Vrličkim krajem poput uragana se proširila vijest da se bezočno siječe šuma kod Peruće; Stigli smo tamo i imali što vidjeti - tamo niče glamurozni kamp! A paniku dižu mještani koji su htjeli 'pošešovati' zemljište

Iz vrličkog kraja se poput uragana proširila vijest: uz obalu jezera Peruća u Garjaku bezočno se siječe šuma!

Posjed je to Hrvatskih šuma, a sijeku je, glasila je dalje vijest, stranci uz prešutnu suglasnost gradskih vlasti Vrlike. Zadiru i u privatne parcele, a prisvojili su i cestu koja je oduvijek bila javno dobro.

Kad je ova vijest stigla do "Slobodne", najprije smo nazvali Ivana Šarčevića, voditelja Šumarije Sinj koja obuhvaća cijeli cetinski kraj uključivo i područje grada Vrlike.

– Nije mi poznato da se na šumama kojima upravljamo obavlja bilo kakva sječa. Jedino ako se nešto dogodilo u posljednjih 24 sata, a o čemu nisam obaviješten. Ostavite mi malo vremena da upitam lugara, našega zaposlenika na tom području. On će sigurno znati o čemu se radi – kazao nam je Šarčević.

I, bogme, u kratkom roku nas je izvijestio da se, kako je i pretpostavio, nikakva sječa šume u Garjaku ne događa.

– Nikakve sječe nema. To su dezinformacije koje širi skupina građana nezadovoljnih što je zemljište koje su oni namjeravali bespravno prisvojiti, mi bismo rekli pošešovati ga, Ministarstvo državne imovine poslije javnog natječaja prodalo jednoj tvrtki iz Austrije za izgradnju autokampa.

Radi se o kompleksu od oko četiri hektara koji je bio neprohodna šikara, a intervencijom novih vlasnika to je postao uređeni prostor s tim da su sačuvali sva iole vrijedna stabla – kaže Jure Plazonić, gradonačelnik Vrlike, dodajući da se zapravo radi o lijepoj i poželjnoj priči vrličkoga turističkog iskoraka.

Krenuli smo u Vrliku uvjeriti se o čemu se doista radi. U uredu Grada dočekali su nas gradonačelnik Plazonić i njegov zamjenik Nikola Uzun.

– Najbolje da odemo na lice mjesta, do Garjaka, da se sami uvjerite kako se ne radi o nikakvoj devastaciji šume već o pripremi izgradnje autokampa koji će investitori uklopiti u prirodni ambijent uz minimalne intervencije – kaže gradonačelnik Plazonić i uz zamjenika Uzuna poziva Branimira Turudića, voditelja izgradnje vrličkoga poslovnog inkubatora, da nam se priključi.

Dok se vozimo do Garjaka, dogradonačelnik Uzun objašnjava:

– Mi smo tijekom 2016. godine prilikom izmjena i dopuna Prostornog plana grada Vrlike dio prostora u Garjaku rezervirali kao turističku zonu. Jezero Peruća jedan je od naših razvojnih resursa i već dugo se pričalo kako bismo za taj prostor trebali definirati projekte.

Poslije izmjena POS-a više domaćih poduzetnika pokazalo je interes, ali su odustajali nakon spoznaje da bi osim plaćanja cijene zemljišta državi u protuvrijednosti od oko tri eura po kvadratu, još toliki iznos morali uplatiti Hrvatskim šumama za prenamjenu zemljišta iz šumskog u turističko.

Ubrzo smo stigli do Garjaka. Zaustavili smo se na ulazu u "devastirani" prostor i ostali ugodno zatečeni. Tom cestom do jezera prolazili smo i ranije, za održavanja jezerskih regata. Nekadašnju šikaru u najvećem su dijelu zamijenili od korova i drače očišćena stabla, uređena ledina i na samoj obali šljunkom nasuta zemljana plaža. Na kojoj smo u ležaljki i sunčanju zatekli jedan mladi njemački par s malim djetetom u kolicima.

Na ulazu u kompleks je ploča "Camping Peruća" s porukom dobrodošlice na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Među stablima oslobođenim od šikare postavljeni su masivni drveni stolovi s klupama.

Dio zemljišta je isplaniran i nasut šljunkom, a na njemu parkirano kombi-vozilo para s plaže. To je inače prostor rezerviran za kamp-prikolice gostiju kojima je osiguran priključak na vodu i struju. Kako bi kamperi već sljedeće ljeto mogli doći na ovaj lokalitet, investitori su pribavili i postavili sanitarne čvorove u kontejnerima s privremenim septičkim jamama.

Radi se o jednakim kontejnerima kakvi se koriste uz objekte na plaži Zrće. Oni su samo privremeno rješenje. Trajno će biti u čvrstoj građevini, uz budući restoran, a umjesto septičke jame izgradit će se pročistač. Privremeno je postavljen i mini kiosk za ovoljetnu samoposlužnu prijavu gostiju.

– Poslije provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda okončanog 1. kolovoza 2018. godine Ministarstvo državne imovine zastupano po ministru Goranu Mariću potpisalo je s pravnim zastupnikom tvrtke Camping Peruća GmbH ugovor o kupoprodaji dviju parcela, jedna od 20.727 metara kvadratnih i druge od 17.360 metara kvadratnih za kupoprodajnu cijenu od 796.475 kuna.

Istim ugovorom je utvrđeno da kupac na ime izmjene namjene zemljišta, iz šumskog u turističko, mora Hrvatskim šumama uplatiti iznos od 789.403,36 kuna. Nakon što je utvrđeno da je kupac u cijelosti platio ugovorene iznose, Ministarstvo državne imovine izdalo je Austrijancima tabularnu izjavu na temelju koje su oni proveli uknjižbu i postali vlasnici kupljenog zemljišta – kaže gradonačelnik Plazonić.

Grad Vrlika je austrijskim investitorima pomagao koliko je mogao. Ali ih je s druge strane dio susjeda uporno ometao. Nikako nisu mogli prožvakati da je dio zemljišta na koje su oni polagali pravo postalo vlasništvo austrijskih investitora. Posebno što su dio toga zemljišta oni već bili pripojili svojem zemljištu u neposrednom susjedstvu.

– Bilo je problema. Morala je u više navrata intervenirati i policija. Posljednjih nekoliko dana sve se primirilo. Neslužbeno smo čuli da su Austrijanci s tim osobama na pragu dogovora o kupnji njihovih parcela. Radi se o zemljišnim parcelama u posjedu i vlasništvu više obitelji.

Ranije su, prema vijestima koje su do nas dolazile, pumpali cijenu do neprihvatljivosti, a sada su po svemu sudeći došli do realnih iznosa – kažu nam zadovoljni vrlički čelnici.

Telefonom smo stupili u kontakt s austrijskim investitorima. Točnije s Draganom Malinovićem, rođenim Austrijancem hrvatskih korijena, jednim od četvero ulagača u ovaj projekt.

– Kako vučem podrijetlo iz Dalmacije, u više navrata sam dolazio kao turist. Zajedno s prijateljima koji su mi partneri u ovom projektu obilazio sam planinu Dinaru, a u više navrata i jezero Peruća. Uz nedaleke izvore rijeke Cetine utvrdili smo da ovo područje pruža jedinstveni doživljaj flore i faune.

Okrenuti smo gostima koji traže mir, prirodu i odmor. Prekrcane plaže uz more, party i buka... to kod nas nema, kod nas je "pure nature". Sve više turista traži rekreacijske aktivnosti kao što su plivanje, vožnja čamcem, standup peddaling, kajak, pješačenje, penjanje, brdski biciklizam i motociklizam.

Uvidjeli smo da za sve to uz Peruću postoje mogućnosti, a ništa se nije nudilo. To je među nama kao prijateljima rodilo ideju da krenemo u ovaj poduzetnički pothvat. Pritom nije nevažno da se od nas četvero partnera dvoje izravno uspješno bavi turističkom djelatnosti, a jedan od partnera je bankar – kaže Malinović.

Naš sugovornik ističe da su do sada kupili zemljište i nakon što su pribavili svu potrebnu "papirologiju" u ožujku su krenuli s pripremnim radovima.

– S obzirom na birokratske barijere, ponosni smo na to što smo uspjeli napraviti. A napravili smo pristupnu cestu, doveli struju i vodu, postavili rasvjetu, uredili parkirališna mjesta za kampere s priključcima vode i struje, plažu za kupanje, odmorišta sa stolovima i klupama među stablima, sanitarne čvorove i drugo. Imamo potrebne sadržaje da ovu godinu startamo s kamp-odmorištem – veli Malinović i nastavlja:

– Mi radimo Urbanistički plan uređenja za cijeli ovaj kompleks koji će donijeti Gradsko vijeće Vrlike. Kamp bi u konačnici trebao imati kapacitet od 200 turističkih ležaja i sadržaje za četiri zvjezdice. Plan nam je da polovina kapaciteta bude klasični autokamp, a druga polovina, gdje su vrijedna šumska stabla, planirano za glamping koji ima nevjerojatno visoki rast u cijeloj Europi.

U planu nam je izgraditi čvrsti restoran, kvalitetan sanitarni čvor kapacitiran za cijeli kompleks, recepciju s malom trgovinom te mobilne kuće i u dijelu uređene šume kuće od drva.

Past će i nezaposlenost uokolo Peruće.

– U punoj sezoni, ako kamp bude popunjen u punom kapacitetu, čemu se nadamo i što očekujemo, vjerujem da će izravno ili posredno radno angažirati oko stotinjak osoba iz lokalnog okruženja. Uvjereni smo da će kamp kojia podižemo u Garjaku donijeti živost u cijeli vrlički kraj.

Ovaj prostor s kojim nastupamo pod sloganom "Camping Peruća – Pure Nature" ima velike potencijale i vrijeme je da ih počnu konzumirati Europljani željni i gladni takvih sadržaja – zaključuje Malinović.