Pitate li se katkad možemo li se više ičemu čuditi, kada vidimo vijesti koje vrište s naslovnica novina i portala? A posebice kada su sve te bizarnosti kojima svjedočimo posve legalne i čiste, jer svaka nemoralnost i neetičnost, bilo uz pomoć lobiranja ili dobrog odvjetnika, lako nađu puteljak kroz labirint zakona...

Takav je slučaj i s otvaranjem automat kluba u blizini dviju srednjih škola smještenih u jednoj zgradi. Na stotinjak metara od škole i vrtića otvoren je još jedan inkubator ovisnosti, kakvih po gradu imamo posvuda. Međutim, kladionice i automat klubove možemo nekako podnijeti u staroj jezgri grada, ali kad ih vidimo na mjestu gdje nikako ne pripadaju, u blizini škole, pitamo se možemo li dublje pasti.

Očito možemo i trebamo, jer sam je zakon omogućio takvo što. Točnije, Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u kasinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica, ili, još preciznije, njegove izmjene iz 2012. godine.

Naime, prema pravilniku iz 2010. godine, vlasnik, u zakonu "priređivač", dužan je bio Ministarstvu financija dostaviti podatke o lokaciji na kojoj namjerava otvoriti automat klub. Pa je tako bio dužan dostaviti izjavu o udaljenosti lokacije poslovnog prostora od drugih kasina, automat klubova, te odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata, koja ne smije biti manja od 500 metara. U našem slučaju jasno je da je automat klub barem dvostruko bliže od dopuštene "granice". Ali, kako bismo znali da smo u Lijepoj našoj, uvijek se mora pojaviti nekakav "ali", koji anulira naše pravo na zgražanje. "Ali" koji daje "odraslo", "razumno" objašnjenje za naše djetinjasto, emocionalno obojeno iščuđavanje.

Samo dvije godine poslije pravilnik se mijenja i ne, ne postaje restriktivniji, nego liberalniji. Briše potrebu o izjavi da je kasino udaljen na lokaciji većoj od 500 metara, a priređivač mora samo priložiti dokaz da unutar kruga od 500 metara nema drugi kasino ili kladionica. Škola, vrtić, crkva, to je sve "okej". Ministarstvo financija skrbi o fair playu između kladioničara, pa nije u redu da tik uz jednu kladionicu nikne druga i stvara konkurenciju. Ne treba otimati kruh iz usta konkurenciji, nego kolegijalno zarađivati na ovisnostima nacije. Ali nema potrebe ograničavati kockarski lobi kad su u pitanju djeca i mladi.

Naravno, upit smo poslali Ministarstvu financija, točnije, službeniku nadležnom za Poreznu upravu, a odgovor (jedva) čekamo. Ne očekujemo puno, jasno nam je da je sporna promjena pravilnika stvar zakonodavca, no željeli smo da nam jasno i glasno odgovore: Ne, prema važećem pravilniku, ne postoji nikakva zapreka da se kladionica otvori tik ispred škole! Ili, u što čisto sumnjamo: Da, postoji jedna zakonska odredba koja vam je promakla!

U svakom slučaju, vrlo je vjerojatno da je priređivač učinio sve "lege artis". Na nama je da vidimo postoji li ikakav suvisao komentar na skandalozno otvaranje automat kluba ispred škole koja je, valja spomenuti, kladionicu imala ispred nosa i u vrijeme kad je stroži pravilnik bio na snazi. Na sreću, ta je zatvorena, a na njenom mjestu neko je vrijeme egzistirao nepripadajući antikvarijat.

Slavko Gudelj, ravnatelj Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, čudom se čudi kad smo mu spomenuli otvaranje automat kluba...

- Nemam pojma, ne znam ja o tome ništa, ne idem u kafiće - rekao je ravnatelj i više je puta to ponovio. Dodaje kako se nitko nije žalio i kako baš ništa o tome ne zna. Kad smo ga izvijestili da mi znamo i da je to gola činjenica, te pitali bi li to komentirao, odvratio je: Ako je tako, žalosno je, i preveć žalosno!

Rječitiji nije bio ni Momir Sumić, ravnatelj Srednje strukovne škole:

- Nekako mi je postalo bespredmetno komentirati okruženje škole. Komentiramo to već 20 godina. Nema razloga ni govoriti ni upozoravati. Samo ponavljamo jedno te isto i od toga koristi nema - rezignirano će Sumić koji je, više je nego očigledno, digao ruke od borbe. Kapitulacija škola je evidentna.

Ako se, pak, pitate da li itko išta pita jedinicu lokalne samouprave, kad je škola tek beznačajna zgrada, neusporedivo manje važna od interesa kockarskog lobija, odgovor je: Ne, ne pita. Matku Lovreti, pročelniku za komunalne djelatnosti, uputili smo kao pravniku pitanje postoji li ikakva zakonska mogućnost da Gradsko vijeće donese odluku koja bi onemogućila otvaranje takvih sadržaja u blizini škole.

- Mislim da bi jedino prostorni plan mogao predvidjeti takve sadržaje, ali to nije u mojoj domeni - kazao je Lovreta. A u prostornom planu takvih ograničenja nema.

Da ih se može i treba uglaviti u prostorni plan, potvrdila nam je urbanistica Maja Madiraca iz URBOS-a:

- Nigdje u prostornom planu nećete vidjeti da je u školskom okruženju ucrtan kasino ili kladionica. Naravno da se mogu propisati sadržaji pojedinih zona, pa tako i školskih, vjerskih... U svakom slučaju zna se kakvi su sadržaji kompatibilni školskim zonama, a koji nisu - rekla nam je Madiraca.

Mogućnost de facto postoji, i kao takva sigurno može biti i temelj za nekakvu gradsku odluku. Međutim, kad "krojači" prostornog plana nisu kadri ucrtati lokaciju za novi autobusni kolodvor, jer vlasnik postojećeg tu želi raditi stanove, zašto bismo očekivali da će voditi računa o definiranju školske zone koja je takva kakva jest. Da ironija bude veća, vlasnik prostora u kojemu se otvara automat klub baš je Mate Jujnović, prvi čovjek "Prometa" Makarska, kojemu Grad ne može nametnuti niti obvezu da "tu i tu" izgradi novi kolodvor, a još manje da (ne) dade prostor u najam za još jednu kockarnicu.