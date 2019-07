U kaletama nervni otrov, a uznemireni mještani nemoćni: 'Naš Paško uginuo je u mukama, opasne tvari bacaju i pred djecu!'

U Vrboskoj na otoku Hvaru, kako nas je obavijestio mještanin Zdravko Podolski, tijekom proteklih nekoliko dana jakim je otrovom otrovano barem šest pitomih mačaka, a koliko je tek lutalica platilo glavom, to se ni ne zna.

Sva je sreća da u toj hajci nisu nastradali psi ili neke druge domaće životinje, a u kontakt s tim vrlo opasnim tvarima mogla su doći i djeca. Naravno, uznemireni građani o tome su obavijestili Općinu Jelsa i sada se čeka izlazak komunalnog redara na teren kako bi pokrenuo potrebne procedure za utvrđivanje činjeničnog stanja.

– Moja supruga Marion i ja vlasnici smo kuće za odmor u Vrboskoj i u ovo mjesto dolazimo već jedanaest godina. U međuvremenu smo pripitomili, sterilizirali i cijepili tri mačke, a na kuću nam, dok smo mi odsutni, pazi Marina Kovačić, koja nas je dok smo bili na putu obavijestila da je naš Paško neočekivano uginuo. Također je kazala da je, vjerojatno zbog masovnog trovanja, još nekoliko ljudi ostalo bez mačaka, a da su na nekoliko mjesta pronađene i uginule mačke lutalice – ističe Zdravko Podolski.

Naš sugovornik navodi kako je upoznat s tim da je i mještaninu Mikiju Stipišiću također otrovana barem jedna mačka, što nam je i on potvrdio u telefonskom razgovoru, a da je jedna povremena stanovnica mjesta s najviše mostova na Otoku sunca u svojem dvorištu također pronašla mrtvu mačku u raspadajućem stanju.

Doista je poražavajuće da su domaći ljudi, a naročito turisti, zbog nečijeg neprihvatljivog ponašanja prisiljeni živjeti pokraj takvog smrada, a to može biti i opasno zbog mogućih zaraza, da ne govorimo o odnosu prema životinjama.

– Ljudi koji to rade zasigurno su u nekom segmentu svojeg života osakaćeni, sebični su i zločesti, nemaju empatije prema životinjama, a ni prema njihovim vlasnicima. Očito nisu svjesni da i te naše životinje, kojima općenito tako malo dajemo, a od njih jako puno primamo, također osjećaju, pa silno pate u ovakvim situacijama, i to bez ikakve svoje krivnje – rekla nam je psihologinja Marica Fabrio iz Vrboske, ocrtavši lik i karakter primitivnih trovača kućnih ljubimaca u tom hvarskom turističkom odredištu.

Ako mačke nekima smetaju, psihologinja im poručuje da zaštite svoje posjede ili da upozore njihove vlasnike da ih ne puštaju iz dvorišta, a ne da ih lišavaju života na brutalan način, istodobno ugrožavajući sebe, ali i sve one koji žive u njihovoj blizini.

I doista je danas, u 21. stoljeću, nedopustivo da mještani koji imaju životinje strepe od neodgovornih pojedinaca, a da turisti objektivima svojih kamera snimaju uginule mačke po prelijepim kamenim vrbovačkim kalama. To su nepoželjni prizori i loša reklama za hvarsku Malu Veneciju.

– Trovanje mačaka nije nikakvo rješenje, to je nehuman čin kojim se uzrokuje bol, agonija, a naposljetku i ugibanje životinja, što, naravno, pogađa i njihove vlasnike. Očito se nekim ljudima ne može objasniti da je to veliki problem za čitavo naselje u kojem se postupa na takav način, jer najčešće se koriste nervni otrovi, i to pužomor, koji ljudi razbacaju s friganim mesom ili ribom.

Spomenuti otrov mogu uzeti i druge životinje, pa tako i psi, a najgore je to što postoji sasvim realna mogućnost da i djeca dođu u kontakt s tom otrovnom smjesom. Stoga moramo po tko zna koji put ponoviti da postoje puno humaniji oblici kontrole mačje populacije, primjerice kastracija i sterilizacija, ali za takav način postupanja nerijetko čak ni jedinice lokalne samouprave nemaju sluha, a kamoli mještani – poručuje dr. Prosper Vlahović, veterinar iz Staroga Grada.