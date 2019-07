Kazne stižu, ali Sparta ne popušta! Mještani Marušića očajni, sezona je ugrožena: Ovo se ni u jednoj kulturnoj zemlji ne bi dogodilo, ovo je nezamislivo...

Iako istječe rok do kada, prema sudskoj odluci, talijanski investitor i bespravni graditelj mora ukloniti sve prepreke i maknuti zaštitare sa stoljetnoga seoskog puta do plaža i lučice, mještani Marušića i dalje ne mogu do mora, javlja HTV koji je u posjedu dokumenta prema kojima je Grad Omiš još prije četiri godine upozoravao državne institucije na nezakonite radnje u tom mjestu tražeći nadzor nad postupcima građevinske inspekcije te pomoć, kako piše, "u zaštiti imovine Republike Hrvatske i života građana". Talijanski investitor Sparta u proteklih je 8 dana trebao ukloniti sve zapreke te povući zaštitare s tristo godina staroga puta, ali nije.

- Ovo što nam se događa gotovo je nezamislivo, ni u jednoj kuturnoj zemlji to se ne bi dogodilo. Mi ne branimo nikomu da investira, ali da nam oduzima naša prava, to je stvarno nemoguće, poručila je Kata Pejković.

Srce je sezone, a hostel u Marušićima je poluprazan. Vlasnik, američki vojni pilot Benjamin Dean Johnston koji se u ove plaže zaljubio iz zraka - očajan je. Svu je ušteđevinu uložio u gradnju hostela, a ove mu je godine popunjenost prepolovljena. Boji se da će sve morati prodati.

Ogorčen je i Ivo Lendić. Njegova vila trebala je otplaćivati kredite koje je cijela obitelj podignula za njezinu gradnju. - Zaštitarska služba stalno je tu tako da nitko ne može niti preskakati, a kamoli doći do plaža. Pojačao je, stavio je brojne ograde i do plaže se ne može nikako, dodaje.

Prije tri godine zbog bespravne je gradnje u istoj ovoj uvali Giuseppe Sparta već osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Za ovo sada kazna je 10 tisuća kuna.

- Te novčane kazne sud može izricati dokle god se tuženik ne pokori nalogu suda i ne postupi po privremenoj mjeri. Na žalost, nije moguće odmah izreći kaznu zatvora nego se kazna zatvora može izreći isključivo u slučaju ukoliko o ne udovoji nalogu suda na način da plati novčanu kaznu - kaže odvjetnik Toni Mandić.

Novčane kazne samo produljuju agoniju. Tuženik novca ima. A domaći, koji samo ne daju ovu "fetu Jadrana", boje se da će i to izgubiti.