Ne vjerujem da itko od 680 hrvatskih liječnika, koji su od 1. srpnja 2013. godine otišli živjeti i raditi u inozemstvo, dežuraju na način na koji je danas dežurala liječnica ili liječnik opće medicine u zdravstvenoj stanici u Kaštel Sućurcu.

Naime, osoba koja je u subotu trebala dežurati u ambulanti u Kaštel Sućurcu, uopće nije bila na svome radnom mjestu, odnosno - nije dežurala.

E, tako zasigurno ne bi bili "odgovorni" u Njemačkoj, Irskoj, Velikoj Britaniji ili nekoj drugoj zemlji koja ih u "zlatu plaća".

Zato su pacijenti koji su trebali njihovu pomoć, a bilo ih je, "poljubili" zatvorena ulazna vrata ambulante u Kaštel Sućurcu i bili "osuđeni" na "moljakanje" kod Hitne pomoći u Kaštel Starom da im pruži potrebnu pomoć.

- Prvo sam otišla na Hitnu pomoć u Kaštel Stari i zamolila ih da me pregledaju. No, kako su imali punu čekaonicu pacijenata i "more" poziva sa terena, ja sam se po njihovom prijedlogu zaputila u Kaštel Sućurac, gdje je trebao biti dežurni liječnik ili liječnica.

I kada sam došla tamo vrata su bila zatvorena, a na njima je bila obavijest da subotom rade od 11 - 20 sati, a praznikom i nedjeljom od 8 - 20 sati. Kako je danas praznik, jasno je da su morali biti na svome radnom mjestu, jer tako i piše na obavijesti okačenoj na ulaznim vratima, kazuje nam 34-godišnjakinja iz Kaštel Novog koja je trebala pomoć liječnika.

Zajedno s njom vrata ambulante u Kaštel Sućurcu "poljubile su" još dvije žene i jedan muškarac.

- Ma sramota i ništa drugo. Što sam mogla uraditi. Okrenula sam se i vratila na Hitnu pomoć u Kaštel Stari, gdje sam čekala i na kraju bila pregledana, od ljudi sa Hitne pomoći koji su doslovno bili "zatrpani" poslom.

Nakon što su me pregledali na Hitnoj i dali mi terapiju, vratila sam se u Sućurac da vidim je li kojim čudom ambulanta počela raditi. Ali, ništa. Vrata i dalje zatvorena i ispred njih još dvojica muškaraca "skidaju svece s neba".

Eto, to vam je hrvatsko zdravstvo u stvarnom životu. Nikoga nije briga za običnog čovjeka, kojemu je potrebna pomoć. Tako bi isto bilo i da je nekome trebala žurna reakcija liječnika ili da je, ne daj Bože, mogao umrijeti. Bilo bi "vuk izija magare" i opet nikome ništa. Ništa se ne bi promijenilo, kazuje naša 34-godišnja sugovornica.

O ovom problemu obavijestili smo i dr. Marka Rađu, koji za dva dana, 24. lipnja u ponedjeljak postaje novi šef Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Čovjek je uzdahnuo i rekao kako na žalost taj "nerad" nije ništa novo.

- Problem je u tome što veliki broj liječnika privatnika (koncesionara) i dalje izbjegava dežurstva i ne dolazi na posao kada moraju. Ja kao budući ravnatelj, i prim. dr. Dragomir Petric, još uvijek sadašnji ravnatelj DZ SDŽ, nemamo nikakvu mogućnost sankcioniranja, takvih "neposlušnih" liječnika. Sve je na njihovoj savjesti.

No, uskoro, za nekoliko dana trebala bi nastupiti izmjena Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) po kojoj će svi liječnici, pa i privatnici (koncesionari) morati dežurati, rekao je dr. Marko Rađa.

Stoga, dragi sugrađani, dok ne dođu nove izmjene Ugovora sa HZZO-om nemojte se razboljeti, jer vas u dežurnim ambulantama neće imati tko pregledati.