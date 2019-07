Žalim što nisam u Irskoj ili Njemačkoj da ne gledam ovaj jad i bijedu. Građevinski lobiji, europska sredstva postali su očito veći prioriteti od naše djece.

- Potiho i podlo vlast je došla do svih dozvola i kao gotovu stvar nam, pod nos, uz dječje igralište na kojem se svakodnevno igra po sto djece, servira reciklažno dvorište. I to u zelenoj rekreacijskoj zoni u sklopu koje je 1500 metara četvornih 2015. godine pretvoreno u komunalnu zonu. Mislili smo da se radi o zelenim otocima, a ne dovođenju smeća na naše kućne pragove. Velika sramota! - ogorčeno je kazao Ivica Vrbatović na današnjem prosvjedu građana solinskog predjela Bubići u Srednjoj strani.

Vrbatović, inače otac jednog djeteta, boji se, kako nam kaže, za njegovo zdravlje, baš kao i dvjestotinjak građana koji su sinoć pred solinskom poštom u centru izrazili svoje nezadovoljstvo verbalno kritizirajući gradsku vlast, ali i putem transparenata s kojih poručuju kako je Grad Solin neprijatelj svoje djece.

Prosvjed je u ime građanske inicijative, koja je u proteklo vrijeme prikupila oko 500 potpisa peticije protiv reciklažnog dvorišta, otvorila Maša Parat napominjući kako nisu uspjeli u pregovorima s vlasti postići cilj, a to je iznalaženje nove lokacije za gradnju ovog komunalnog objekta.

- Ono što nama smeta je to što nas je grad doveo pred gotov čin. Pred Malu Gospu 2018. godine osvanula je vijest da se svečano otvaraju radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta, na što smo jako negodovali. Održana je i tribina na ovu temu, razgovarali smo s vlasti, pregovarali, međutim, dovesti ljude pred gotov čin, varati nas i praviti budalama - nama nije prihvatljivo. Nikad Grad Solin nije spominjao ovu lokaciju u Srednjoj strani, niti građanima objasnio da će to biti ovdje. Nisu radili transparentno! Zašto se odustalo od Kave u Sv. Kaju za koju su najavljivali da će biti mjesto gdje će se graditi dvorište. Kava je velika, nikome neće smetati i to bi bilo u redu da se ostavila ta lokacija – napominje Parat ističući kako su građani koji su na posljednjim izborima aktualnoj vlasti dali 70 posto glasova, revoltirani jer bageri kopaju smještaj smeću tik uz dječje igralište.

- Pa, ne može ovdje na istom mjestu biti sportsko-rekreacijski centar i smeće. A što će s druge strane biti kad krenu stizati i odlaziti brojna vozila dok se sada po ovoj cesti dva auta ne mogu mimoići, a kamoli kamioni – upozorava Maša Parat.

- Šta da van dalje kažem, ukoliko ne odustanu od ove namjere krećemo u prikupljanje potpisa za referendum i smjenu gradonačelnika. Još 2. svibnja predali smo Gradu peticiju s 498 potpisa građana kojom se tražilo da se odustane od izgradnje reciklažnog dvorišta na ovoj lokaciji. Na svim sastancima s gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem i njegovim suradnicima nikada nismo dobili odgovor na pitanja zašto je odabrana baš ova lokacija, koje su još lokacije bile u užem ili širem izboru - kaže Parat.

Nezavisni vijećnik Solina Niko Režić, komentirajući zaključke današnje Tematske sjednice vijeća kazao je kako ga boli što su vlasti lagale i vijećnike i građane.

- Smatraju izgleda da smo ludi. Da su pomakli dvorište stotinjak metara dalje nitko ništa ne bi govorio, a ovako su ljude doveli do ludila. Da, oni koji vladaju Solinom, a to su HDZ i SDP. Na naš upit gdje im je pristupni put za dvorište, kazali su kako će ga izgraditi, a cijela sjednica koju smo inicirali mi iz oporbe, jedna je velika farsa - zaključio je Režić.

A vijećnici su na sjednici usvojili i Zaključak prema kojem se može iščitati kako nema odustajanja od izgradnje reciklažnog dvorišta jer su radovi, za koje su uz opremanje dobili oko 3,3 milijuna kuna, već odmakli.