Solinjani hoće svoju plažu: Gradu dajemo rok do 8. srpnja da nam osigura prijelaz preko pruge do Mramorne!; Gradonačelnik Dalibor Ninčević im poručio da neće govoriti ono što  žele čuti...

Došli su Solinjani jučer popodne dat podršku inicijativi građana koja se bori za uređenje, generacijama omiljene plaže - Mramorne. Da im bude uređenija, ali što je još važnije, da se svim kupačima omugući siguran dolazak, odnosno prijelaz preko željezničkih tračnica.

Među njima je i Joško Grubić (48) koji je, kaže, cili život u Svetom Kaju i vezan je za Mramornu.

- Bila je baš zabušana, pa smo mi građani ovih zadnjih godina malo to sredili da moredu naša dica tu dolazit, da ne moraju ić u grad i vozit se autobusima. Doša san akciju podržat i da se napravi prilaz kako bi ta naša dica mogla slobodno doć tu se kupat. Živimo sto metara od mora, a do mora ne možemo – govori Joško, a gospođa Sanja Vukelić, rođena Jajić, također nam priča kako se od ranog djetinjstva ovdje kupala.

- Evo, nastavila sam i dalje dolazit. Suprug i ja živimo malo u Splitu, malo u Solinu, a kad smo tu, obavezno idemo na Mramornu. Meni je Solin sve, a ovo mi je najljepša plaža, kakva je takva je, al je naša i tila bi da se omogući siguran prijelaz preko pruge - veli nam ova Mramornašica, dok se mlađarija baca po plićaku iščekivajući koji će sljedeći skok s kamenog bloka izvest Draška iz Svetoga Kaja, poznat po atraktivnim skokovima s obližnjeg željezničkog mosta.

- Zadovoljna sam u kolikom broju smo se okupili, svakom minutom pristiže sve veći broj ljudi, kako mladih, tako i starijih. Došli smo pokazati gradskoj vlasti da nam je stalo do ove plaže i do njezinog uređenja i da nam se omogući prijelaz jer to je nužno da bi uopće krenuli radovi oko nje – kazuje Ivona Čavka, organizatorica ovog okupljanja građana iz Inicijative Mramorna.

- Evo, pogledajte ovde iza cjevovoda, lani su stigle kamene ploče, ali od tada se ništa nije dogodilo. Samo nan mažu oči. Najnoviji dopisi HŽ-a nam govore da Grad uopće nije ni tražio od njih suglasnost za izgradnju prijelaza – zborila je Ivona, a atmosfera među okupljenima se užarila, stisli su se redovi oko najvatrenijih govornika.

- Nije istina da Grad ništa ne radi na tome, međutim nije na nama da ishodimo građevinsku dozvolu za prijelaz, već na HŽ-u, to je njihov teren – dodao je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević koji je stigao na Mramornu sa suradnicima, pokazujući fascikl s prepiskom između Grada i Željeznice.

- Gradu dajemo rok od dva tjedna da to riješi, da se do 8. srpnja napravi prijelaz na najužem dijelu tračnica da ne moramo pretrčavat 13 kolosijeka i ugrožavat svoj život i da se do 13. srpnja naspe plaža, da se postave betonske ploče i klupe – poručila je Ivona, na što je gradonačelnik rekao kako to neće biti moguće do tog roka.

- Došao sam dati potporu ljudima šta se tiče uređenja plaže, međutim ne mogu i ne želim govoriti ono što ljudi vole čuti. Došao sam jednim dijelom i revoltiran odgovorom koje su uputile Hrvatske željeznice, pa ponavljam da su oni ti koji su na potezu da daju zahtjev za dozvolu za uređenje prijelaza. Mi im nudimo i projektanta, kao i sredstva za financiranje izgradnje. To je jedina istina, a sve drugo što bi mi pokušavali raditi bilo bi na crno – zaključio je Ninčević.

Čavka je najavila dolazak prosvjednika pred gradsku upravu ne dobiju li prijelaz u spomenutom roku.