Anketa za sve vaše plažne frustracije: što vas najviše nervira kad idete na kupanje, jesu li to 'zauzimači mjesta', 'napuhanci', upitne higijenske navike... Olakšajte dušu

Prošla dva ljeta svi su se uskomešali protiv ogromnih plažnih rekvizita na napuhavanje, takozvanih 'napuhanaca' (među kjima je najmrskiji bio sveprisutni flamingo), a prije toga na udaru kritika bili su 'zauzimači prostora', kupači koji ostavljaju ručnike da im 'čuvaju mjesto'.

Majke s malom djecom često znaju 'zažugati' kad piciginaši zauzmu cijeli plićak, oni pak grintaju protiv ekipe koja im prekida igru jer u more ulazi 'penzionerski', mic po mic. Oni što im je drago na plaži ubiti oko brontulaju protiv svih njih skupa i najradije bi na plaži bili sami. A neki baš vole društvo i prilijepit će vam se uz ručnik makar ima mjesta koliko god hoćeš...



Rijetki su oni kojima na plaži baš ništa ne smeta i bitno im je samo baciti se u more i guštati pa nas zanima što naše čitatelje najviše nervira na plaži. Jesi li to divljaci na jet-skijima? Bezobraznici koji za sobom ne kupe smeće? Higijenske potrepštine koje plutaju po plićaku? Odgovorite nam u anketi, a ako smo nešto propustili navesti napišite nam u komentarima.