Imoćani su definitivno ušli u srž turizma, ali vlasnik predivne vile u Runovićima podiže letvicu: njegovi gosti osim bazena i teniskog terena imaju i gušt kakav se ne može dobiti ni u najluksuznijim svjetskim destinacijama

Imoćani su definitivno srcem i dušom ušli u srž turizma. Spojili su svoje tradicionalno gostoprimstvo s predivnim okružjem i odlično opremljenim kućama za odmor, te još podigli i ljestvicu više dobre ponude i prilagodbe gostu.

Stoga i ne čudi da su recenzije gostiju u globalu takve da i ove godine nikakva novost nije nabrojiti vlasnike kuća koji imaju već rezervirana osamnaest, dvadeset, pa i dvadeset i dva tjedna.

A time se ni Istrijani ne mogu pohvaliti. Konačno i ovih dvadesetak posto veći broj noćenja u prvih pet mjeseci za razliku od istoga razdoblja prošle godine potvrđuje kako je Imotska krajina postala prepoznatljiva turistička destinacija ovoga dijela Hrvatske.

I sada vlasnici oko tristotinjak kuća za odmor, čija je većina u ruralnom području Imotske krajine, na sve moguće načine kombiniraju čime gosta još više iznenaditi. Osjećaju da uz mir i čisto okružje, teretane i bazene, biciklističke i pješačke staze, dječja igrališta, moraju imati i još nešto.

I upravo to nešto je ono što se odavno već govori, a to je ponuda gostu domaće zdrave imotske hrane. Suradnja s malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima jedna je od najozbiljnijih opcija, no Imoćani imaju i drugu soluciju.

Primjer smo pronašli u Runovićima. U rujnu prošle godine Marijan Puljiz odlučio se priključiti već respektabilnoj ekipi iznajmljivača kuća za odmor. Aktiviravši cijelu teško stečenu ušteđevinu u uređenje svoje nove kuće u istoimenom zaseoku, od ovoga ljeta prvi put iznajmljuje svoju vilu "Đikano" s četiri zvjezdice. Marijan je otišao i korak dalje.

- Želio sam gostu ponuditi sport i rekreaciju i zdravu domaću hranu i to da sve ima nadohvat ruke. Jednostavno rečeno da ima tridesetak metara od kuće svojevrsnu samoposlugu. U kući ima sve od odlično uređenih soba, vrhunski opremljenih sanitarnih čvorova, kamina, kuhinje. Nema mu ništa uvezenog materijala. Kamen i drvo je naše imotsko, okružje kuće je prepuno zelenila. Bazen također obložen domaćim materijalom. Ima teretanu i ono najvažnije sadržaje koji se ne bi postidjeli ni oni na s Azurne obale. Teniski teren ima olimpijske gabarite, njegova kvaliteta je takva da se na njemu može sada održavati državno prvenstvo.

- I ono posebno jest što im nudim gratis, bez kune nadoknade. Imaju oko kuće cijelu zelenu samoposlugu. U vrtovima koje posjedujem i voćnjacima, te vinogradima dajem domaću, čistu hranu u voću i povrću u kojem nema ni trunke umjetnog gnojiva niti bilo kakvih zaštitnih preparata. Stajskim gnojivom tretirani su vrtovi u kojima su domaće pamidore, paprike, krastavci, fažol, krumpir, mrkva, salata, rokula, blitva, špinat, u voćnjacima je jabuka, kruška, trešnja i veliki vinograd gdje prvi grozdovi stolnoga grožđa budu početkom kolovoza.

- Praktički od polovice lipnja, pa do kraja listopada imaju samoposlugu punu domaćih proizvoda. Gostu je slobodno uzimati koliko ga god volja, a fala Bogu vrtli su puni - veli nam Marijan.

Ako gost u bilo koje vrijeme hoće domaći sir, pršut, kruh ispod sača s domaćim brašnom, konačno i domaće kokošje meso ili neko drugo meso u suradnji sa mojim prijateljima proizvođačima zdrave hrane spreman sam im sve donijeti. Vina našega domaćeg, orahovice i višnjevače ima dovoljno i mislim da je to i najbolji put da ih osvojim - dodaje Marijan.

Marijan koji je ostao dosljedan samo domaćem i imotskom izvornom za posrednika u pronalaženju gostiju nije htio angažirati strane agencije, već je to povjerio novoj tek osnovanoj imotskoj turističkoj agenciji Pro Paradise u kojoj su mladi i stručni Imoćani i koji su ostali raditi kod svoje kuće.

- Hoću da sve u mojoj ponudi bude domaće naše imotsko, jer mi to imamo i možemo - Marijanova je poruka.