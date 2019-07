Turistički kraj s kojim se nitko na Jadranu ne može mjeriti: uzalud im sva ljubaznost i popusti, kada struje nema svako malo; Hladnjaci se tope, a liftovi su puni zaglavljenih gostiju...

Ne znam više ni sam koliko sam puta zvao ove u HEP-u, koliko sam im dopisa poslao, i to još dok sam bio direktor Turističke zajednice Drvenika, ali sve je bilo uzalud. Boli njih briga za nas - kaže načelnik općine Matko Burić

Dieter Hamman zaglavio je u liftu kad se najmanje nadao. Nije, naravno, da se baš nadaš zaglaviti u liftu, ali to je svakako jedna od opcija o kojoj razmišljaš dok se dvokrilna metalna vrata pred tobom zatvaraju, a ti ostaješ sam i zatvoren kao nerazgradiva vrećica u kanti za otpatke.

Te subote navečer Dieter Hamman nije razmišljao o opciji zaglavljivanja. Došao je sa suprugom u hotel proslaviti tridesetu godišnjicu braka. Prvog im i posljednjeg, kako su jedno drugom uvijek zaljubljeno tepali. Ona, Elke, od njega tek nešto mlađa, a godine im nećemo otkriti pa nagađajte, čekala ga je u sobi. Spremna za izlazak. On je, uz nekakav nesuvisao izgovor, odjurio do hotelskog restorana kako bi s konobarima dogovorio iznenađenje za suprugu te se sav zadovoljan vraćao natrag. Opcija zaglavljivanja u tome trenutku stvarno mu nije bila ni na kraj pameti.

Bilo je devet sati navečer, pet minuta gore, dolje, nemojte nas držati za riječ, kad je čitava općina Gradac ostala bez struje i kad je Dieter Hamman ostao zaglavljen u hotelskom liftu. Na pola puta od iznenađenja u prizemlju i na pola puta do supruge na trećemu katu. A tamo je ostao i sljedeća dva sata. Pet minuta gore, dolje, ne držite nas za riječ.

I dok je gospođa Elke Hamman grintala dovikujući mu kroz tanke zidove obasjane panik lampama da kojega vraga ne ide stepenicama, jer ona uvijek ide stepenicama, dotle se hotelsko osoblje crvenjelo. Struja, naime, u općini Gradac redovno "nestaje", čim sijevne, za Gračane nastupa mrak. I uzalud im tada sva ljubaznost i popusti kojima su, eto, privukli i Hammanove.

Možda ne bi bilo loše (predlažemo da ih malo oraspoložimo u njihovoj golemoj muci) da zaglavljivanje u liftu, po nevremenu, kad munje cijepaju nebo, a gromovi mrve zemlju, uključe u adrenalinsku ponudu. Ionako se baš i ne mogu pohvaliti dodatnim sadržajima.

– Vama je do šale, a mi imamo problem koji je puno strašniji od vaše priče – kaže nam Matko Burić, načelnik općine Gradac.

Potvrđuje kako svaki put, a ovo slobodno shvatite doslovno, za grmljavinskoga nevremena, a ne treba vam ni govoriti koliko često ljeti zagrmi, cijela njegova općina ispadne iz sustava napajanja električnom energijom. I nije to "ispadanje" trenutačno, nego je višesatno, kao da smo u 1919., a ne u 2019. godini.

– Ne znam više ni sam koliko sam puta zvao ove u HEP-u, koliko sam im dopisa poslao, i to još dok sam bio direktor Turističke zajednice Drvenika, ali sve je bilo uzalud. Boli njih briga za nas – gorko će Burić.

Ne vidi se iz velikoga Zagreba mali Gradac. Tamo i fontane svijetle, a ovdje po hotelima šterike gore.

– Problem je u vodu Opuzen – Ploče. na koji smo i mi priključeni. Taj vod naprosto nije valjan tako da, kad god u Opuzenu zagrmi, mi ostanemo bez struje – objašnjava Burić.

Zimi se Gračani pokriju dekicama i trpe. A ljeti se srame. Zbog gostiju. Em Afrika, em bez struje.

– Za naš turizam je to degutantna slika – jasno će Burić.

Struje najčešće nema po dva-tri sata. Ponekad i više. Frižideri i ledenice na granici su topljenja. A liftovi u 16 gradačkih hotela puni turista.

– Za sve postoji rješenje, naravno da postoji, samo treba dobre volje da ga se pronađe – najavljuje Burić sljedeći pasus.

Rješenje bi, veli načelnik, moglo biti u trafostanici Brist, odnosno u pretvaraču koji bi barem nakratko, dok se vod Opuzen – Ploče ne oporavi, Gradac preusmjerio na makarski dalekovod.

– Svjestan sam kako bi trajno to bilo nemoguće jer bi makarski dalekovod bio preopterećen, no ne vidim razlog da se to ne učini za onih nekoliko sati koliko nama treba – pita se Burić.

Prvi put je na ovu temu HEP-u pisao 2015. godine. Kao da nije. A nonsens je, tvrdi, i što struju dobivaju iz druge županije. Ni veliki Split očito ne mari za mali Gradac.

– Možda i jesmo mali da bi u nas ulagali, možda im i jesmo daleko, ali svejedno nismo zaslužili maćehinski odnos, niti su stanovnici Gradca zaslužili biti građani drugog reda. Uostalom, račune plaćamo kao i svi ostali – zaključuje Matko Burić.

I Dieter Hamman je svoj račun platio. Počastili su ga večerom.

