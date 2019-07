Treća večer 'Ka kulture u Tučepskim zaseocima': posjetitelji uživali u nastupima, oduševila predstava 'Brodolomke'; Daria Lorenzi Flatz: Bilo je predivno, publika je pjevala s nama

Večer nabijena emocijama, dubokim i intenzivnim, ispremiješanim baš poput samog života u kojemu su na istom meniju, bez ikakva logična slijeda, nerijetko i tuga, i smijeh, i zahvalnost, razgalila je proteklog petka brojnu publiku u Podpeći, gdje se održala treća večer ovogodišnje "Ka kulture u tučepskim zaseocima".

No, posebna je ova večer bila i za same izvođače; što zbog posebnog koncepta, što ambijenta, što interakcije koja je ostvarena na samom početku. A početak je bilo glazbeno predjelo koje je proteklog tjedna "iznio" profesor Tonći Puharić, nastupivši u pratnji Edija Hodžića na klavijaturama. Puharićev nastup izazvao je ovacije kod publike koja je ustavši na noge srdačnim pljeskom nagradila Makaranina čija je biografija uistinu impozantna, i čiji je nastup bio i emotivan, i razigran, i energičan.

Glavna poslastica večeri bila je predstava "Brodolomke", koju su maestralno iznijele Daria Lorenzi Flatz, Ana Maras Harmander, Anita Majić, Sanja Milardović te Sven Šestak.

Predstava u kojoj su se izmjenjivale najrazličitije emocije, i koja je publiku tako lagano uvukla u životne priče četiriju žena, ispričane tako autentično, iskreno, dirljivo, s puno izvrsnog, istovremeno pitkog i misaonog humora, nije bez razloga toliko popularna i gledana. No ipak, u Podpeći se dogodilo nekoliko kurioziteta koje je s nama podijelila glumica Daria Lorenzi Flatz.

- Bilo je to predivno iskustvo, uistinu sam ugodno iznenađena i ambijentom i lokacijom i time kako ste nas primili. Kada sam čula koliko je predstava do sada odigrano u sklopu manifestacije, mogu samo reći da je to svojevrsni fenomen. Radi se o ogromnoj brojci, što potvrđuje da je publika obrazovana.

Nije prvi put da je interakcija s publikom intimnija, igramo naime u raznim ambijentima i mjestima, ali je prvi put da je, u 90 ukupnih izvedbi, publika s nama pjevala! Nakon Podpeći igrali smo u Kaštelima i tamo je također bilo pjesme. Očito ste otvorili sezonu - iskreno oduševljena ispričala nam je Daria Lorenzi Flatz kojoj je bilo iznimno drago da je publika tako reagirala. A publika je i "Brodolomke" redatelja Krešimira Dolenčića ispratila ovacijama.

- Nije lako istovremeno biti komercijalan i izbjeći jeftini humor, biti kvalitetan i doprijeti do velikog broja ljudi, što nam je s ovom predstavom očito pošlo za rukom i što me jako raduje - rekla nam je poznata glumica čija je uloga slikarice Hane u instantnom roku, netom je stupila na scenu, očarala gledatelje.

Činjenica da u njoj ima autobiografskih elemenata te osobnih propitkivanja, uz neosporni talent i izvrsno koncipiranu priču, zacijelo je dala dodatni "šug". Posebnost predstave je tako vješto manevriranje između neizbježno bolnog poniranja u samoga sebe i brutalnog razotkrivanja uzroka boli, na jedan tako lak, pitak, duhovit i samim time katarzičan način. Svojevrsna je to terapija za sve, što će kazati i glumica Darija Lorenzi Flatz.

- Svijet se ne može promijeniti, ali može se izaći sa svojom pričom, podijeliti je s ljudima. To zbilja pomaže - rekla je za Kroniku.