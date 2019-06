Možda se sjećate, pisali smo o iskrcavanju na desetke tona otpada od iskopa s gradilišta na baškovošku plažu. Prozirno more s ježevima i krastavcima oni željni brze zarade pretvorili su u mulj i blato. Nasipajući plažu zemljom napravili su višemetarski mul.

I kad već komunalni redari nisu imali vremena obići Bašku Vodu, mjesto dugo samo dva kilometra, mi smo odlučili provesti dan na plaži i snimati tko to krši zakon. Bilo je zbilja jednostavno.

Jedino se iz kamiona obrta "Teo" registriranog za pripremne radove na gradilištu nekoliko puta dovozilo i iskrcavalo. Snimili smo registraciju, a i ime vlasnika pisalo je na vratima - Teo Vidulin. Riječ je o sinu dugogodišnjega baškovoškog donačelnika iz redova HDZ-a, Filipa Vidulina (53).

Pogledajte kako se uništava nekoć netaknuta plaža u dalmatinskom turističkom biseru; Sin donačelnika: Tužit ću vas ako napišete da kamion s mojim imenom iskreće zemlju u more!

Kamionom su upravljala dvojica mladića, od maksimalno 35 godina. Sve smo mi to uredno dokumentirali i poslali Ministarstvu zaštite okoliša.

Učinili smo to prije nego smo nazvali Tea Vidulina koji je naredio da njegovo ime ne spominjemo, prije nego smo odslušali dernjave i prijetnje o tome što će se dogoditi ako išta objavimo.

Na redakcijsku adresu stigao je odgovor Državnog inspektorata:

- Inspekcija zaštite okoliša provela je inspekcijski postupak u kojem je utvrđeno da je Tomislav Staničić iz Basta istovario oko šest kubičnih metara materijala iz svog maslinika, kamionom mercedes, registracijskih oznaka MA 974 BH, u vlasništvu obrta za usluge TEO, vl. Teo Vidulin.

Inspekcija zaštite okoliša je protiv Tomislava Staničića pokrenula postupak zbog prekršajnog djela odbacivanja otpada iz iskopa u okoliš (more), sukladno odredbi članka 11. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom - piše u dopisu čiji je potpisnik inspektor Ante Milas.

Obični član HDZ-a

Pitate li se sad tko je Tomislav Staničić?

Iz više izvora bliskih baškovoškom HDZ-u dobili smo informaciju da je to "obični član stranke" s ogromnim dugovima kojem je država zatvorila tvrtku jer je "muljao s porezima" i da su njemu "Vidulini naredili da preuzme krivnju".

- Aj ti ne preuzmi! Duguje državi koliko je dug i širok, oko pola milijuna kuna. Mora preuzet krivnju kad mu članovi uže obitelji imaju četiri, pet različitih koncesija, sve na najboljim lokacijama. Sestra ima ležaljke, pedaline, žena isto ležaljke, jedna kći štand sa suvenirima i nakitom preko puta hotela "Slavije", druga kći škrinju sa sladoledima pored hotela "Horizont"... - nabraja dobro informiran izvor pokušavajući se sjetiti je li još koju zaboravio.

Iako "raspodjela koncesija" za ovo ljeto nije privedena kraju, tvrdi da ćemo, ako sada prošetamo prema Baškom Polju, već ugledati spomenutu škrinju za sladoled.

- Drži je tamo cile godine jer zna da će opet dobit! Dobije svako lito, već godinama to tako ide. Baš se pitan plaća li tu koncesiju kad ne plaća ni davanja državi. Najprije je on bio vlasnik te firme za sladolede, a kad mu je država stavila katanac jer je dugova masu poreza otvorio je novu firmu na 'ćer. Kad mu i to zatvore, otvorit će na unuke... - pretpostavlja naš sugovornik.

Da u njegovim riječima itekako ima istine, govore službeni podaci Porezne uprave. Tomislav Staničić samo krajem prošle godine dugovao je 450 tisuća kuna. Inače, radi se o HDZ-ovu vijećniku u Mjesnom odboru Bast.

Baškovoški kuloari pričaju da je i ranije imao problema u poslovanju. Navodno mu je Općina dopustila da škrinju sa sladoledima ima i ispod Gorice.

- I nije mu ni to bilo dosta, pa se nelegalno priključio na javnu rasvjetu da bi škrinja radila - potvrđuje sugovornik.

Naravno da nas je više od ičega zanimalo što ima reći sam Tomislav Staničić.

Nazvali smo. Nije baš bio raspoložen.

Dobar dan, ja se ispričavam na smetnji, zovemo iz Makarske kronike, dobili smo informaciju da...

- Ostavite me na miru! Pustite me! Ne uznemiravajte me! - poručio je vidno iznervirani Staničić.

Pokušali smo s pitanjima "je li sve u redu, jeste li dobro", ali neuspješno. Onda smo pokušali sa "je li istina da ste preuzeli krivnju za iskrcavanje zemlje u more?". Odgovor je bio isti kao i kad smo se tek predstavili. Dakle, nije ni opovrgnuo, nije ni demantirao. Sve pet.

No, ono što buni jest činjenica da smo mi dolje na plaži na svoje oči i na objektiv kamere vidjeli dva, rekli smo, momka. Staničić je, uz dužno poštovanje, rođen 1955. godine.

Privatni poslovi

Pitali smo državni inspektorat planira li sankcionirati vlasnika tvrtke koja je obavljala iskrcavanje? Vlasnika kamiona, Tea Vidulina, dakle, sina HDZ-ova donačelnika koji nam je tvrdio da kamion na kojem piše Teo Vidulin nije njegov i da mi izmišljamo. I što je s ovom dvojicom koji su zapravo, tu, pred našim očima, nasipali zemlju u more?

Poručuju da je inspekcija postupila na temelju prikupljenih iskaza od saslušanih stranaka koje su upozorene na odgovornost u slučaju davanja lažne izjave.

- U inspekcijskom postupku vlasnik obrta "Teo" nije negirao da se radi o kamionu koji pripada njegovu obrtu, ali je negirao da je taj kamion, u trenutku vidljivom na fotografijama i snimku, obavljao poslove za njegov obrt.

Nadalje, isti je dao izjavu na zapisnik da je posudio kamion susjedu Tomislav Staničiću iz Basta za obavljanje njegova privatnog posla.

Tomislav Staničić je na saslušanju priznao krivnju odnosno potvrdio je da je on taj koji je na fotografiji i na snimci i da je dva puta iskrcavao građevinski otpad iz kamiona u vlasništvu obrta "Teo" na spornoj lokaciji na kojoj je već bilo nasutog materijala - stoji između ostalog u odgovoru inspektorata.

Dodaju da su "prijavu proslijedili na nadležno postupanje Općini Baška Voda". Drugim riječima, ocu Tea Vidulina su dali da on dalje odlučuje što će biti dalje.