Morski pas koji je u nedjelju snimljen u moru pokraj Makarske probudio je veliki interes javnosti, ali je izazvao i podjele u svijetu oceanografa i stručnjaka za morski svijet.

Snimka morskog psa kod Makarske uznemirila javnost, splitski stručnjak smiruje tenzije: Prije ćete dobiti na lotu, nego na Jadranu naletjeti na veliku bijelu psinu!​

Premda Alen Soldo, s Odjela za studije mora na splitskom Sveučilištu te dopredsjednik IUCN Shark Specialist Group Mediterranean kaže da se radi o modrulju, Pero Ugarković, urednik Podvodni.hr, dr. Branko Dragičević, znanstveni suradnik na Institutu za oceanografiju i ribarstvo, David Udovičić, stručni suradnik na Institutu za oceanografiju i ribarstvo te Frane Madiraca, istraživač pri Centru za marinsku i slatkovodnu biologiju Sharklab ADRIA kažu da se radi o sasvim drugoj vrsti - psu kučku, odnosno vrsti mako.

- Smatramo da su najočitiji znakovi da se radi o morskom psu mako (Isurus oxyrinchus). Dorzalna peraja je zašiljena dok je kod modrulja ona zaobljena. Zatim, taman prije početka repne peraje dolazi do proširenja kada se životinja gleda iz dorzo-ventralne perspektive. Ova značajka se na engleskom zove "caudal keel". Usporedbom slika možete primijetiti da je kod modrulja ovaj dio mnogo uži nego kod morskog psa mako. Gubica također odaje dojam veće zašiljenosti nego što je slučaj kod modrulja. Cijelo tijelo također izgleda jače i mišičastije nego u modrulja. Nadalje odnos položaja dorzalne i pektoralne peraje također odgovara morskom psu vrste mako - ujedinjeno tvrde kolege koji su nedavno objavili rad na temelju ove vrste pod nazivom “On the recent occurrences of shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) in the Adriatic Sea”.

U njihovom radu je vidljivo da prije 2014. ova vrsta zadnji put zabilježena 1972. godine u Jadranu. Snimku su također proslijedili i kolegi iz Italije koji se, kažu, složio s njihovom tezom.

- Razgovarali smo sa stručnjakom Alessandrom de Maddalenom iz Italije koji je potvrdio našu tezu da se radi o morskom psu kučku - ističu naši sugovornici.

U želucima ove vrste često su se nalazili ostaci brzo plivajućih riba kao što su tune, igluni pa čak i najbrža morska životinja - iglan. Najveća zabilježena brzina psa kučka, kažu sugovornici, iznosila je čak 74 km/h. Narastu u prosjeku do oko 3.2 metra te teže između 60 i 135 kilograma, ali su zabilježeni i mnogo veći primjerci. Tako je najdulji izmjereni primjerak imao čak 4.45 metara. Također, nedavno u Italiji ova vrsta snimljena da u ustima drži velikog morskog goluba.

Naglasili su da sa svim većim životinjama treba paziti prilikom susreta, no fatalni napadi od strane morskih pasa su diljem svijeta izuzetno rijetki