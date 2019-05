Kerumov nećak dobio dozvolu za davanje dijela Bena u potkoncesiju, njegov otac i oporba napustili sjednicu

17:00 - Oporba je napustila sjednicu kod 31., točke dnevnog reda 22. Sjednice Županijske skupštine ne želeći glasati za dopuštanje potkoncesije koalicijskom partneru na plaži Bene, tvrtki Nacional vlasništvo Igora Sapunara sina predsjedavajućeg Petroslava Sapunara, koji je također tijekom glasovanja napustio sjednicu.

Sapunar želi dio Bena dati u potkoncesiju, a odluku o tome donijet će Županijska skupština kojom predsjedava - njegov otac: Ne bismo se upustili u ovo da nismo podmirili dugove...

No, 28 HDZ-ovaca, HGS-ovaca i HNS-ovaca sami su izglasali to dopuštenje. Sjednicu su napustili Pametno, Most i SDP.

16:26 - Vijećnici Županijske skupštine iz vladajuće koalicije HDZ-HGS, njih 29 su izglasali pokriće dugovanja od 4,3 milijuna kuna Doma za starije i nemoćne Split, te oko 300.000 kuna manjka u poslovanju Doma za starije i nemoćne Makarska za 2018., godinu.

Protiv ovog izglasavanja da se loše poslovanje namiri iz proračuna, bili su SDP-ovi vijećnici dok je Pametno ostalo suzdržano, a vijećnici iz kvote Mosta su napustili sjednicu za vrijeme glasovanja smatrajući kako se ne treba "pokrivati" katastrofalno upravljanje kada se zna da ostali domovi pod ingerencijom županije, onaj na splitskom Lovretu i onaj na Visu, posluju u plusu.

Vijećnici na pauzi:

10:32 - Na aktualnom satu vijećnici su postavili brojna pitanje među kojima je i Damir Ćosić upitao kojim ritmom se rješavaju prometne gužve na ulazu u grad Split.

- Rampa Split-Solin u vrijednosti 12 milijuna kuna gradi se prema procjeni 6 mjeseci i radovi će se nastaviti i tijekom turističke sezona kako bi sve bilo gotovo do kraja godine. Za rampu Solin-Split koja je zahtjevnija radi se dokumentacija i u siječnju očekujemo građevinsku dozvolu za projekt vrijedan 50 milijuna kuna - odgovor je dožupana Ante Šošića.

9:38 - Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, 22. po redu, započela je povlačenjem dvije točke dnevnog reda od planiranih 42.

Župan Boban predložio je povlačenje točki 20. i 21. o utvrđivanju postotka ordinacija koje će obavljati zdravstvenu djelatnost unutar Doma zdravlja te kriterijima za određivanje zakupnine. Vijećnici, 42 od njih 51 jednoglasno su to prihvatili.

Miro Bulj zatražio je povlačenje 31. točke gdje se daje suglasnost u davanje potkoncesije uvale Bene jer ako koncesionar daje potkoncesiju, zašto uopće ima koncesiju. Oporba je bila za sa 15 ruku, no vladajući (HDZ i HGS) su to odbili.

Ista sudbina zadesila je i prijedlog SDP-ovog vijećnika Mate Martinica za povlačenje točke o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Split od preko 4 milijuna kuna te Doma Makarska s dugom od preko 300.000 kuna. Istaknuo je oporbrnjak kako vijećnike vrijeđa traženje da dignu ruku o pokriću dugovanja, a bez pojašnjenja što se to sanira, koja dugovanja. Vladajući nisu prihvatili ovaj prijedlog te točke ostaju na dnevnom redu.