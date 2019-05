Budući da je interes građana bio veliki, pa mnogi nisu uspjeli ni ući u vijećnicu, najavljeno je kako će se do polovine lipnja održati još jedna

Više od 150 građana okupilo se na javnoj raspravi o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Trogira koja je održana u gradskoj vijećnici. Budući da je interes građana bio veliki, pa mnogi nisu uspjeli ni ući u vijećnicu već su ostali na hodniku gradonačelnik, Ante Bilić kazao je kako će se do polovine lipnja održati još jedna.

Tako bi i oni čuli obrazloženja izmjena koje je iznio Mario Pezelj, direktor tvrtke ARHEO d.o.o. koja je izradila plan.

- Zadnje izmjene su bile 2013. godine, a u međuvremenu je došlo do nekih zakonskih promjena i moralo se krenuti u tu proceduru. Također je plan trebalo uskladiti sa Županijskim prostornim planom i to posebno turističke zone. No, ono što vas vjerujem najviše zanima, je usklađenje izgrađenih i neizgrađenih građevinskih područja - kazao je Pezelj obraćajući se građanima.

- Građevinska područja nismo širili jer se zato nisu stekli zakonski uvjeti o 80 postotnoj izgrađenosti, već smo građevinske zone negdje ukinuli, a negdje dodali. Planirali smo veliku plažu od novog mosta do Arbanije. Izgradnjom mosta povećane su prometnice, pa smo tako "provukli" još jednu prema Okrugu, odnosno preko Balana. U samom centru grada planiran je još jedan most koji bi spajao sadašnju lokaciju na kojoj je autobusni kolodvor s otokom odnosno starim gradom, a postojeći stari most ostao bi samo pješački.

U Divuljama, gdje se još uvijek nalazi vojni kompleks i gdje je bila planirana izgradnja sportskog kampusa s nogometnim igralištem, novim izmjenama je ucrtana zona za hidroavione. Što se tiče zona poslovne namjene, u Planome je jedan dio povećan. Unutar građevinskog područja na Solinama jedan dio na sjevernoj strani je umanjen, a s južne povećan. Uvjeti gradnje nisu se bitno mijenjali. Ovim izmjenama planirano je povećanje UPU-a s dva velika na šest manjih, istaknuo je između ostalog Pezelj.

Atmosfera u vijećnici bila je napeta, puna šušura, neugodnih komentara upućenih izrađivaču plana, svatko je bio zaokupljen svojim problemom i naglas ga komentirao, bilo je žučljivih ispada, a sve to je trajalo gotovo dva sata.

Pezelj je nastojao uvesti reda prozivajući građane da se pojedinačno obraćaju, predstave se, te iznesu problem. Prvi se javio Lovre Maravić koji ima zemljište na vrhu Balana, a koje mu nije u građevinskoj zoni.

- Već 40 godina moja parcela je zelena površina, a uokolo nje je sve izgrađeno. Čak su i cijela obližnja obala i plaža postale građevino područje. Bitku da budemo ravnopravni započeo je još moj otac, a nastavio ja, no neuspješno. Zanima me u čemu je problem te inzistiram da se konačno izvrše promjene - žestoko će Maravić.

Pezelj mu je uzvratio kako parcela nema blizu prometnicu te da je to razlog što nije građevinska, što je Maravić oštro opovrgnuo kazavši kako tamo postoje tri prometnice.

- To trebate dokazati i uputiti primjedbu - savjetovao ga je Pezelj.

Zoran Bubrić koji je također tamo vlasnik jedne od čestica, dijeli istu sudbinu s Maravićem. Njega je zanimalo ulaze li turističke zone u građevinsko područje budući da je gradonačelnik kazao kako neće u izmjenama plana biti proširenja toga područja. Naveo je primjer kako je u Žednom 18.000 četvornih metara kojih je vlasnik samo jedna osoba ucrtano kao turistička zona.

- Zna se kome se to namješta i da se ovim planom pogoduje pojedincima - ogorčeno će Bubrić na tu, kako je rekao nepravdu prema ostalim ljudima, i dobio odgovor da zonu u Žednom nije odredio Grad Trogir već Županija te da za svoj problem isto napiše primjedbu koja će se razmotriti i zaključiti ima li osnove da se uvaži.

Posebno nezadovoljni bili su Drvenčani. Mile Sorić, čija majka je iz Drvenika i tamo ima zemljište, žalio se da su u Drveniku Velikom ukinute dvije turističke zone te da su, kako je kazao, ti hektari Drvenčana "dani" nekome drugom na Čiovu.

- To nije u redu. Vlast u Trogiru mora zastupati interese Drvenčana. Nije mi jasno ni zašto se nije ispoštovalo stanje u prostoru na punti Krknjaša gdje su već izgrađeni objekti i restorani već je taj prostor prenamijenjen u poljoprivredno zemljište - pitao je Sorić.

Pezelj je ponovio kako turističke zone određuje Županija i da su one uvrštene u Županijskom PP, što je slučaj i s Krknjašima.

Neda Buličić, predsjednica Udruge za spas Drvenika, Snježana Vulas i Đula Sunara također iz Velog Drvenika, iznijele su niz primjedbi na spomenuti plan, te su se dotaknule i ostalih problema koji muče otočane.

Na primjedbu kako se izmjenama plana pogoduje pojedincima, gradonačelnik je reagirao, kazavši kako to nije istina. Poručio je onima kojima su parcele ucrtane kao neizgrađeno područje, a imaju dokaz da je blizu put što je uvjet za prenamjenu u građevinsko napišu primjedbu.

Ogorčen je bio i Ivo Stenić iz Marinove drage koji je očekivao da će se to područje ucrtati kao stambeno turistička zona što je bilo obećano kada su građani potpisali peticiju o dislokaciji tamošnjeg Doma za stare "Florence" što je podržalo Gradsko vijeće i mjesni odbor Čiovo, a to se nije ostvarilo.

- I da je to učinjeno, Dom se neće iseliti. Njegovo poslovanje stvar je inspekcijskih službi. To Prostorni plan ne može riješiti. Ako uvrstimo samo turističku zonu, tamo se ne bi mogle otvarati nikakve druge djelatnosti - uzvratio mu je gradonačelnik.