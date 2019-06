Šoltani bijesni zbog radova na vodovodu: Na najvrući dan ostavljaju nas suhih špina, i to čak 15 sati! Čekali smo 40 godina, zar nisu mogli pričekati kraj sezone?!

Izmještanje trase sjevernije od zemljišta investitora i troškove prespajanja od oko 100.000 kuna plaća sam investitor 'ST-VIT' d.o.o.

Nemalo je iznenadila vijest mještane Grohota kako će danas biti cijeli dan bez vode, i to zbog izvođenja radova na magistralnom cjevovodu za cijelu Donju Šoltu. Jer datum 27. lipnja, kada se već zahuktala turistička sezona na otoku, podijelio je otočane, one koji ne žele taj jedan dan biti bez pitke vode i one koji smatraju kako se treba izdržati taj jedan dan kako bi splitski "Vodovod i kanalizacija" izmjestili magistralni cjevovod s privatnog zemljišta, te dosadašnje salonitne stare cijevi zamijenili čeličnima.

Prvo smo čuli općinskog vijećnika Gorana Tvrdića, koji je u telefonskom glasovanju Općinskog vijeća bio protiv ove odluke! Troje vijećnika se protivi radovima 27. lipnja, a osam vijećnika je podržalo odluku da se taj dan građevinski radovi obave.

– Pod krinkom radova na vodovodu, i danas, u srijedu 26. lipnja, iako imaju dozvolu do 20. lipnja, kopa se, buši, pikamerom ruši, na gradilištu budućeg ugostiteljsko-poslovnog objekta "Studenca", odnosno nekadašnjeg vlasnika toga trgovačkog lanca Josipa Milavića. Izvođač radova je "Lavčević", a podizvođač "Kalebić" i danas sa svojom mašinerijom na gradilištu stvara buku i gostima i domaćem svitu, a sve kao "Vodovod radi na izmještanju cijevi". Zato sam uputio mail našem komunalnom redaru, pa nek se provjeri tko, kada i što radi – ljutit je Tvrdić, koji nam govori dalje:

– Ako su te cijevi u zemlji bile 30-40 godina, zašto se nije moglo čekati 1. rujna, pa onda izmještati cjevovod. Zašto se građevinskom lobiju dozvoljava rad, a čekali smo deset godina taj centar?

Pa smo sve to upitali i načelnika općine Šolta Nikolu Cecića-Karuzića.

– Mještanima Grohota osigurat ćemo četiri cisterne s vodom. Jednu kod škole, drugu kod crkve, te dvije u samom centru mjesta, a sve u suradnji s našim Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Šolta. A što se radova tiče, pa svi znamo kako je cijeli svibanj, kao i početak lipnja, bio kišovit, i nismo baš imali previše izbora. S tim da, moram opet naglasiti, Općina nije izvođač radova, nego ViK, i to na zahtjev tvrtke "ST-VIT" d.o.o., vlasnice Tereze Milavić, koja gradi centar. Treba izmjestiti magistralni vodovod koji pitkom vodom opskrbljuje cijelu Donju Šoltu. Radovi na novoj trasi, novi ukopi su već obavljeni, te sada treba samo sa starog prespojiti vodu na novi dio, zbog čega treba i zatvoriti vodu. Nakon toga će se zatrpati kanali i, prema najavi, sve će biti gotovo u jedan dan.

Potvrdu kako će sve biti okončano u četvrtak dobili smo i u ViK-u, od Tomislava Prljevića, zamjenika direktora te komunalne tvrtke, koja se brine za vodu i kanalizaciju na području 13 gradova i općina:

– Ukalkulirali smo sve moguće rizike tijekom obavljanja radova, koje ćemo provoditi od 6 do 21 sat. Radi se o prespajanju cjevovoda profila 300 mm i 150 mm, odnosno izmještanju trase sjevernije od zemljišta investitora, koji plaća i sve troškove od oko 100.000 kuna. Već smo iskopali 80 metara kanala, dubine jedan metar, postavili svu potrebnu instalaciju, stare salonitne cijevi zamijenili novima, čeličnima, betonirali sidrišta, sve uredili i samo moramo obaviti priključak. Zbog velikog pritiska, tlaka, vodu moramo isključiti na jedan dan.

Na naš upit zašto se ne radi noću, te je li bilo moguće "prebaciti" sve to za početak rujna, drugi čovjek ViK-a pojašnjava:

– Tijekom noći slabija je kvaliteta provođenja radova, otežan je rad. A što tiče odgode za jesen, mislim kako je bolje sve to obaviti sada jer imamo rupu u dužini 80 metara. Ujedno će se zatrpavanjem samog vodovodnog kanala osloboditi i prostor za parking centra, a i Općina Šolta je tražila brže izvođenje radova...

Pa će tako četvrtak, danas, Grohoćani biti bez vode iz "špina", no ta nestašica tekućine bez koje života nema trajat će, ako sve prođe u redu, i manje od planiranog cijelog dana.