Dragi gosti, a i neki domaći, kad se ovako ponašate na plaži, svih nervirate: čitatelji Slobodne otkrili su nam što ih najviše uzrujava na kupanju, jedna stvar je prilično neočekivana

Prije nekoliko dana ponudili smo vam anketu u kojoj ste nam odabirom jednog od 20-ak ponuđenih odgovora mogli otkriti što vas najviše nervira na plaži. Marljivo ste 'klikali' i sad je slika poprilično jasna: nervira vas puno toga. Jer naime, većina sudionika ankete odabrala je opciju 'sve od navedenog'.

Anketa za sve vaše plažne frustracije: što vas najviše nervira kad idete na kupanje, jesu li to 'zauzimači mjesta', 'napuhanci', upitne higijenske navike... Olakšajte dušu

Okej, možda smo svi, kad dođemo na plažu u potrazi za malo mira i osvježenja, nešto tanjih živaca no inače, ali činjenica je ne samo da nas puno toga uzrujava, nego i da se neki ljudi na kupalištima ponašaju neprimjereno. Prekomodno. Bahato. Možda je vrijeme da im netko nešto kaže. Poštedjet ćemo vas kolutanja očima, frktanja i brontulavanja, o žestokim svađama po zvizdanu da ne govorimo, pa ćemo onima koji možda nisu ni svjesni koliko krše pravila lijepog (i normalnog) ponašanja na plaži ukazati gdje griješe.

Dragi naši kupači, što furešti, što domaći, primite na znanje da kad radite ovakve stvari stvarno nervirate dobar dio ljudi s kojima dijelite plažu. Navodimo samo odgovore sa znatnim brojem 'klikova', a na kraju ćemo vam otkriti koji je od ponuđenih odgovora dobio šokantno nizak broj reakcija. Ili ipak nije tako šokantan...? No, krenimo redom.

Najviše frustracije izazivaju oni koji - nije teško pogoditi - zauzimaju bezobrazno veliki dio kupališta. Dakle, kad s 5-6 deka, 7-8 šugamana i 3-4 šatora vas 5 zauzme kojih 50 kvadrata plaže i to u hladu, slobodno računajte da vas svi mrze. Nikakvi seksi kostimi, isklesani trbušnjaci, fensi 'napuhanci' ni pomno uvježbani skokovi u more neće vas spasiti od prezira domaćeg svita, a vjerojatno ćete se zamjeriti i većini turista. Budite razumni i umjereni te se sjetite da bi i drugi rado stavili ručnik u hlad i nakon kupanja na njega legli, a vi se ionako ne možete klonirati i zauzeti sve kvadrate koje ste zaposjeli.

Kad ste sveli svoj teritorij na prihvatljive gabarite, trudite se poštovati tuđi. Dakle, nema trčanja preko tuđih ručnika ni 'samo sekund' naslanjanja svojih stvari na tuđe. Ako do toga ipak dođe, jer, bože moj, događa se, uljudno se ispričajte i nastojte to ne ponavljati.

Svakako poštujte tuđu privatnost i njihov 'prostor' pa nemojte k'o priljepak stati tik do drugog kupača. Veliki broj sudionika naše ankete izjasnio se da ih jako nervira kad im se netko namjesti odmah do njih, iako na plaži ima mjesta 'na bacanje'. Nisu svi na plažu došli u potrazi za druženjem, nekima je i do odmaranja, čitanja, kunjanja...

Ozbiljan skandal riskiraju svi koji ostavljaju ručnike na plaži da im 'čuvaju mjesto' za iduće kupanje. To nije fer prema drugim kupačima, a na mnogim plažama nije ni dozvoljeno. Možda bi malo više agilnosti komunalnih redara napokon prekinulo ovu mrsku naviku?

Evo nas i u kategoriji ponašanja koje mnoge nervira, a nema veze s teritorijalnim pretenzijama. Ogromnu dozu antipatije izazvat ćete ako ostavljate smeće po plaži, jednako toliko i ako bacate opuške u plićak. Nitko ne želi ležati po tuđim otpacima, a plaža nije kanta za smeće. Ako nosite puno hrane na plažu, ne zaboravite vrećicu u koju ćete ubaciti ostatke, a ako pušite, ponesite čašicu ili nešto slično da vam glumi pepeljaru. Reklo bi se da u 21. stoljeću više nije potrebno napominjati da vršenje nužde i bacanje higijenskih potrepština u more nije ni pristojno ni pametno, no sudeći po odvratnim stvarima koje i dan danas znaju zaplutati po plićacima, netko nije dobro slušao. Onima koji to još rade na znanje: svi apsolutno mrze takvo ponašanje.

U istu kategoriju spadaju kupači koji se ponašaju pretjerano komodno. Oni koji ležerno vozaju jet skije i glisere preblizu drugim kupačima: nitko vam se ne divi, osim, možda, vašeg društva, prije će biti da vam krešu sve po spisku. Isto vrijedi i za one bahato zauzmu cijeli plićak na maloj plaži jer igraju (ili misle da igraju) picigin: je, picigin je naša lipa dalmatinska igra, ali nastao je na Bačvicama na kojima plićaka ima kol'ko hoćet, a na plažama koje strmo idu prema dubini ovo je besmisleno, osim u sumrak, kad su se svi već iskupali i lagano pokupili.

Ovo se odnosi i na oni koji svojoj maloj djeci propuste objasniti da nije u redu prskati druge kupače, nabacivati se loptom preblizu drugih ljudi ili piškiti po plaži i oni koji zamijene plažu za kozmetički salon pa se stanu strugati, depilirati, istiskivati k'o da su kod sebe doma u kupaonici. Ljudi dragi, djeci neke stvari treba nacrtati, a vi koji se čupkate i čačkate zapamtite da bi intimne stvari trebale ostati intimne.

Simpatije ne idu ni onima koji se na tušu ili ne daj bože u moru šamponiraju i regeneriraju, a ni onima koji po laži prodaju čipkane stoljnjake, kukuruze i kružne izlete. Većini ljudi na živce idu i presenzualni parovi koji se naočigled drugih prepuštaju strastima. Stvarno, ljudi? U dnašnje doba kad svaka šuša ima smartphone s visokokvalitetnom kamerom i za čas vas može plasirati na mali milijun porno sajtova? Hm, možda vam je baš to furka, ali to je onda druga priča.

Koja ruku pod ruku ide s najvećim šokom naše ankete. Među 'stvarima koje vas najviše živciraju na plaži' ponudili smo i problem ekipe koja se pretjerano opušteno (namjerno koristimo ovaj izraz) presvlači na plaži i problem 'ćiribimbaša' koji jedva čekaju uhvatiti dobar pogled dok netko mijenja kostim. Ovi prvi naše čitatelje umjereno nerviraju - dobili su isti broj klikova kao i predimenzioniurani plažni artikli na napuhavanje - no oni što ćire dok se drugi presvlače nerviraju tek četvoricu sudionika naše nakete! Čini se da nas većina voli malo pokazati i ono što se pokazuje samo ljubavnom partneru ili, ne daj bože, doktoru.

Da sažmemo sve skupa, evo nekih općih pravila plažnog bontona, tiču se i nekih stvari koje nismo spominjali u anketi, ali se obično pojavljuju kad se priča o uljudnom ponašanju na kupalištu. Na plaži se ne smatra pristojnim:

- za sobom ostavljati smeće

- zauzimati previše prostora

- 'rezervirati' mjesto na plaži ostavljenim ručnicima

- baviti se bučnim aktivnostima i igrama na najpopunjenijem dijelu plaže

- istresati pijesak preko drugih ljudi ili njihovih ručnika

- raditi 'čergu' prenošenjem pola svoje imovine na plažu

- presvlačiti se na plaži i u kostimu sjedati u plažni bar ili restoran

- ostaviti malu djecu bez nadzora da nesmetano divljaju

- vršiti nuždu na plažu ili u more

- svađati se, vikati, prepuštati se strastima i preglasno slušati glazbu

- apsolutno je neprihvatljivo glasno ogovarati izgled drugih kupača ili im upućivati prijezirne poglede na račun izgleda