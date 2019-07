Ovaj dalmatinski hotel je među deset najboljih u svijetu: pogledajte luksuzno zdanje koje čuva tradiciju i baštinu davnih vremena

Prestižne nagrade jedne od najstarijih i najvećih turističkih kompanija u svijetu, skandinavskog turoperatora VING Thomas Cook Nortern Europe, koja organizira putovanja u više od 400 destinacija i 50 zemalja diljem svijeta, ovoga su puta pripale baškovoškome Grand hotelu "Slavia", koji posluje u sastavu "Hoteli Baška Voda" d.d. Nositelj je nagrade „Sunny Heart Adward“ za najbolji hotel u Hrvatskoj u 2018. godini i priznanja za jedan od deset najboljih hotela u svijetu u istoj godini, a dodijeljena su radi odlične suradnje s agencijom, izvrsnosti pruženih usluga i izvanrednog odnosa osoblja prema gostima hotela.

- Hotel je prije tri godine potpuno rekonstruiran i nadograđen, tako da danas raspolažemo sa 72 smještajne jedinice, restoranom "Del Posto" u kojemu se pripremaju zdravi mediteranski proizvodi jer se koriste samo domaći proizvodi iz zabiokovskih predjela, oplemenjeni samoniklim biljem biokovskih padina, te smo uvjerljivo prvi na Trip Advisoru - rekla nam je direktorica hotela Đina Ševelj Kotarac.

- Vrlo kvalitetan i jedan od najboljih na Makarskoj rivijeri je naš Fontana spa centar, koji se prostire na oko 800 metara četvornih i vodi vas u svijet opuštanja sa svojim unutarnjim slatkovodnim bazenom, dva jaccuzija, fitness centrom s kardiovaskularnim spravama, četiri saune, masaže i drugom bogatom ponudom. Nudimo sveukupnu razinu udobnosti čuvajući istovremeno tradiciju i baštinu izuzetne građevine koja datira iz davnih tridesetih godina prošloga stoljeća.

- Naš slogan je „Putovanje s vremenom“ i vidljiv je na svakome koraku jer možete pronaći razne satove, kovčege i sve one stare stvari koje su usko povezani sa starim hotelom "Slavia". To gosti vole i cjene, isto kao i usluge našeg bijelog osoblja i svih djelatnika hotela koje redovito educiramo. Mnogi selfie su nastali pored znamenitosti u našem hotelu, a ponajviše u karakterističnom ženskom toaletu, a razlog nećemo otkrivati, nego preporučujemo da se kao posjetitelji sami u to uvjerite.

- Imamo sreću što smo locirani u središtu mjesta, samo nekoliko koraka od mora i nekoliko metara od mnogo puta nagrađivane plaže Nikolina koja je već 16 godina nositelj Plave zastave i da se nalazimo u središtu najbolje ocijenjene svjetske web-kamere smještene na maloj đigi, a obuhvaća kip mjesnog zaštitnika sv. Nikole, dio plaže i mora ispred hotela, sam hotel kao i dio mjesta, a u pozadini borovu šumu i planinu Biokovo - kaže direktorica.

- Hotel je otvoren cijelu godinu jer Baška Voda zavrjeđuje jedan objekt s cjelogodišnjim poslovanjem. Zahvaljujući izvrsnoj lokaciji tijekom zime organiziraju se razna događanja s bogatom popularnom ponudom za Novu godinu, Valentinovo, maškare, Veliki petak, Dan općine, Badnji dan, privlačeći znatan broj posjetitelja koji se često vraćaju. Idealna su destinacija za razne proslave i zabave - rekla nam je glasnogovornica "Hotela Baška Voda" d.d. Martina Milas.

Zavirujući u svaki hotelski kutak uvjerili smo se u istinitost priča naših sugovornica.