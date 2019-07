Koliko god mnogima o glavu lupaju nepovoljni podaci o punjenju apartmana na području srednje Dalmacije, posebice na otocima, prizori s ulica na prilazima splitskoj trajektnoj luci i autocestovnom čvoru u Dugopolju, kao "izvoru" brojnih motoriziranih gostiju koji se spuštaju prema gradu, daju nam potpuno drukčiju sliku.

Rekordni vikend u Splitu: kroz Zračnu i Trajektnu luku proći će sto tisuća putnika, pogledajte kakvo ludilo vlada u gradu okupiranom turistima

Sve do ovih trenutaka prema naplatim kućicama na Dalmatini slijevaju se kolone vozila, pretežno inozemnih tablica, čiji vozači i njihovi putnici "broje sitno" do prvog skoka u ne previše osvježavajuće more.

Poljaci, Česi, Belgijanci, ali i Slovenci i državljani BiH upravo su današnji dan izabrali za dolazak na zasluženi odmor, ali do tog momenta trebat će istrpjeti i ponešto čekanja na ukrcaj na trajekte, jer stanje na splitskim ulicama tijekom današnjeg dana i nije bilo baš toliko idilično, kako smo to mogli slušati proteklih dana.

Novoj prometnoj regulaciji na prilazima luci i duž Istočne obale unatoč...