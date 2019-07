Ogorčeni Solinjani organizirali prosvjed: Nisu radili transparentno! Nećemo 'mali Karepovac', ne može reciklažno dvorište biti uz igralište naše djece!

Mještani solinskog predjela Bubići u Srednjoj strani, okupili su se jučer u velikom broju na lokaciji uz njihovo naselje na kojem je dan ranije počela gradnja reciklažnog dvorišta.

Razne generacije mještana, od baka, djedova, do unuka, došli su prosvjedovati protiv njegove izgradnje, a jedan od njih je i Ivica Jakus kojemu je, kako nam je rekao, kuća prva do obližnjeg igrališta i balotišta, a time spada među stambene objekte koji su najbliže planiranom reciklažnom dvorištu u nekadašnjem tupinolomu.

- Ono što nama smeta je to što Grad nikad nije spominjao ovu lokaciju u Srednjoj strani, niti građanima objasnio da će to biti ovdje. Nisu radili transparentno! Kava je velika, pa može se napravit relokacija reciklažnog dvorišta dalje di nikome neće smetat i to bi bilo u redu - govori nam Jakus, pokazujući na dječje igralište uz čiju ogradu za to vrijeme izvođač radova bagerom "grabi" zemlju po gradilištu.

- Pa, ne može ovdje na istom mjestu biti sportsko-rekreacijski centar i smetlište - mini Karepovac. A, s druge strane kad krenu stizati i odlaziti brojna vozila, pa po ovoj se cesti dva auta ne mogu mimoići, a kamoli kamioni - upozorava Jakus.

- Čitavo vrijeme su spominjali da će reciklažno dvorište biti u kavi u Svetome Kaju, a to vam je još tamo dalje - naglašavaju nam okupljeni građani.

- Ovo van nema veze sa životon, ma ko je vidija stavljat reciklažno dvorište pokraj dva igrališta, kraj naše mladosti, dice, unuka... Da se stavlja otrov. To šta oni pričaju da neće bit otrovno to su priče za malu dicu. A, posebno me pogodilo šta su doveli ove zaštitare da čuvaju gradilište. Ja san hrvatski branitelj, puno ovde ima nas šta smo branitelji. Zašto san se ja borija? Da bi mene neko na mojoj zemlji čuva!? - kaže nam Ivica Perić koji je, veli, sagradio ovdje kuću s dozvolama, a nema ni puta, vatrogasci nemaju pristup kućama, dok je kanalizaciju sam isfinancirao.

- Šta da van dalje rečen - zaključuje Perić, a do nas stiže i baka koja vodi za ruku svoju unučicu.

- Ovo je sramota, pa tu se igraju naša dica, a oni će ovde dovest opasan otpad. Staklenu vunu iz špakera, pećiju, živu... Naše voće i povrće bit će puno prašine, buka će nan zagorčat život... Devetnajst vrsta različitog otpada, pa to nije reciklažno dvorište nego Karepovac - ogorčena je i Zlata Varvodić.

- Još 2. svibnja predali smo Gradu peticiju s 498 potpisa građana kojom se tražilo da se odustane od izgradnje reciklažnog dvorišta na ovoj lokaciji. Na svim sastancima s gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem i njegovim suradnicima nikada nismo dobili odgovor na pitanja zašto je odabrana baš ova lokacija, koje su još lokacije bile u užem ili širem izboru - govori nam mještanin Branko Parat navodeći kako je Grad Split za šest reciklažnih dvorišta izabrao deset lokacija i o tome prvo obavijestio svoje građane preko medija.

- A Grad Solin objesio na svoju oglasnu ploču i negdje po internetu, pa puno je ovdje starijih ljudi koji se u tome ne snalaze. Naš sljedeći korak je da dobijemo odgovor Grada na našu peticiju, jer osim u razgovorima, ništa službeno nismo dobili. Ako ne odgovore ili odgovore negativno, sljedeći prosvjedni skup ćemo sazvati u centru Solina, ispred Gradske uprave, na koji ćemo pozvati sve naše prijatelje iz Hrvatske i inozemstva. Vrijeme je godišnjih odmora, pa vjerujem da će nas biti. Skup ćemo uredno prijaviti, organizirat ćemo tehniku da svi mogu čuti što govorimo, jer nas nitko neće da sluša. Smatraju izgleda da smo neuki, primitivni, pa su doveli zaštitare da osiguravaju radove, kao da ćemo se mi tući. Ovaj kraj je bio neuređen, ali ljudi su ga uredili...To su radišni ljudi koji se nemaju vremena baviti politikantstvom - poručio je Parat u ime potpisnika peticije.