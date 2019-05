Ginekologa u Splitsko-dalmatinskoj županiji kronično nedostaje, a jučer su mnoge žene iz Splitsko-dalmatinske županije na Facebooku upozorile kako je više od desetak ginekologa Doma zdravlja otvorilo bolovanje u isto vrijeme i time dovelo u nepovoljan položaj svoje pacijentice.

Splićanke u panici, ginekolozi Doma zdravlja u tihom štrajku?! 'Treba mi hitna uputnica za pregled nakon što sam rodila i ne mogu je dobiti'; Situacija je zabrinjavajuća, evo što se događa

Na problem u Omišu gdje na šest tisuća pacijentica radi samo jedan ginekolog, upozorila nas je čitateljica koja je željela ostati anonimna.

- Svog doktora Nerona Marinovića ne bih mijenjala ni za što na svijetu. Najbolji je, ali on fizički ne može raditi sam na toliko pacijentica. I on ima pravo na bolovanje i godišnji. Ne krivim njega već sustav koji u tim situacijama ne osigura adekvatnu zamjenu, počinje nam svoju priču.

Našoj čitateljici termin poroda je u rujnu, a prošli mjesec otišla je kod svog ginekologa na redovni pregled i ultrazvuk.

- Došla sam u ordinaciju i čekala svoj red. Kada je došao moj termin, nisam mogla napraviti ultrazvuk jer se pokvario. Što ću, nije kriv doktor, a ja sam iz predostrožnosti otišla to obaviti privatno, kao što bi na mom mjestu napravila svaka trudnica. Za to sam iskeširala 300 kuna, a kada sam nazvala Dom zdravlja da ih pitam tko će mi to refundirati jer redovito plaćam dopunsko, a uslugu nisam mogla obaviti samo su mi kratko rekli da tijekom trudnoće imam pravo na dva ultrazvuka. Pa jel' to normalno – pita se naša čitateljica.

Prošli tjedan ustanovljen joj je trudnički šećer i doktor ju poslao na dodatne pretrage u Split, a kada su stigli rezultati, uslijedio je novi šok.

- Rezultate mi nitko nije mogao protumačiti jer je moj ginekolog završio na bolovanje, a ja sam ostala na cjedilu. Medicinska sestra od doktora dala mi je broj doktorice u Makarskoj jer mu je ona kao zamjena, ali kada sam njenu ordinaciju uspjela dobiti nakon tisuću godina, uslijedio je hladan tuš.

"Doktorica je izričito zabranila da ne primamo pacijentice od doktora jer o tome nismo dobili nikakvu službenu obavijest. Nazovite Upravu Doma zdravlja u Splitu pa njih pitajte što rade" – glasio je odgovor sestre.

- Što da ja sad radim? Sljedeći tjedan mi je pregled, a ako se moj doktor ne vrati s bolovanja opet ću morati ići privatno. Ljeto je pred vratima, krenut će i godišnji, a zamjena ni na vidiku. A da ne spominjem gužve koje su već krenule i kada budemo morale do Splita, nikad nećemo stići, zaključuje čitateljica.