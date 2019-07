Nebriga o kućnim ljubimcima i njihov život u prostorima u kojima nemaju potrebne uvjete, nažalost, nije nikakva novina, a da ne spominjemo zlostavljanje ili napuštanje s čime se svakodnevno bori makarska Udruga za zaštitu životinja ''Šapama od srca''.

Baš zbog neodgovornog vlasnika psa iz Makarske, prošlog tjedna su na gradskoj plaži uredovali i policajci i komunalni redari koji su najmanje pet sati čuvali kuju koja se okotila na nasred šetnice, a koja je ugrizla troje ljudi.

Naime, kako doznajemo iz Odsjeka za komunalno redarstvo, 52-godišnjak je u večernjim satima na šetnici zabavljao turiste svirajući harmoniku, a pored njega su kao i uvijek, bila njegova tri psa koji inače borave u ne baš primjerenim uvjetima u stanu.

Međutim, za vrijeme svirke, kuja se počela kotiti i jadna je životinja na svijet usred gradske vreve ''donijela'' štence, ali je ''brižni'' vlasnik i psa i mladunčad ostavio na šetnici i fino otišao doma.

S obzirom na to da je životinja bila preplašena jer je pokušala čuvati tek okoćene štence, a nije bila vezana, od straha je prvo ugrizla Slovaka, a sutradan i 5-godišnje dijete koje je pokušalo pomaziti i nakon toga 37-godišnju ženu pa je cijeli slučaj prijavljen policiji.

Sutradan su vlasniku psa na vrata, uz policiju, pokucali i redari kojima je kazao da im dobrovoljno predaje i kuju i štence i još jednog psa, dok je trećeg zadržao uz uvjet da ga pod hitno mora sterilizirati. Tako su kuju i štence redari čuvali do dolaska djelatnika azila iz Kaštela u koji je smještena zajedno s drugim psom. Prema službenom policijskom izvješću Odjela za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske, 52-godišnjak je dva puta sankcioniran zbog remećenja javnog reda i mira.

- Policijska postaja Makarska 18. srpnja je u 50 minuta nakon ponoći zaprimila dojavu s hitnog medicinskog prijema da je liječnička pomoć pružena osobi koju je ozlijedio pas. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je te večeri, odnosno 17. srpnja oko 21 sat, na Šetalištu dr. Franje Tuđmana pas koji je bio bez nadzora, u vlasništvu 52-godišnjaka, ugrizao i lakše ozlijedio 43-godišnjeg državljanina Slovačke, zbog čega je vlasnik psa sankcioniran zbog prekršaja iz članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Istog dana, 18. srpnja oko 8 sati zaprimljena je dojava građanina da je pas ugrizao dijete. Postupajući po navedenoj dojavi, policijski službenici su proveli izvide te je utvrđeno da je spomenuti pas u vlasništvu 52-godišnjaka, na šetnici dr. Franje Tuđmana ugrizao i lakše ozlijedio 5-godišnje dijete, državljanku BiH kao i 37-godišnju žensku osobu iz Hrvatske.

Vlasnik je zbog spomenutog prekršaja ponovno sankcioniran, stoji u odgovoru PU splitsko-dalmatinske čiji službenici napominju da je o ovim događajima obaviješteno komunalno redarstvo Grada Makarske, udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja kao i djelatnici veterinarske stanice.

Cijela ova priča poklopila se donošenjem nove odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, a koja će se pred gradskim vijećnicima Gradskog vijeća naći u srijedu (sutra) na sjednici. Naime, novom odlukom komunalni redari imat će veće ovlasti vezane za kontrolu prostorija u kojima vlasnici drže kućne ljubimce što je prije mogla raditi samo veterinarska inspekcija. Sada će redari moći ulaziti u prostore u kojima borave kućni ljubimci kako bi kontrolirali uvjete u kojima žive životinje te će zatražiti pomoć policije ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja, opravdano očekuje pružanje otpora.

Novom odlukom redar je ovlašten pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru, uzimati izjave stranaka i od njih zatražiti podatke i dokumentaciju, prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način, očitati mikročip, ali i podnositi kaznenu prijavu kao i predložiti pokretanje prekršajnog postupka izdavanjem obveznog prekršajnog naloga za prekršaje propisane odlukom. Redari će kao i do sada, moći naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja i rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanje uočenih nedostataka te obavljati i druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

Prema nacrtu odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, vlasnike pasa na odgovornije ponašanje prisilit će i veće novčane kazne za razliku od odluke iz 2015. godine. Naime, prije su vlasnici za izvođenje pasa po zelenim površinama uređenim kao travnjacima ili cvijetnjacima, dječjim igralištima i plažama plaćali kaznu od 500 do 1000 kuna, a sada će kazne iznositi i do 2000 kuna i to za sve koji pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nose pribor za čišćenje i ne očiste je kada je njihov pas onečisti i ne odloži izmet u postavljene spremnike na javnim površinama.

Kaznu od 300 do 2000 kuna platit će i fizička osoba koja psa kojeg drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno vani radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti ili koja pušta kućnog ljubimca da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora. Kaznom od 5 do 10 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja kao posjednik, psu ne osigura pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu ili kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te mu trajno ne omogući pristup svježoj pitkoj vodi i koja redovito ne održava čistim prostor u kojem boravi njegov kućni ljubimac. Do 10 tisuća kuna kazne plaća i vlasnik psa ili mačke koje borave u stanu, a koje vlasnik nije prijavio predstavniku stanara u zgradi, odnosno nije prijavio broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbi i to u roku 10 dana od udomljenja ili kupnje.