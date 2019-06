Neuspjeh referenduma nije pokolebao ni oporbu ni vlast, HDZ i SDP su suglasni: Ministre Ćoriću, srušit ćemo vaš plan za Supetar!

Premda lokalni referendum u Supetru koji je održan pod sloganom "Naš grad-njihovo smeće" nema obvezujuću snagu jer mu je do ključnog odaziva od 50 posto plus jedan glas nedostajalo samo 137 glasova, građani su nedvojbeno poručili kako se žestoko protive namjeri ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića da se cjelokupni brački otpad odlaže na supetarski deponij.

Čak 99,33 posto izišlih birača kazalo je "ne" takvim namjerama. Egzistencija najvećega bračkog naselja, a ona se ponajprije nalazi u turizmu, poljoprivredi i zdravom okolišu bili bi ugroženi i dovedeni na ozbiljnu kušnju. Za Supetar bi nove količine smeća značile pravu ekološku bombu, a to građani, posvjedočili su na referendumu, neće dozvoliti.

- Hvala svim građanima koji su izišli na birališta i gotovo plebiscitarno potvrdili stav Gradskoga vijeća da naše odlagalište Kupinovica neće biti pretvoreno u deponij za cijeli Brač. Veseli me da na ovom projektu Supetar diše jedinstveno. Ovo nipošto nije kraj naše borbe za čisti okoliš i budućnost naše djece. Štoviše, ovo je tek početak te borbe. Odluka ministra Ćorića je neprovediva - kazala je supetarska gradonačelnica Ivana Marković dan nakon referenduma.

Zanimljivo je kazati kako je inicijativu za održavanje referenduma pokrenuo HDZ koji u lokalnom parlamentu čini oporbu zajedno s vijećnicima HSS-a i HSP-a 1861, ali je na Gradskome vijeću jednoglasno prihvaćena. Dakle, lokalni HDZ-ovci sami su inicirali referendum protiv odluke ministra iz vlastitih redova.

- Zna se dogoditi da politika na državnoj razini ne bude uvijek u interesu svake lokalne zajednice. Ako se ne slažemo sa svakom odlukom, to ne znači da smo protiv ministra ili Vlade. Tako se to dogodili i na supetarskom primjeru, a mi smo izabrani ponajprije da štitimo interese građana koji su nas izabrali. Zbog toga nismo imali nikakvih stranačkih problema - ustvrdila je Danica Baričević, predsjednica supetarskog HDZ-a i gradska vijećnica, te je dodala:

- Smatramo da bi bilo sasvim logično da se otpad iz Supetra odvozi na odlagalište Košer, nadomak Gornjega Humca, gdje odlazi i ostalo bračko smeće. Nema nikakve logike da se dogodi obrnuti proces, jer je to - neprovedivo. Uz to je gradsko odlagalište udaljeno od Supetra samo kilometar i pol, a u njegovoj blizini nalaze brojni maslinici i ugostiteljski objekti. Nove količine smeća ugrozile bi egzistenciju Supetra. Do Kupinovice nema adekvatnih pristupnih cesta, a deponij niti svojim tehničkim uvjetima i kapacitetima može zadovoljiti potrebe čitavog otoka.

Čelnica lokalnog HDZ-a smatra kako bi "trebalo biti manje šumova u komunikaciji između gradonačelnice Marković i ministra Ćorića", a Grad, po njoj, mora više učiniti i na razdvajanju otpada.

Rezultati na referendumu, složit će se svi, bili bi još bolji da se u biračkim spiskovima ne nalazi po priličan broj onih koji su samo fiktivno prijavljeni na području grada Supetra, a stvarno živi u drugim gradovima Hrvatske ili izvan granica Lijepe naše. To bi trebalo što prije ispraviti jer dolazi predsjednički i parlamentarni izbori.