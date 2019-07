Poplavila riva u Starom Gradu: more stiglo do kafića, turisti guštaju u hvarskoj 'atrakciji'; Prizori su nadrealni...

U Starom Gradu na Hvaru more je poplavilo rivu.

Velika plima ondje, zapravo, i nije neubičajena pojava. Građani su naviknuli da im, tijekom malo žešće južine, more stigne do kafića na rivi, ponekad i do obližnjih kuća.

No, turistima su prizori, koje smo i mi 'uhvatili', atrakcija, pa su jutro proveli fotografirajući poplavljenu rivu.

