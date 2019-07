Ove godine berači i proizvođači jagoda u svoje su jagodnjake ulazili skoro svaki dan u čizmama, a kiša je dobrim dijelom poremetila i radove i berbu.

No, kad se sve podvuče i zbroji, ne mogu biti nezadovoljni, jer iako su prinosi bili manji, otkupna cijena za kilogram jagoda bila je odlična, nije padala ispod 15 kuna. Ipak, broj proizvođača jagoda iz godine u godinu rapidno pada. Nekada se u Vrgoračkoj krajini oko 150 obitelji bavilo proizvodnjom jagoda, a danas ih je 100. Mladi idu van trbuhom za kruhom jer se ne vide u poljoprivredi i Vrgorcu, dok su neki proizvođači koji su imali nekoliko tisuća sadnica jagoda odustali od proizvodnje. Ako krenete u proizvodnju jagoda, za pokrivanje troškova i nešto zarade treba vam 10.000 do 15.000 sadnica. Sve ispod toga u konačnici je neisplativo, jer vam nakon podmirivanja troškova praktički ne ostane ništa. U zadnjih godinu dana u projekt spašavanja jagode uključila se i lokalna zajednica sufinanciranjem sadnica. Vrgoračka vlast je uz potporu Županije krenula u participaciju troškova po modelu: jedna trećina Grad Vrgorac, druga trećina Splitsko-dalmatinska županija, a preostalu trećinu krajnji korisnik.

No, je li to dovoljno? Prema riječima poljoprivrednika i agronoma, to je pohvalno, ali bilo bi puno korisnije kad bi se krenulo u sufinanciranje plastenika.

– Kad bih ocjenjivao sezonu, dao bih joj četvorku. Ubralo se oko 500 tona jagoda, prinos je bio manji, ali zahvaljujući snažnom brendu koji ima vrgoračka jagoda imali smo dobru cijenu. Trenutno u udruzi imamo registrirano ravno 100 članova. Broj pada iz godine u godinu, ali nadamo se da ćemo ostati na ovom broju. Moram priznati da je ideja o sufinanciranju sadnica dobra, ali to su u konačnici mali iznosi za jagodare jer sadnice nisu skupe. Bilo bi puno bolje kad bi se sa Županijom dogovorio neki program ili otvorila kreditna linija za sufinanciranje plastenika. Mene zovu kupci iz Slovenije i Mađarske i traže 10 tona jagoda u jednom danu. Međutim, ja im to ne mogu obećati jer nemam sigurnu proizvodnju i količine. Sve jagode treba uzgajati u plastenicima, jer tada mi možemo reći ljudima "imate taj dan toliko i toliko tona, ako želite kupiti". Pa gotovo 30 posto proizvodnje nije u plastenicima, to je onaj dio koji je u Jezeru. Udruga će inzistirati na tome da se pokušaju otvoriti kreditne linije za sufinanciranje plasteničke proizvodnje – rekao nam je Milan Franić, dipl. ing., potpredsjednik udruge "Vrgoračka jagoda".

Poznati vrgorački agronom mr. sc. Danko Tolić, koji je već desetljećima u ovoj branši, zna gotovo sve o jagodama. Htjeli smo čuti i njegovo mišljenje o ovogodišnjoj sezoni.

– Kiša i loše vrijeme stvorili su dosta problema, prinos je bio manji do 30 posto, no zato je cijena bila dobra. Rekao bih, nikad bolja u posljednjih nekoliko godina. Trenutno je na vrgoračkom području zasađeno oko 900.000 sadnica jagoda. Mislim da je u Vrgoračku krajinu nakon berbe jagoda došlo oko šest do osam milijuna kuna. To je u prosjeku jedna godišnja plaća po proizvođaču, a naravno da su veći proizvođači više zaradili – istaknuo je Tolić.