Maštate li o kupanju na skrovitoj plažici u sjeni borovine, ne morate putovati daleko, ima ih nekoliko, niti sat vremena od Splita

Double tap if you like not crowded beaches ⛱️🙏🌊💙💦 . If you like this post please like it, share it and save it! Please follow 👉@sun.sea.croatia Thanks for your support♥️ . . . . . #MakarskaRiviera #SolTourism #Sol #more #CentralDalmatia #Croatia #CroatiaFullOfLife #Adria #MakarskaRivieraBeaches #beautifulcroatia #visitcroatia #croatiatravel #croatia_photography #beaches #vacay #vacation #sealoversparadise #seasidetown #beautifulsea #jadranskomore #adriaticcoast #adriaticsea #mediterraneandiet #dalmacija . Reposted from @makarska.riviera.beaches

A post shared by Croatia Holiday Tips (@sun.sea.croatia) on Jun 1, 2019 at 8:02am PDT