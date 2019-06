Napravio pola milijuna kuna štete: pijan bacio TNT u odvodni kanal koji se nalazi svega nekoliko metara od najbliže kuće

Pola milijuna kuna štete napravio je 56-godišnjak kada je pijan bacio TNT u odvodni kanal u Solinu par metara od najbliže obiteljske kuće. Nakon provedenog istraživanja, općinsko državno odvjetništvo u Splitu je protiv njega podiglo optužnicu zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom.

Tereti ga se da je polovicom listopada prošle godine oko 21,00 sati u kanal za oborinske vode preko kojeg prolazi lokalna cesta bacio zapaljeni vojni eksploziv trotil, poznatiji po kratici TNT (trinitrotoluen). Kanal se nalazi u neposrednoj blizini kuća izgrađenih u bloku.

Nakon dolaska policije utvrđeno je kako je pijan, s koncentracijom od 2,59 promila alkohola u krvi. Optužni akt navodi kako je bio svjestan da pri eksploziji trotila može doći do oštećenja kuća koje su od centra eksplozije bile udaljene od šest do dvadeset i pet metara te do oštećenja na osobnom vozilu koje je bilo parkirano oko deset metara dalje.

Uslijed eksplozije nastala su oštećenja na obližnjoj kući tako što su od detonacije popucala stakla na garažnim vratima i na pomičnom prozoru iznad ulaznih vrata, a vrata ormarića od mjerila električne energije su izbijena iz betonskog ležišta. Nastala šteta je oko 500.000 kuna, stoji u optužnici.

Trotil spada u srednje jake brizantne tj. rušilačke eksplozive u koje spada i dinamit. Odlikuju se velikom brzinom detonacije, što uzrokuje snažna i ogromna razaranja. Osjetljivost im je znatno manja od osjetljivosti inicijalnih eksploziva. Koriste se za miniranje u građevinarstvu i rudarstvu, za punjenje topovske tanadi, mina, bombi, torpeda.