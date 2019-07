Na klupi u parku preminuo irski turist: 35-godišnjaku je pozlilo i sa suprugom je krenuo prema ambulanti, ali na žalost do liječnika nije stigao...

U središnjem gradskom parku u Visu, u subotu ujutro preminuo je Irac (35). Prema dostupnim informacija, radi se o prirodnoj smrti, a točan uzrok će se znati nakon obavljene obdukcije.

- Nešto prije devet sati policijski službenici su došli na mjesto događaja, iako nisu imali upućen poziv, no kako je u parku bila grupa građana, otišli su provjeriti o čemu se radi. Zatekli su stranog državljanina kojem je liječnik pružao pomoć, no čovjeku nije bilo spasa. Konstatirana je smrt, te je tijelo predano mrtvozorničkoj službi, a nakon obdukcije će se znati i detaljniji uzrok ovog smrtnog slučaja na javnoj površini – doznajemo od Ane Čepić, dežurne glasnogovornice Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

A kako saznajemo od građana, Ircu je pozlilo te se u pratnji svoje supruge uputio u lokalnu ambulantu, no po svemu sudeći doživio je srčani udar i preminuo doslovno na klupi u parku.

- Po pozivu, nakon deset minuta sam bio uz pacijenta, no mogao sam samo konstatirati smrt. Napravio sam sve što je bilo u mojoj moći, no više se nije moglo pomoći - kazuje nam dežurni liječnik na Visu Nebojša Đorđević, koji je pokušao pružiti pomoć stradalom gostu iz Irske, no nažalost nije mu bilo spasa.