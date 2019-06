Pritvoren nasilnik iz Komiže: staklenom bocom udario suprugu, pa preko prsiju razrezao mladog Kanađanina koji joj je pokušao pomoći; U trenutku napada bio je potpuno trijezan

Scena nasilja u srijedu iza ponoći kojoj su u Komiži posvjedočili brojni mještani i turisti rezultirala je privođenjem 49-godišnjaka uz prijavu za dva kaznena djela: nasilje u obitelji i pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Nakon ispitivanja na Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu nad njim je određen istražni zatvor te je odveden na "hlađenje" na splitske Bilice.

Noćni napad u Komiži: muškarac opalio ženu bocom po glavi, u pomoć joj priskočio mladi turist iz Kanade, pa i on dobio batine; S teškim ozljedama prevezen je u splitsku bolnicu

Kriminalističko istraživanje proveli su u Policijskoj postaji Vis te su utvrđene sve okolnosti napada 49-godišnjaka na žensku osobu staru 45 godina i 21-godišnjeg Kanađanina. Kako saznajemo, ženska osoba koju je 49-godišnjak udario staklenom bocom je njegova četiri godine mlađa supruga koju je 21-godišnji strani državljanin pokušao obraniti kada je vidio brutalni udarac. Tada je nasilnik nasrnuo na njega i razrezao ga preko prsiju razbijenom bocom. Okrvavljen Kanađanin pada na tlo, a 49-godišnjak ga nastavlja tući, ali su u pomoć mladiću priskočili prolaznici.

Nasilnik je uhićen i odveden u postaju gdje mu je izmjerena koncentracija alkohola u krvi te je utvrđeno kako nije pio već je bio potpuno trijezan kada je bocom nasrtao na ženu i mladog turistu.

Liječnička pomoć je pružena napadnutoj ženi i Kanađaninu te su njoj utvrđene lakše ozljede dok je on prevezen u KBC Split. Naknadnom liječničkom obradom je utvrđeno da je 21-godišnjak lakše ozlijeđen, odnosno da se ne radi o teškim ozljedama kako je to konstatirano u početku. Međutim, kako je 49-godišnjak napao mladića razbijenom staklenom bocom koja spada u opasno sredstvo te se njome mogu nanijeti ozbiljne rane, išla mu je kaznena prijava za pokušaj nanošenja teških ozljeda. Uz to je prijavljen i za nasilje u obitelji.