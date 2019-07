Jadranska skrivena ljepotica na popisu je 50 najljepših na svijetu: kupanje u ovoj uvali sa sitnim šljunkom i kristalno bistrim morem bit će pravi doživljaj

Sitni šljunak, kristalno bistro more i gusta borovina čine hvarsku uvalu Jagodna vrlo atraktivnim odredištem za kupanje pa ne čudi da se našla na Guardionovom popisu 50 najljepših plaža na svijetu.



Plaža je nevelika, ali je pravi dragulj, piše Guardian hvaleći bistro more puno ribe i slikovit pejzaž, stijene kao stvorene za skakanje u more i istraživanje sve do susjednih skrovitih uvalica.

Jagoda je smještena 13 kilometara istočno od Hvara, a poviše plaže je kamp iz kojeg vodi pješačka staza prema moru. Najbliža samoposluga je u Ivan Dolcu pa se tamo možete opskrbiti s potrepštinama za cjelodnevni izlet.

Krenete li put Jagodne iz Splita, možete ići trajektom do Starog Grada. Brod polazi pet do sedam puta dnevno u sezoni, a vožnja traje oko 2 sata. Cijena karte po osobi iznosi 47 kuna, a za manji automobil platit ćete 318 kuna. Savjetujemo vam da idete autom, jer ćete tako najlakše stići do uvale. Red vožnje možete pogledati ovdje.

Brži način je putvati katamaranom iz Splita do Hvara, a red vožnje možete pogledati ovdje.