Strava u dolini Neretve: zapuštena goveda i krave tumaraju po cesti, ugibaju u kanalima i čine milijunsku štetu poljoprivrednicima. Vlasnik ih odbija testirati na bolesti, a priveden je jer je - pucao u tele!?

Stočar Dragan Bezer, čije krave i ovce lutaju bez ikakve kontrole dolinom Neretve i koje će, zbog pojave zarazne bolesti bruceloze, najvjerojatnije morati po neretvanskim brdima i močvarama sakupljati vojska, priveden je u ponedjeljak navečer u Policijsku postaju Metković jer je pucao u tele.

Potvrdilo nam je to nekoliko osoba koje su izdaleka vidjele da je Bezer pištoljem usmrtio tele, te su o tome obavijestili policiju i veterinarsku inspekciju.

– Postupajući po dojavi, policijski službenici su na mjestu događaja, u suradnji s nadležnim veterinarskim inspektorom, obavili očevid, a kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je govedo, koje nije bilo označeno ušnom markicom, usmrtio 63-godišnjak – kazali su nam u PU dubrovačko-neretvanskoj.

Pušten kući

U policiji tvrde da je životinja usmrćena pogodnim oružjem, odnosno humanim oružjem za usmrćivanje životinja, takozvanim stočarskim pištoljem. Policija je o svemu do sada utvrđenom izvijestila nadležno državno odvjetništvo, a kriminalističko istraživanje se nastavlja i dalje. Kako doznajemo, stočar Bezer nije zadržan u policiji, nego je nakon davanja iskaza pušten kući.

Podsjetimo, Dragan Bezer je vlasnik stoke koja uništava sve pred sobom. On je uzurpirao stotine hektara obradivih površina koje koristi za ispašu svojih životinja, pritom čineći milijunske materijalne štete lokalnim poljoprivrednicima.

– Protiv gospodina Bezera vode se deseci kaznenih postupaka, ali se ništa ne miče s mrtve točke. Ako nekim čudom i dobijete sudski spor, ne možete se naplatiti jer je gospodin u blokadi već godinama – kazao nam je jedan poljoprivrednik kojemu su Bezerove krave pričinile veliku materijalnu štetu na nasadima lubenica.

Goveda koja gospodin Bezer posjeduje u očajnom su stanju, prepuštena sama sebi, o njima se ne vodi nikakva briga te nisu ni pregledana ni cijepljena već godinama. Krave ugibaju po poljima, brdima, utapaju se u kanalima i nerijetko ostanu tamo gdje su i uginule. Ne zakapaju se, nego im se skine markica ako je uopće imaju, pojasnio nam je poljoprivrednik koji je želio ostati anoniman.

Državna razina

Uzaludni su bili pokušaji načelnika općine Kula Norinska Nikole Krstičevića i veterinarskog inspektora da se stoka koja tumara okolo oduzme vlasniku Draganu Bezeru. Međutim, nakon što se u Metkoviću pojavila zarazna bolest bruceloza, ovaj problem je dignut na državnu razinu te bi krave i ovce, kojih ima više od tisuću, trebala sakupiti vojska i oduzeti ih vlasniku.

– Životinje su bez ikakvog nadzora osim kad se skuplja telad za ubijanje, što klanjem, što iz puške. Izlaze na prometnice, pa je tako krajem travnja, u noćnim satima, došlo do prometne nesreće u kojoj je vozač automobila udario u kravu na cesti. Došlo je do veće materijalne štete, ali, na sreću, bez ljudskih žrtava, pri čemu je gospodin Bezer izjavio da to nije njegova krava, i nikom ništa. Svako malo vlak pregazi kravu ili više njih i opet nikom ništa – iznosi nam naš sugovornik dramatičnu situaciju na predjelu Luke, koji administrativno pripada gradu Opuzenu.

Stanovnici Krvavca, kojima goveda i ovce pričinjavaju najveće štete, tvrde da Dragan Bezer za ispašu svojih krava koristi više od 250 hektara površina koje su upisane kao oranice. Unatoč tomu što stoku drži ilegalno, dobivao je poticaje od Ministarstva poljoprivrede sve do unatrag tri godine, kada su mu ukinuti jer nije želio vaditi krv životinjama i testirati ih na bolesti. Od tada ne smije ni prodavati meso i sve što čini je na crno.

Iako mu je izdana zabrana prometa životinjama, Bezer uredno ubija telad i prodaje ih na crno, bez ikakve zdravstvene kontrole. Meso završava u lokalnim mesnicama, pa čak i preko granice u susjednoj BiH, kazao nam je naš sugovornik.