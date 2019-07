Unatoč zabranama, naveliko se 'ziđa' i usred ljeta: Nemoćni smo, buka je konstantna, no investitora iz Imotskoga ništa ne može zaustaviti! Zbog tog terora i gosti nam ostavljaju loše recenzije...

Betonizacija i urbanizacija dijelova grada u kojima će najveću, možda i jedinu korist imati ti investitori koji čak nisu odavde. Na pločama, naime, nema lokalnih imenaVodovod je produljio radove zbog problema s izvođačima, Grad Makarska je svoj dio posla koji se tiče oborinske odvodnje odradio u roku

Nemoćni smo, buka koja dopire s gradilišta je konstantna, a nitko ništa ne može. Neizdržljivo je, investitor koji gradi zgradu ignorira sve zabrane, umjesto da počnu s bušenjem u 10 sati, oni počnu u sedam.

Zbog buke koja nije dopustiva u srpnju dobili smo loše recenzije na internetskim portalima, pa samo zbog tog terora s gradilišta za lokaciju dobijemo 2,5. Investitori to ne mogu raditi ako nisu u dosluhu s nekim i ako nekome nisu platili – ogorčen je Marko Tomaš, koji živi u Zadarskoj ulici u Makarskoj.

Investitor je iz Imotskoga, pisali smo o njemu prije dvije godine kad je počeo gradnju zgrade. Bilo je to bespravno, u međuvremenu je dobio dozvolu i podigao zdanje u Zadarskoj. Još jedno betonsko zdanje u nezgrapno "pripitomljenoj" ulici koja je friško pokrivena asfaltom.

U srpnju je ulicu pokrio asfalt, koji se još doimao mekim i podatnim kad smo došli na lice mjesta. Zvizdan, podne, iz tamnosive ceste isparava vrućina, a zelene boje, da razbije dojam betonskog ljetnog pakla, ni pod svijećom. Valjak parkiran sa strane. Građevinski strojevi i raznorazni građevinski materijal čine se kao jedini inventar; života kao da nema.

Ipak, kad se približimo zgradama, vidimo da radnici predano rade na fasadi. Oni su jedini vidljivi znakovi života ove nove ulice u čiju su infrastrukturu, podsjetimo, uloženi milijuni i milijuni kuna. Zaokružimo na dvadesetak.

Ako je suditi po strukturi građevina, koje su mahom ogromne stambene zgrade, čini se da se slika neće ni zimi promijeniti, nakon što se stančići na nesuđenom makarskom Beverly Hillsu izgrađenom bez nogostupa završe. Ni tada neće biti nikoga, jer kupci uglavnom ne žive ovdje. No, to je priča za sebe.

Slaba naplata kazni

To je betonizacija i urbanizacija dijelova grada u kojima će najveću, možda i jedinu korist imati ti investitori koji čak nisu odavde. Na pločama, naime, nema lokalnih imena. Tako, uostalom, kaže i Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika.

– Problem s (ne)poštovanjem gradske odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova pojavljuje se često baš zato što dosta investitora nije odavde i zabranu olako shvaćaju. Ljudi koji su uložili milijune u svoje kuće i sada trpe buku s pravom su osjetljivi na to – kazat će Nemčić.

Možda zabranu olako shvaćaju jer se naplati relativno malo kazni. Opet, eto, problem s tim "nemakarskim" investitorima s kojima nikako naći zajednički jezik osim kad se izdaju dozvole.

– Veliki problem leži u upravnom postupku, koji je dugotrajan i spor. Treba čekati da se dostavi upozorenje, pa rješenje, odnosno kazna, a na to ode dosta vremena. Ljudi misle da mi ne reagiramo, ali to nije točno, redari rade svoj posao, ali je puno toga, osobito nakon svojedobnog ukidanja Državnog inspektorata, spušteno na redare.

Imamo i tu problem s činjenicom da su se razni inspektori raspršili, a neki drugi ne preuzimaju odgovornost. Eto, Sanitarna inspekcija nama kaže da buka nije njihov problem, a jest – žali se dalje Nemčić.

Dodaje kako izostaje bilo kakvo sredstvo prisile. Manjkaju i edukacije za redare, koji moraju poznavati niz zakona, dodaje zamjenik gradonačelnika dalje.

Ukratko, očito smo se jako usrećili s milijunskim iznosima komunalnih doprinosa koje su nam ubrizgali građevinski poduzetnici i koje smo im odmah pošteno vratili kroz infrastrukturu, koja, doduše, debelo kasni, dobivši još betona i nepoštovanja gradskih odluka. Novi investitori, uostalom, udaraju temelje za neki novi grad koji izrasta iz Makarske.

Ulica je pak, priznaje dogradonačelnik Joze Vranješ, trebala biti gotova do ožujka. Od tada su prošla – četiri mjeseca. No, možete odahnuti, nije kriv Grad.

Olako shvaćanje

– Radovi kasne zbog izvođača, a u radove su, osim Grada, bili uključeni HEP i Vodovod. Vodovod je produljio radove zbog problema s izvođačima, Grad Makarska je svoj dio posla koji se tiče oborinske odvodnje odradio u roku – tvrdi Vranješ.

Na naš upit je li točno da se kasnilo zbog čekanja da se privatni investitori spoje na infrastrukturu, odvraća kategorički:

– To nikako nije bila zapreka! Ionako se sve radilo izvan trase prometnice.

Nije lako građevinarima u Makarskoj; naša je odluka o zabrani jedna od najrestriktivnijih, parira hvarskoj. Nema gradnje od 1. svibnja do 1. listopada. A nonsens je taj da radova ima na svakom koraku.

Na Požarima se pomalja novo naselje, na Istoku Tommy s partnerima marljivo gradi trgovački centar, malo dalje neumorni Mirjan Brkić i partner mu Marko Erceg rade na aparthotelu, tek je izgradnja kompleksa Romane, razumljivo, stavljena na pauzu...

Valja te radove privesti kraju, a kako ćete investitoru naplatiti kaznu ako zakon kaže da to nisu radovi na konstrukciji ni zemljani radovi. Da se kazne, čiji iznosi kumulativno, kroz naplatu više kazni, rastu do basnoslovnih iznosa, uistinu i naplate, možda bi se odluka shvatila ozbiljno. Ovako imamo činjenicu da se, kako to kaže i sam Nemčić, odluka olako shvati. Ali neka, valja pretrpjeti za viši cilj, bila to viša zgrada ili višak betona.