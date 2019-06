Porazna usporedba otkriva koliko smo zaostali: Lećevici će trebati čak 12 godina više nego Ljubljani!

Nakon pet sati koliko je trajala 23. sjednica Županijske skupštine, ovog puta tematska i to o gospodarenju otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, slobodno možemo reći kako i dalje sve ostaje isto. Naša županija je čvrsto za zadnjem mjestu u državi što se tiče odvajanja otpada, jer s aktualnih dva posto nismo ni blizu onih 50 posto koje trebamo realizirati do 2020. godine, prema ugovoru s EU-om. Ili nam slijede – penali!

Punih 19 godina "radi" se na gradnji centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, projekt je osmišljen prije gotovo dva desetljeća ali tek sada sredinom 2019. godine, nakon utrošenih 30 milijuna kuna, još uvijek nemamo ni građevinsku dozvolu, ni kompletno riješene imovinsko-prave odnose, ni izgrađenu cestovnu i vodovodnu infrastrukturu, ni završene pretovarne stanice...

A godinama se održavaju sastanci, izrađuju projekti, pišu studije, polemizira, prozivaju suprotne stranačke opcije, prebacuje odgovornost s jedne instancije na drugu... No plaće i vijećničke naknade, uredno se isplaćuju, svi dobivaju sredstva za svoj rad, a nitko nije – odgovoran.

Lećevica, 19 godina ničega: Centar bi konačno trebao biti završen 2022., sa zakašnjenjem od četiri godine. A penale će, po dobrom starom običaju, platiti građani cijenom odvoza smeća

Sve ide puževim korakom, dok 15 neusklađenih odlagališta smeća u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz dana u dan rastu u "nebo" jer je 450 tisuća stanovnika naše županije samo u 2018. proizvelo 232.000 tona komunalnog otpada.

Prvo su vijećnici, njih 32 prisutna od 51 koliko ih je u regionalnom parlamentu, te svi gosti, minutom šutnje odali počast preminulom Veljanu Radojkoviću. Zatim se u klupu županijskog vijećnika nakon godinu dana pauze vratio Ante Pranić, iz kvote Mosta, koji je sada s još četiri istomišljenika oformio novi Klub vijećnika i to Nezavisne liste mladih.

Predlagatelj ove teme Mate Martinić iz SDP-a dao uvodno izlaganje o lošem sustavu gospodarenja otpadom u prostorno najvećoj županiji, a pročelnica za komunalu Marija Vuković kazala kako smo do 2019. trebali osigurati funkcioniranje 29 mobilnih reciklažnih dvorišta i 33 reciklažna dvorišta, no samo je 8 jedinica lokalne samouprave, od ukupno 55 gradova i općina, i krenulo u realizaciju reciklažnog dvorišta. Još pogubniji su podaci u svezi 22 sortirnice smeća i 20 kompostana koje bi trebale proraditi do 2020. godine, a ni jedan projekt nije još ni započeo!

Vlatka Lucijanić-Justić, ravnateljica Regionalnog centra čistog okoliša koji je zadužen za gradnju centra u Lećevici, vijećnike upoznala s ishodovanom dokumentacijom, naglašavajući kako je ovdje dosta "pobrkanih lončića" jer su jedinice lokalne samouprave zadužene za primarnu selekciju smeća, dok je centar dodana vrijednost u gospodarenju otpadom, a ujedno je i zadovoljna što su odbačene sve tužbe ekoloških udruga i protivnika gradnje Lećevice.

Dožupan Ante Šošić istaknuo kako ova tema nema veze s politikomjer svi smeće stvaramo i za njega se moramo brinuti, dok je splitski dogradonačelnik Nino Vela predstavio projekt "Sanacija Karepovca", tj. brda smeća visine 50 metara na 26 hektara površine, gdje16 gradova i općina baca smeće, oko 135.000 tona godišnje.

Uslijedila su i izlaganja dvojice bivših ministara zaštite, aktualnih saborskih zastupnika – SDP-ova Mihaela Zmajlovića, koji je zatražio da stručnjaci riješe ovaj problem, a ne da sve prepustimo populističkom pristupu jer su milijarde kuna otišle u vjetar, a mi nemamo uređeni sustav gospodarenja otpadom.

Također bivši ministar Slaven Dobrović je protiv izgradnje Lećevice, a naveo je primjer prvoizgrađenog centra Marišćina kod Rijeke, koji je krajem svibnja izgubio dozvolu za rad. Dobrović je ponudio i rješenje: sortirnice, kompostane i reciklažna dvorišta, a ne centar u Lećevici, u srcu krškog kraja, gdje ćemo javnim novcem financirati onečišćenje prirode.

– Sutra ćete iz vode koja nam dolazi iz Jadra piti smeće – bio je još kritičniji Miro Bulj, čiji je zaključak "Ne gradnji centra u Lećevici" odbijen, od 32 vijećnika samo je troje mostovaca bilo za stopiranje ovog projekta.

– Svi se kunemo u struku, a na svakom kantunu politika. Samo ne znam kako narod stoji mirno i sve ovo gleda, a sve je konfuzno i nejasno – bio je direktan u opisu gospodarenja otpadom professor emeritus Ivo Šimunović, dok je prof. dr. sc. Roko Andričević izdvojio problem infrastrukturne gradnje, a prof. Stanko Uršić smatra da je gradnja Lećevice iznad izvora pitke vode nedopustiva. Ante Pranić je bio direktan:

– Ima li centar građevinsku dozvolu? Gdje će se zbrinjavati mulj i građevinski otpad, kada takvih mjesta nema u županijskom prostornom planu? Niste riješili otkup zemljišta u Lećevici, kao ni za dvije pretovarne stanice u Visu i Hvaru. Trebate izgraditi 13,8 kilometara pristupnih cesta, a toga nema u proračunu Županijskih cesta Split. Kockate se s ovom investicijom, doći se netko iz EU-a i tražiti povrat novca za gradnju, uz penale zbog kašnjenja...

– Što smo napravili zadnjih 19 godina? Promijenili 3-4 ministra zaštite okoliša, 3-4 ravnatelja Regionalnog centra čistog okoliša, 3-4 župana. Sve smo sposobni reciklirati, samo otpad ne znamo – bio je "surov" SDP-ovac Vedran Lendić.

Novi natječaj za ravnatelja Doma zdravlja Igor Skoko, vijećnik Pametnog, zatražio je poništenje natječaja za izbor novog ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije te raspuštanje Upravnog vijeća koje je izabralo dr. Marka Rađu, dosadašnjeg zamjenika Dragomira Petrica. Ujedno traži izbor novog ravnatelja na temelju stručnosti, a ne stranačke iskaznice i odanosti županu Blaženku Bobanu te predsjedniku županijskog HDZ-a Anti Sanaderu.

Povjerenstvo za CGO Lećevica Tim koji će zaključke s ove tematske sjednice rezimirati na skorom sastanku, te artikulirati zaključke i staviti pred vijećnike na glasanje, na slijedećoj 24. Županijskoj sjednici, radit će u sastavu: župan Blaženko Boban, dožupan Ante Šošić, ravnateljica RCČO Vlatka Lucijanić-Justić, Mate Martinić vijećnik SDP-a, Nevenka Bečić (HGS), Kruno Peronja (HDZ), Natalija Rajčić (Pametno), Miro Bulj (Most) i Ante Pranić (Nezavisna lista mladih).