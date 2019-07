Priča koja je dirnula regiju: Mirsada od 10. godine radi najteže fizičke poslove da pomogne obitelji, a njezina jedina želja bila je da vidi more. Zahvaljujući dobrim ljudima otputovala je u Makarsku

Nesvakidašnja priča o mladoj djevojci iz Bosanske Dubice koja se, radeći najteže fizičke poslove, svakodnevno bori da izbori opstanak vlastite obitelji, mnoge je u tom kraju, ali i regiji, ostavila bez riječi.

Ona vozi traktor, ore, kosi, vodi brigu o kravama, konjima. Njezin otac je bolestan, a mama ne može sve sama, tako da nema previše izbora. Ono po čemu ta djevojka doista izaziva divljenje je što ona u tome ne vidi ništa posebno. Priču o Mirsadi Hadžić objavilo je i Provjereno, a njezina je jedina želja - vidjeti more.

Nakon što je u bosanskohercegovačkim medijima objavljena vijest o ovoj skromnoj djevojčici ljudi iz cijele BiH, ali i šire aktivirali su se kako bi pomogli njoj i njezinoj obitelji. Organizirali su akciju prikupljanja novca i napravili Facebook grupu preko koje se prikupljao novac za smještaj i put na more za nju i njezinu obitelj, piše Jutarnji list.

Samo nekoliko sati nakon što je objavljena akcija, osiguran je odlazak na more Mirsadi i njezinoj obitelji. Odlazak na more joj je omogućila turistička organizacija "Vuković" iz Kozarske Dubice, a da je doista vidjela more, svjedoče i fotografije. U Makarsku je otputovala 1. srpnja te se javila na Instagramu s fotografijama s plaže.

U prvom istupu za medije, Mirsada je ispričala kako izgleda njezin život i svakodnevica.

- Hranim stoku, krečim kuću, čistim sve oko kuće. Prvi put sam u traktor sjela s pet godina, oko desete godine sve sam več naučila raditi. Preko dana radim sve, a navečer uzmem knjigu da naučim nekoliko lekcija. Upisala sam srednju školu farmaceutski smjer. Nikad nisam otišla na more. Nisam osjetila taj miris, taj pijesak. Ovisi da li bih otišla na more, obzirom da posla ima sve više i više. Neki mi kažu što ne izlazim u grad, a ja kažem ne mogu, prije bih pomogla ocu, nego izlazila. Pomozite roditeljima dok ih imate, rekla je jedva susprežući suze Mirsada prije nego što je pokrenuta akcija za pomoć.

- Najgore mi je što se drugi ismijavaju na moj račun. Malo mi to smeta, ali pustim neka rade što hoče. To je njima na dušu. Ja da sam na njihovom mjestu, mene bi bilo sramota, rekla je Mirsada za Dnevnik.com.

Drugi cilj akcije je kupovina krave za obitelj Hadžić, koja je također nakon kratkog vremena riješena, zahvaljujući nesebičnoj pomoći dobrih ljudi.

Kako je izgledao Mirsadin prvi susret s morem možete pogledati ovog četvrtka u novoj emisiji Provjerenog.

Mirsada Hadžić koja je na Instagramu otvorila profil prije točno mjesec dana, već ima više od 7.000 pratitelja.