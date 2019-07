Taksiste na Resniku razbjesnila priča o vožnji do Splita za 600 kuna, otkriven vozač koji je 'oderao' goste, odmah mu je uručen otkaz! Vlasnik tvrtke obećao vratiti sav novac, mnogima je neugodno zbog cijele situacije...

Ljutnja i rezignacija zavladala je među taksistima na Resniku nakon objave o naplaćenoj vožnji do grada za 600 kuna. Ne toliko spram medija, koliko zbog situacije koja se dogodila, jer riječ je, kažu, o izoliranom slučaju. Jednom. Dogodilo se.

Bivši hrvatski vaterpolist šokiran računom za taksi: Skuplje me došla vožnja od aerodroma do grada, nego avionska karta od Barcelone do Splita

Pričali smo s Antom Šitumom, jednim od taksista koji nam se sam javio želeći prokomentirati taj događaj.

- Nemojte me krivo shvatiti, ali baš smo komentirali ovaj tekst. Riječ je vjerojatno o kombi vožnji s više osoba, na više lokacija - započeo je Šitum.

- Na žalost, nije, provjerili smo - uzvraćamo.

- Onda to baca vrlo lošu sliku na sve nas, tu na aerodromu nas ima oko 140 vozača i nije nam nimalo ugodno pročitati ovakve stvari. Shvatite nas, radimo odgovoran posao i ovo je za sve nas loša reklama. Što će ljudi misliti, da smo tu samo kako bi "oderali" nekog. A to jednostavno nije točno. Više bi voljeli da ste napisali tko je to napravio.

Ni to zbog zaštite osobnih podataka nije uvijek moguće, no potpuno razumijemo vozače taksija kojima je nelagodno zbog ovakvih pojedinačnih događaja. Svi dolaze "pod udar", sve ih se gleda jednako, bez obzira što pošteno obavljaju svoj posao. S ljudske strane potpuno je sve jasno.

Na tržištu su svi, pogreške se dogode, pa i ovaj izdani račun je fiskaliziran, nije napravljen prekršaj s te strane.

No baš dok smo tipkali ovaj tekst dobili smo poruku da je pronađen vozač koji je izdao račun. Vlasniku tvrtke je žao zbog cijele situacije, javljaju nam, novac će u potpunosti biti refundiran korisniku, a vozaču je uručen otkaz.

'Kao što rekosmo, izoliran slučaj, nikome nije u interesu zbog neke dobiti ugroziti posao. U zračnoj luci na Resniku ih je 140 taksista, nije u redu da zbog jedne pogreške svi ispaštaju', poručuju taksisti s Resnika.