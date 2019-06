Šoltansko maslinovo ulje na službenom putu u - ljekarne

Šoltani, posebno oni, rekao bih, okupljeni u maslinarskoj udruzi „Zlatna Šoltanka“, i kad feštaju čine to tako da se iz aviona vidi kako neku svoju aktualnu feštu nastoje dodatno začiniti (i) racionalnom podlogom za neku novu, buduću, što se nipošto ne očituje, daleko bilo, u već anegdotalnom otočkom škrtarenju s vinom i spizom, nego u pomno promišljenoj ambiciji da nadolazeće vrijeme donese i naramak dobrih razloga za neko novo, sutrašnje slavlje.

Jedan takav film upravo smo gledali, prije dan – dva, u „bratskoj kući“ općinskog središta u Grohotama. Povod za feštu bio je izniman, dakle slavilo se osvajanje 'svjetskoga prvenstva' u maslinovu ulju – u New Yorku je, naime, njihovo ekološko ulje od masline šoltanke /levantinke u golemoj konkurenciji trijumfiralo kao 'the best in class' - ali je u isto vrijeme u neku ruku otvoren i 'novi front' na kojemu bi uspjeh donio neslućene benefite šoltanskom, dalmatinskom i, općenito, hrvatskom maslinarstvu.

U najkraćem, Šoltani promišljeno kreću u svojevrsni „dokazni postupak“ i promociju maslinova ulja kao lijeka ili 'funkcionalne hrane', kako je to formulirano u okviru 'slavljeničke radinice' na koju su centarfori udruge Zlatko Burić, Nikola Cecić Karuzić, Vicko Kaštelanac i njihovi radišni suigrači pozvali elitu ovdašnjih maslinarsko-uljarskih faca – dr. Teu Bilušić, dr. Mirelu Žanetić, dr. Tatjanu Klepo i dr. Ivicu Vlatkovića – a oni im, svatko iz svoga područja, sugestivno proširili znanje o maslinama i o ulju, osobito o onoj dimenziji u kojoj se ekstra djevičansko ulje smatra ljekovitim.

Tako su, uz ostalo, utvrđivali gradivo da je maslinovo ulje zbog fenolnih spojeva koje sadrži (naša ih ulja, dokazano, imaju više nego ona iz Italije, Cipra, Grčke…) prirodna spona prehrambenog i farmaceutskog sektora; da su fenoli izuzetno važni za ljudsko zdravlje i ozbiljno utječu na krvožilni sustav i liječenje malignih bolesti (što su, zapravo, glavni zdravstveni problemi našeg doba i našeg planeta); da će se ta funkcionalna hrana sve češće i sve više kupovati u ljekarnama po visokoj cijeni; da su u glavama i rukama maslinara i uljara efikasni „alati“ kojima se može i te kako utjecati na količinu dragocjenih fenolnih spojeva, od rane berbe u masliniku do hladne prerade u uljari…

Poznajući Šoltane, možemo biti sigurni da će njihovu bocu ulja uskoro – službeno ovjereno - začiniti znak 'prike likarije'!

Dalmovnica