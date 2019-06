Načelnik Milne Frane Lozić na udaru: Zemljišni profiteri prijete mi smrću!

Umjesto na planirani poslovni sastanak u Zagreb, načelnik općine Milna – na tu funkciju, nakon tri i pol odrađena mandata, ponovno reizabran u listopadu lani – morao je otići na bračku policiju.

Naime, Frane Lozić, dugogodišnji novi stari prvi čovjek Milne na otoku Braču, dobio je putem pošte prijetnje smrću adresirane na "opštinu Milna", te "druga Franu Lozića", kojega se na nekim mjestima naziva još i "krpelj". U prijetećem pismu s timbrom poštanskog ureda Split 27. svibnja, koje mu je, pak, uručio oko 16 sati sljedećeg dana mjesni poštar, Loziću se nepoznat netko krupno tiskanim fontom i polupismenom retorikom obraća zbog zaposlenja jedne osobe u mjesnoj upravi, a ista je, pojasnio nam je načelnik, ironijom okolnosti bila svojedobno jedina prijavljena na natječaj!

Također se poimence proziva još nekoliko ljudi (podaci poznati redakciji), te Lozića – inače već dva desetljeća člana SDP-a – optužuje riječima: "Sram vas bilo u ime svih koji su krvarili za Domovinu i vaš položaj druže Loziću", te ga se naziva dodatnim pogrdnim izrazima.

Kuriozitet je da je u prilično nebuloznom pismu umetnuta i opskurna "čestitka", to jest kartolina "Iskrena sućut", koja se običava slati nekome čija je bliska osoba preminula, te je na njoj napisan dodatni uznemirujući tekst u kojemu se, među ostalim, Loziću poručuje sljedeće: "Natječaj poništi hitno da ne bi majmune Loziću tebi prestalo da živi sve bitno" (...), a isti je "pamfletić plus" zaključen riječima "Za Dom spremni".

– Slične sam prijetnje dobivao intenzivno 2006. i 2007. godine, kad se izrađivao županijski i općinski prostorni plan. Tada sam primao niz anonimnih telefonskih poziva na mobitel i kućni telefon, SMS-ove prijetećeg sadržaja, kao i opstrukcije koje su mogle biti mirno okarakterizirane kao pokušaj ubojstva, na primjer kad su mi izbušili gume taman prije silaska na autocestu! U međuvremenu sam se nosio s brojnim pritiscima vezanim uz izmjene i dopune plana općinskog zemljišta, i odbijao pogodovati uskogrudnim interesima pojedinaca, zbog čega sam se često nalazio na meti odmazde.

rotiv mene je podneseno puno kaznenih prijava, za ukupno 140 kaznenih djela, i većinu njih je DORH odbacio, a ove koje su procesuirane također su poslije dosuđene u moju korist. Jedna od bizarnosti je presuda koja me tereti za protuzakonite radnje u korist Općine Milna, a i ta je na putu povoljnog rješenja pri Vrhovnom sudu. Uglavnom, zbog svojega sam beskompromisnog stava imao problema prije dvanaest-trinaest godina, a, evo, isti se scenarij ponavlja i danas – prisjeća se Lozić, uz napomenu da je njegova imovinska kartica 2015. godine, kad je predao četvrti nezavršeni mandat načelnika općine, bila tanja negoli 2001., kad je imenovan na tu dužnost.

– U potpisu ovog prijetećeg materijala, dijelom pomno lijepljenog kao kolaž (što upućuje na profesionalnog "zastrašivača"), stoji nekakva nepostojeća braniteljska udruga "Hrvatska". Ja, pak, držim da taj čin prema meni nema veze s obračunom ljevice i desnice, a pogotovo domoljubljem. Upravo suprotno, sumnjam na osobe kojima je u interesu ostvariti prenamjenu zemljišta u građevno i time se okoristiti od društva i države – Lozić će mračno, uz napomenu da je, smatra, riječ o uglednim članovima društva, čak i nekim općinskim vijećnicima!

Neki su već odslužili uvjetnu kaznu za bespravnu gradnju za koju ih je Lozić prijavio i tako im se, drži on, gadno zamjerio. Prijetnje pod paravanom domoljubnog žara desnice, kojoj Lozić stranački formalno ne pripada, samo su, dakle, farsa u službi ostvarenja imovinskopravne koristi pojedinaca kojima, veli, stoji na putu.

– Žele me prestrašiti, ali samo su me nakratko uzrujali i dodatno učvrstili u nakani da izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine, koje su u tijeku, provedem kako treba te u interesu lokalne zajednice – ne pojedinaca! – a mandat odradim do kraja, pa i obnovim! Popio sam, doduše, normabel, jer me ova zlokobna kuverta vratila poput flashbacka u dane kad sam bio stalno izložen sličnoj kanonadi, ali pribrao sam se i slučaj prijavio najprije policijskom inspektoru u Supetru, a potom je prijava proslijeđena na kriminalističku obradu u Split. Na omotnici i papirima nisu nađeni otisci prstiju, ali možda će se vještačiti poštanska marka na kojoj bi mogao biti DNK trag počinitelja. Neka policija radi svoje, a ja ću i dalje raditi svoje – odlučno je poručio Frane Lozić, načelnik općine Milna.

Policija: Obrada je u tijeku Od Sanje Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske doznajemo da je slučaj sličan ovome (bez navođenja identiteta, napominje) već u procesu obrade. – Zaprimili smo kaznenu prijavu za prijetnju i poduzimamo potrebna kriminalistička istraživanja – navod je splitske policije.