavili, prijave nisu zaprimljene. Ali sad su iz Županije rekli da će biti. To znači da samo treba iskreno i svim srcem vjerovati da neće završiti na palmi u parku.

Do tada u našoj galeriji pogledajte kako izgleda uzrupiranje pomorskog dobra zbog vlastitih interesa...