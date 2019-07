Nitko u TZ-u ne zna promovirati Makarsku?! Hloverka godišnje daje 120 tisuća kuna privatnoj tvrtki za vođenje Facebooka i Instagrama; Koliko je to gostiju dovelo?

Digitalni marketing u eri modernih tehnologija svakako je neizbježna stavka u promotivnom planiranju ureda turističkih zajednica. Dotakli smo se uzgred ove teme kad smo pisali o kulturnom ljetu, pa nam je u Turističkoj zajednici rečeno kako oni samostalno administriraju društvene mreže. Istina je, međutim, da TZ Makarske digitalni marketing ipak - ne radi.

Jest po ugovoru osigurala bazu fotografija, jest da daje podatke i sugestije što želi oglašavati i na što staviti naglasak, ali održavanje stranice Visit Makarska ipak nije njihov zadatak. Taj posao, naime, obavlja obrt za usluge ALL IN, a kao vlasnica tog obrta navodi se Ana Roso. I za taj je posao plaćeno 120 tisuća kuna godišnje, bez PDV-a. Za dodatne usluge fakture se izdaju zasebno. Dokle se taj iznos penje, na osnovi financijskog plana i ugovora, nismo uspjeli doznati jer, kako se vidi, posebne usluge posebno se i naplaćuju.

No, Hloverka Novak Srzić nam je oštro demantirala priče da se godišnja cifra vrti oko masnih 200 tisuća kuna. U svakom slučaju, za outsourcing uslugu bavljenja Facebookom i Instagramom plaćaju minimalno 10.000 kuna plus PDV, s tim da se promocije i manifestacije posebno odrađuju. Primjerice, kad treba promovirati događaj poput Božićnoga grada ili Šumoteke, TZ Makarske će dodatno posegnuti u takujin.

Dobili više ponuda

Na temelju kojih je referencija obrt ALL IN dobio posao administriranja društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama ili YouTubea, koje su njihove obveze i kako nesumnjivo važan digitalni marketing odrađuju makarski susjedi? Direktorica TZ-a Makarske Hloverka Novak Srzić veli kako su dobili više ponuda, neke su bile skuplje poput ponude od 120 tisuća kuna jedne zagrebačke firme, a neke jeftinije. No, oni su se odlučili za makarsku ekipu s poduzetnikom Mateom Perkovićem, inače vlasnikom ITG firme.

- Moj je interes bio da posao dam mladim i kreativnim ljudima koji žive u Makarskoj. Oni bolje poznaju situaciju i probleme u gradu nego netko sa strane - objašnjava Novak Srzić, kazavši kako su Zagrepčani tražili 120 tisuća kuna godišnje. TZ Makarske odlučio je isti taj iznos dati Makaranima. Priznaje da su Zagrepčani bili najskuplji, a kad već plaćaju, odlučili su toliko platiti - domaćima.

- Imali su na svojoj aplikaciji All in Makarska riviera 50 tisuća pratitelja i tu su stranicu samo pretvorili u Visit Makarska. To su bile nekakve referencije koje smo uvažili. Zadovoljni smo kako rade, a suradnju smo započeli 2017. godine. Dobivam izvješća, a o istome izvještavam i Turističko vijeće - kaže Novak Srzić.

Obrt, kaže, ima obvezu tjedno objaviti barem 14 postova na Facebooku, 12 na Instagramu te najmanje jedan klip na YouTubeu. Šefica TZ-a uvjerava da posao nije preplaćen jer je na početku intenziviranja digitalnog marketinga stranica TZ-a imala niti 3000 pratitelja.

- Sada ih ima 10 tisuća. To je izvrsno. Idemo i na pojačavanje kampanje na skandinavskom tržištu, a rastemo i kod Britanaca, kojih je prošle godine bilo 50 posto više, što u dolascima, što u noćenjima. Inače nas, prema statistici, najviše gledaju mlade žene od 18 do 24 godine, a po državljanstvu najviše nas prate Hrvati, pa Srbi, Bosanci, Nijemci, Poljaci... - dodaje Novak Srzić te dodaje znakovito:

- Pravo je pitanje zašto Turistička zajednica nije do sada imala kvalitetnu stranicu, zašto je bila neaktivna na društvenim mrežama, a nije bilo ni otkupljenih fotografija. Radile su se samo fešte i maškare - kazuje Novak Srzić.

Posao nije zanemariv

Kako to pak rade ostali i je li iznos koji plaćamo za digitalni marketing standardan ili prenapuhan? Ovisi. Neki, poput TZ-a Brela ili TZ-a Podgore, to rade sami. U Podgori djelatnica vodi društvene mreže, dok se u Brelima s Facebookom, Instagramom, Twitterom i ostalim mrežama "bakće" sama direktorica.

- To nikako nije nevažan posao. Treba tu vremena i truda, a bitno je i brzo odgovoriti. Na našoj stranici stoji da brzina odgovora iznosi do sat vremena. Nekako sam to krenula raditi vodeći se time da neka firma sa strane neće moći tako dobro voditi taj posao i poznavati prilike kao mi domaći, no ne tvrdim da je to najbolje rješenje. Zahtijeva cjelodnevnu brigu, a svaka mreža ima svoje specifičnosti koje treba poznavati - kaže Valentina Vitković, direktorica TZ-a Brela, koja administrira dvije stranice, Brela i Brela events.

U Baškoj Vodi posao digitalnog marketinga, i to ne samo za TZ, nego i novu lučicu te događanja Općina prema našim saznanjima kani dati jednom lokalnom obrtu, ali za sada to za njih radi firma "Nove vibracije", koji rade na održavanju naše web-stranice. Za to im se plaća 14 tisuća kuna godišnje, za otprilike tri objave tjedno.

Poslovi poput vođenja društvenih mreža u praksi se, kako ispada, direktno pogađaju. Nema natječaja, nema ni obveze za tim, što nam potvrđuje i Novak Srzić. Načelnik općine ili šefica TZ-a imaju ovlasti pogoditi posao po vlastitom nahođenju, a, ako korisnik koliko-toliko poznaje materiju, obrt bi plus trebao dobiti na osnovi referencija i iskustva. Ili pak dobre priče, ako je materija korisniku nepoznata. Mladim ljudima koji ionako vise na društvenim mrežama vjerojatno se ovakav opis posla doima kao posao iz snova. No, promocija na društvenim mrežama nikako nije samo dokona igra, barem ne bi trebala biti, nego ozbiljan i dobro promišljen rad.

TZ Hvara jako dobro zna koliko je važan digitalni marketing, pa su cifre koje oni iskeširaju daleko veće. Godišnje izdvajaju 350 tisuća kuna.

- Imamo tri ugovora, jedan s PR agencijom iz New Yorka, jedan s PR agencijom iz Velike Britanije te jednom hrvatskom za domaće tržište i ostatak svijeta. U dvije godine cifre su dvoznamenkasto narasle, ali u osnovi je Hvar vodeći u Dalmaciji kad se radi o američkom i britanskom tržištu tako da je naša odluka bila opravdana - kaže nam direktor TZ-a Petar Razović, napominjući da se radi o vrlo ciljanim kampanjama. U posao su uveli i hrvatsku agenciju kad je Grad Hvar proslavio 150 godina turizma i kad su uvidjeli da ne mogu sami voditi digitalni marketing.

- U početku sam inzistirao na dostavljanju izvješća o rezultatima daleko češće, te ih prezentirao Turističkom vijeću; sada se to svelo na nekakav kvartalni pregled - kaže Razović.

Iznosi variraju

Da iznosi variraju, baš kao i svijest o važnosti digitalnog marketinga, potvrdio nam je i Joško Stela, direktor županijske Turističke zajednice. On kaže kako su na području županije 42 turističke zajednice, te da ne može bez uvida u proračune znati koliko tko izdvaja, niti koga bi izdvojio kao blistav primjer.

- Ali Makarska je vjerojatno u nekom rangu sa Splitom, Bolom, Brelima, Hvarom ili Supetrom, koji slično ulažu u digitalni marketing. S time da moram reći da županijska Turistička zajednica primarno vodi brigu o internet marketingu i za to izdvajamo oko dva milijuna kuna. Lokalne turističke zajednice više su po zakonu dužne ulagati u manifestacije na terenu i uopće voditi brigu o gostima koji su već došli - kazat će Stela, dodajući kako još tri milijuna kuna izdvajaju za udruženo oglašavanje.

Ukupno županijski TZ daje oko pet milijuna kuna za internet marketing. Split za digitalni marketing, kako doznajemo, izdvaja nešto više od 200 tisuća kuna.

Da se s brojkama dade igrati u ovoj, za mnoge apstraktnoj priči o digitalnom marketingu, klikovima i influencerima čija se nasmiješena lica na objavama basnoslovno plaćaju, nema sumnje. U prilog tome govori i komična priča iz Baške Vode o aplikaciji s glasovnim vodičem koja je do sada skinuta 100 tisuća puta.

- No, kad smo išli vidjeti tko i gdje ju je skidao, ispalo je da je 10 tisuća bilo Kineza, iako ih baš nismo vidjeli po Baškoj Vodi - kaže nam direktor baškovoškog TZ-a Ante Jurišić koji pretpostavlja da se radilo o - širenju spamova.

Koliko godišnje izdvajaju za digitalni marketing * Makarska: 120 tisuća kuna (plus dodatne promocije i usluge) * Hvar: 350 tisuća kuna * Split: oko 200 tisuća kuna * županijski TZ: 2 milijuna kuna * Baška Voda: 14 tisuća kuna * Brela: 0 kuna * Podgora: 0 kuna

'Porastao im broj pratitelja? Pa što, neka dovedu goste' Da se ovdje vrte svakakve cifre, no i da malo tko shvaća koje su referencije uistinu bitne, potvrđuje ono što govori Petra Čolak koja je završila komunikacijski menadžment i sada radi na otvaranju obrta. - Na Hvaru su sad influenceri poput Sama Koldera i Jacoba, od kojih svaki ima oko milijun pratitelja, i koji će napraviti vrhunsku reklamu za Hvar. Ali to će trebati i platiti, pa ako domaći influenceri s milijun pratitelja traže oko šest tisuća eura po samo jednoj fotografiji, onda oni koštaju i po deset tisuća, svaki. Međutim, važno je znati da se ljudi s njima identificiraju, ljude zanima gdje su oni, što rade, kako se provode, i prije će na osnovi njihove preporuke doći na Hvar, nego listajući katalog. Pratitelji im vjeruju. Oni žele od influencera doznati što iskusiti i što vidjeti, a mrtve slike bez lica i bez emocije im to neće dati - objašnjava Čolak, koja kaže kako je makarska stranica pomalo statična. Komentira i izjave Novak Srzić da im je porastao broj pratitelja. - Porastao, i što s tim? Ključno je pitanje jesu li privukli te ljude u Makarsku. Pitanje je koliko je ljudi zbog promocije na društvenim mrežama došlo u Makarsku - kaže Petra, koja je TZ-u, kako nam je rekla Hloverka Novak Srzić, bila preskupa. - Cijenu sam spustila na 4000 kuna mjesečno, u što je bilo uključeno deset storyja i tri objave mjesečno, s time da bih radila kreativne fotografije koje bi oni poslije mogli koristiti. Cijenu sam spustila tri ili četiri puta od uobičajene, koja je daleko viša jer imam skoro 130 tisuća pratitelja uglavnom s britanskog, američkog, španjolskog i ruskog tržišta - veli Petra. Uglavnom je prati populacija od 20 do 30 godina, a dominiraju muškarci. Koliko se kreću cijene za vođenje digitalnog marketinga? Ona kaže da je to otprilike 2000 kuna po mreži, ali u paketu ne više od 5000 kuna.