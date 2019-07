Bračani blokirali trajektnu rampu u Supetru: Više ne vjerujemo nikome nego tražimo brza rješenja! Borimo se za svu otočnu djecu i puknut ćemo ako nastavimo svaki mjesec plaćati put na terapije 3000 kuna! 

U trajektnoj luci u Supetru danas e održan prosvjed pod nazivom "Nešto zbilja važno" u organizaciji bračkog Crvenog križa i udruge "Brački pupoljci", kojim se tražilo da se otočnoj djeci s teškoćama u razvoju osigura besplatan trajektni prijevoz za odlazak na terapije na kopno.

Sudionici prosvjeda na 120 sekundi (dvije minute, op.a.) blokirali su izlaznu rampu na trajektu "Marjan", kao podsjetnik vladajućima i javnosti kako već 120 mjeseci (10 godina, op.a.) čekaju da se riješi taj gorući problem, naglasio je Mate Mladina, jedan od organizatora. Na Braču živi 52 djece s poteškoćama u razvoju koji na terapije moraju putovati na kopno, i to ih zna koštati i 3000 kuna mjesečno, što većina obitelji nije u stanju financijski izdržati.

Na Hvaru, Visu, Šolti i Braču ukupno je 85 mališana s razvojnim problemima kojima je besplatni prijevoz do kopna radi terapije i specijalističkih pregleda prijeko potreban.

– Još jednom želimo svima ukazati na težinu naših problema. Više ne vjerujemo nikome nego tražimo brza i konkretna rješenja. Borimo se za svu djecu sa svih hrvatskih otoka. Želimo da država bez zadrške stane iza djece i njihovih roditelja – naglasio je Mladina.

Kako su upozorili prosvjednici, novi zakon koji je najavio ministar prometa Oleg Butković, još nije niti u fazi savjetovanja s javnošću, koju obavezno mora proći, a zbog različitih rokova ne može ni u kojem slučaju biti usvojen nakon ljeta. Također, od donošenja ključnog propisa do njegove implementacije proći će sigurno još tri do šest mjeseci, pa djeca s teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka vjerojatno godinu dana neće imati pravo na besplatan trajektni prijevoz do kopna, naglasili su iz "Bračkih pupoljaka".

Organizatori okupljanja kazali su kako više ne vjeruju obećanjima jer su ih se do sada naslušali, nego traže da se krene u hitnu proceduru izmjene zakona, jer nitko nema pravo djecu s poteškoćama u razvoju svrstavati u građane drugoga reda.

– Ovo je još jedan poticaj vladajućima da nas čuju. Ako se želi, može se vrlo brzo izmijeniti članak 47. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prijevozu. Poslije svih tih brojnih obećanja mi roditelji se osjećamo tužno – kazala je Maja Bonačić Proti, predsjednica udruge i majka 17-godišnjeg Mihovila s kojim dva do tri puta tjedno odlazi u Split na terapiju i preglede.

– Mi smo potpuno apolitična organizacija i svakoga tko nam želi pomoći mi sa zahvalnošću prihvaćamo. Žao nam je kada se naši zahtjevi pokušavaju ispolitizirati. Nije mi jasno zašto uopće o ovome raspravljamo kada je riječ o elementarnom pravu djeteta s poteškoćama u razvoju – objasnila je Mirjana Nižetić, dopredsjednica udruge i majka dvadesetogodišnjeg "pupoljka", uz napomenu kako na Braču imaju podršku sviju, počevši od humanitarnih akcija do pomoći svih sedam općina i Grada Supetra.