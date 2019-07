Ogromne gužve na Braču, turisti satima čekali na ukrcaj na trajekte

Da je na Braču krenula špica turističkog ljeta posvjedočila je prva velika ovosezonska smjena turista u supetarskoj luci.

"Jadrolinijini" trajekti isplovljavali su prema Splitu i na izvanrednim "prugama", a kolona vozila povremeno se stvarala daleko izvan kružnog toka na cestovnom ulazu u grad. Bilo je onih koji su na odlazak s Brača čekali i po više sati.

Posebice je to teško padalo brojnim roditeljima s malom djecom koji su pokušavali naći spas u hladovini tamarisa u trajektnoj luci uz osvježavajuće piće i sladoled, ali i neizbježnu nervozu već umornih mališana. Osim što do otoka i na povratku kućama moraju platiti skupu kartu za ukrcaj automobila na trajekte, gosti uz to još u odlasku i dolasku trebaju trenirati višesatno strpljenje.

Možda je i to jedan od razloga zašto Brač od početka godine bilježi manjak turističkih noćenja. Ipak, kako se može čuti od privatnih iznajmljivača, ovaj vikend donio je zadovoljstvo na njihova lica, jer su mnogi konačno uspjeli popuniti svoje (polu)prazne kapacitete. U prvoj polovici srpnja, naime, bilo je dosta praznih apartmana i soba, pa je vrhunac sezone prilika da se to donekle popravi.

I na Braču broj postelja u privatnom smještaju raste iz godine u godinu, a budući da je ponuda osjetno nadmašila potražnju, spuštanje cijena za mnoge je jedino rješenje.