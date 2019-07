Sanela Diana Jenkins, američka poduzetnica i dobrotvorka, premalo je poznata u domaćoj javnosti, no iznimno zanimljiva biografija i djelovanje ove žene rođene u Sarajevu, dobro su poznate u SAD-u i Velikoj Britaniji, a krug prijatelja poput Eltona Johna, Seana Penna, Clivea Davisa, Arija Emanuela, Georgea Clooneya, Cindy Craford i drugih, pokazuju kako spada u američku društvenu elitu.

No, nije zaboravila ni rodni kraj; rođena je kao Sanela Ćatić u sarajevskoj obitelji srednjega građanskog sloja, a prva tragedija familiju je zadesila nešto prije potpisivanja Daytonskog sporazuma kad joj je ubijen mlađi brat Irnis. Sanela, studentica ekonomije, kao izbjeglica početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta svoju domovinu te godinu dana provodi u Splitu, a potom se seli u London gdje je diplomirala ekonomiju i informatiku.

Udruživši se s modelom i dizajnerkom Melissom Odabash, Sanela je pokrenula uspješnu kompaniju za proizvodnju kupaćih kostima, a osnivačica je i predsjednica međunarodne kompanije za proizvodnju zdravih pića Neuro Drinks. Paralelno s poslovnom karijerom, Sanela Diana Jenkins ozbiljna je filantropkinja - prikupila je i donirala više milijuna dolara za pomoć unesrećenima u Bosni i Hercegovini, Haitiju, Darfuru, te za istraživanja AIDS-a.

Bankarski menadžer

Godine 1999. udala se za bankarskog menadžera Rogera Jenkinsa s kojim ima dvoje djece, razišli su se deset godina kasnije, a u razvodu je gospođi Jenkins pripalo 150 milijuna funti. Prijateljica je i našeg slavnog fotografa Jadrana Lazića, došla je na otvaranje njegove izložbe u Split, gdje smo doznali kako ima poslovne planove na Hvaru, ali i političke ambicije u Bosni i Hercegovini!

Čak ni najzanosnije Splićanke kraj njih dvije nisu imale šanse: Sarajka i Mostarka napravile pravu pomutnju u Marmontovoj, 'bosanska Lady Di' okupljene je hipnotizirala izdanjem

- Prošli ste trnovit, ali i iznimno uspješan životni put u kratko vrijeme: od ratne izbjeglice, preko uspješne poslovne žene do dobrotvorke i borca za ljudska prava: što vas je vodilo na tom putu?

- Vjerujem da sve što se događa ima svoj razlog pa tako i moj život. Na početku kad sam se odvojila od roditelja u tako turbulentnom vremenu i našla se u tuđem svijetu, vjerovala sam svom instinktu. S vremenom sam stjecala sve više iskustva u zapadnom svijetu koji je postajao moj novi dom. Kombinacija intuicije i životnog iskustva vremenom su donosili rezultate. Danas sam tu gdje jesam.

- Vaš prvi poslovni uspjeh bila je linija kupaćih kostima, pa zdravih napitaka koji su osvojili svijet, a zatim ste osnovali glazbeni studio; naizgled nespojivi poslovi?

- Nisam statična osoba i uvijek me je privlačilo istraživanje različitih polja u životu. Poslovni ljudi prihvaćaju izazove i pokušavaju kreirati nove vrijednosti na poljima gdje vide mogućnosti. Trenutno sam više koncentrirana na zdrava pića Neuro i studio. Neuro nije energetsko piće, to je nova industrija koju sam pokrenula i nazvala "piće sa svrhom" gdje sam angažirala stručnjake koji su napravili različite okuse za potrebe koje imamo tijekom dana ako se želimo odmarati, razbuditi, koncentrirati, spavati...

S druge strane sa studijom i ekipom prijatelja u Los Angelesu i Sarajevu radim na pripremi jednoga filmskog projekta čija je tema vezana za moju domovinu. Mislim da ćemo imati priliku vidjeti jednu interesantnu i istinitu priču. Pored toga pišem knjigu i još neke druge projekte koji su trenutno poslovna tajna. Uglavnom ima dosta aktivnosti i nikad nije dosadno ako hoćete raditi.

Pomoć domovini

- Jeste li s bivšim suprugom ostali u dobrim odnosima?

- Roger i ja imamo odlične i prijateljske odnose. U civiliziranom svijetu to ne predstavlja problem. Svakodnevno smo na vezi, imamo odvojene privatne živote, ali i ono što nas spaja, našu krasnu djecu. Tu smo za sve što im je potrebno, a obostrana podrška ne izostaje.

- Pokrenuli ste niz projekta pomoći Bosni i Hercegovini? Što vas je na to potaklo? Posjećujete li rodnu zemlju? Ima li mogućnosti za ulaganja u njoj?

- Bosna je čarolija i ona uvijek Bosancima predstavlja i više od domovine. To je moja svjetska adresa broj 1, a sve ostalo je u gostima. Znate kad igrate nogomet pa gostujete ili ste domaćin, e u tom smislu Sarajevo je moj dom i tu sam na svom terenu. Kada me pitate što me je ponukalo da pomažem Bosni, to je isto kao da pitate zašto majka voli svoju djecu. Tu nema mjerenja, nema računanja, nema rezoniranja. Bosna, to smo mi Bosanci i Hercegovci koji vole svoju zemlju i dišu za nju. U svijetu u kojem trenutno živimo i raznim podjelama i rađanju ekstremnih desnica, Bosna je odgovor i paradigma. Iskonska, multietnička država sa starim korijenima života u njoj koliko se pamti ljudski rod na ovim prostorima.

Do sada sam pomagala lobistički i bila podrška mnogim ugroženim u BiH. Radim na promociji Bosne i Hercegovine u visokim krugovima američkog društva, a kompletan moj posao je vezan za američko tržište. Kada budem namjeravala pokrenuti poslovanje u Europi, Bosna će svakako biti prioritet.

- Kako ste se došli na ideju pomoći ugroženima na Haitiju, Darfuru, oboljelima od AIDS-a i okupili velike zvijezde da vam se pridruže?

- Svi mi koji smo doživjeli posljedice ratnih strahota trebali bismo, moj je stav, biti osjetljivi na druge koji se nađu u teškoj situaciji. Zbog toga sam pomagala mnogima koji su na drugim kontinentima. One koje sam okupila da mi budu podrška na tom putu bili su mi prijatelji tako da je to isto kao i svako naše prijateljstvo kad prijatelji pomažu jedni drugima. Ako je uz to netko i velika zvijezda, onda se privuče veća pažnja i postižu bolji rezultati.

Novac za Ganića

- Niste bježali ni od politike: 2010. godine platili ste kauciju za puštanje Ejupa Ganića iz zatvora? Zbog čega?

- Za gospodina Ejupa Ganića do njegova hapšenja 2010. godine nisam nikad čula. Međutim, odazvala sam se na poziv tadašnjeg predsjednika Bosne i Hercegovine dr. Harisa Silajdžića koji mi je rekao da je to važno za obranu digniteta Bosne i Hercegovine i njene časne borbe za nezavisnost. Bez razmišljanja sam pozitivno odgovorila na sve što je traženo od mene u tom momentu i na kraju je sve završilo pozitivno. Najvažnije je da smo uspjeli i da je još jednom pobijedila pravda na međunarodnoj političkoj areni.

- Bili ste žrtva lažnih vijesti (fake news) koje su vas povezivale s elitnom prostitucijom, kako ste se izvukli iz te priče?

- Nisam imala razloga da se izvlačim iz nečega u što se nikad nisam ni uvukla i s čim nemam nikakve veze. U svijetu u kojem živim uvijek ima podmetanja, pa je tako iskonstruirana i ta besmislena priča. Previše je mojih mjerljivih djela i rezultata koji govore o onome tko sam, tako da je i javnost znala da je to lažna konstrukcija. Kredibilitet i biografija se grade dugoročno i svaka cigla u toj građevini je važna. Više me je boljela sekiracija mojih roditelja u Sarajevu, nego što je mene lično pogodilo.

- Smatrate li da živite život iz snova, kad se pogleda lista vaših slavnih prijatelja u SAD-u i Velikoj Britaniji? Tko su oni i kako ste ih upoznali?

- Moji prijatelji su osobe s raznih kontinenata i dolaze iz različitih kultura i zanimanja. Mogu reći da sam zadovoljna svojim životom, a sve ono što sanjamo ne mora se ispuniti da bismo bili sretni. Snovi su snovi i dobro ih je imati, ali realnost je često drukčija. Po meni je važno biti u balansu materijalnog i duhovnog svijeta, bez obzira na kojoj god smo ekonomskoj ljestvici.

Problem je u sistemu

- Pripremate još jedno iznenađenje: kandidaturu za predsjednicu BiH? Zbog čega biste se posvetili politici?

- Kao što sam vam rekla - ja sam bez razmišljanja ulazila u rizične situacije i pomagala Bosni i Hercegovini. Moj brat je poginuo u agresiji na BiH i on je utkan u njene temelje kao i ostalih 200 tisuća žrtava. Mnogi su me zvali da se uključim u njihove političke pokrete pa su neki novinari postavljali i tu mogućnost moje kandidature. Neke poznate TV kuće poput Face TV su pravili i ankete na kojima sam dobivala ogromnu podršku građana.

Do sada nisam nikad eksplicitno rekla da ću se kandidirati pa neću ni sada to govoriti. Prepustimo to budućnosti i pratimo kuda nas nosi. Što se kaže u našem narodu: "Ko zna što nosi sutra." A kad bi bila u poziciji da odlučujem, trudila bih se naravno da pravim napredak gdje god je moguće. Mislim da imam dovoljno poznanstava i u svijetu i u domovini da bih mogla pomicati neke stvari u pozitivnom pravcu.

Bosna ima specifičan politički sistem i nije nikome lako u takvom sistemu praviti pomake. Nije rješenje u Bosni što će sići jedna partija s vlasti i doći netko drugi. Vjerujem da u svim strankama ima dobrih i sposobnih ljudi, koji vole našu zemlju i daju sve od sebe da se izvučemo iz začaranog kruga. Međutim, u Bosni je problem sistem koji se može razdrmati samo izvana i napraviti funkcionalna Bosna i Hercegovina koja garantira prava svakom pojedincu na svakom djeliću njene teritorije. To je standard civilizaranog, slobodnog i demokratskog svijeta. Demokracija počiva na slobodnom i svjesnom građaninu čija prava su zaštićena zakonom.

Bosna trenutno nije tako uređena i to moramo mijenjati. Da bi se to promijenilo, moramo imati ogroman utjecaj i veliku podršku prije svega SAD-a i drugih zapadnoeuropskih sila. Mi ćemo prije ili kasnije postati dio NATO-a i Europske unije, pa prema tome što prije uspostavimo iste te standarde, zadržat ćemo više ljudi i razviti zemlju.

Prestižne nagrade Sanela je osnovala Fondaciju u sjećanje na brata Irnisa Ćatića. Koja financijski podržava osnivanje škola i sirotišta u BiH, te izgradnju kuća za siromašne i čišćenje zagađenih područja i jezera u zemlji. S glumcem Georgeom Clooneyjem, prikupila je 10 milijuna eura za žrtve Darfura i organizaciju “Not on Our Watch”. Nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Haiti 2010. godine pomagala je tisućama ljudi da dođu do hrane, vode i skloništa, a organizacija Jenkins/Penn Haitian Relief Organization koju je osnovala s glumcem Seannom Pennom i dalje pruža pomoć za saniranje posljedica. Pomogla je da se prikupi više od milijun dolara za Fond za Haiti kojim rukovodi Fondacija William J. Clinton. Donirala je značajna sredstva za Fondaciju Elton John Aidsa, od te organizacije dobila nagradu Enduring Vision. Godine 2009. Saneli je uručena prestižna nagrada Mostar Peace Connection za međunarodni humanitarni rad. Dobila je nagradu za jednu od “Tri najveće svjetske inovacije u području prava” od Haaškog instituta za internacionalizaciju prava, te laureat Computerworld u kategoriji World-Good za Projekt Forum za ljudska prava i međunarodno krivično pravo. Nagrada Isa-beg Ishaković za patriotizam uručena joj je 2013. godine također za humanitarni rad.

Od Pape do Clooneyja Slavne osobe iz svih područja javnog života s kojima se druži i susreće Sanela Diana Jenkins teško je i nabrojiti: prošle godine je s obitelji Kennedy posjetila papu Franu, kojem se skrenula pažnju na važnost očuvanja mira u BiH, a o toj temi je razgovarala i s bivšim američkim predsjednikom Billom Clintonom. U njezinu fotoalbumu mogu se pronaći fotografije s prijateljskih druženja s Eltonom Johnom, Mickom Jaggerom, Bonom Voxom, Georgeom Clooneyjem, Seanom Pennom, Kidom Rockom, Justinom Timberlakeom, Guyom Ritchiem, Neilom Patrickom Harrisom, Cindy Crawford, Willom Smithom, Lindsay Lohan... Majka je dvoje djece, sina Innisa i kćerke Eneyjue. Živi u Londonu, Los Angelesu i Malibuu.