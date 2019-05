Dvodnevni spoj biznisa i jedrenja u Splitu: Upravljanje firmom i jedrilicom veoma je slično

- Poduzetnički put je kao plovidba, zahtjeva snagu ali i spremnost na rizike. Stoga je vaša konferencija “Startup Europe Regatta” pravi simbol oba tima, i onog u poslovnom okruženju i one posade na brodu – koncizno je svrhu i smisao po prvi puta organiziranog drugačijeg događanja iz poslovnog svijeta “naslonjenog” na jedrenje i regatu, iznijela Elida Marković iz Hrvatske obrtničke komore, pozdravljajući u srijedu točno u podne okupljene na splitskoj Rivi.

Naime Frane Šesnić, direktor zagrebačkog inovacijskog centra “Zicer”, odlučio je u dvodnevnom spoju business i jedrenja, okupiti mnoge stručnjake iz IT sektora, omogućiti mladim informatičarima koji žele oformiti start up firme, upoznavanje sa investitorima ili pak kako ih u SAD-u vole zvati - poslovnim anđelima!

- Upravljanje firmom i jedrilicom ima puno sličnosti, jer morate znati upravljati zaposlenicima ili posadom prema zadanom cilju, a u oba slučaja trebate biti dobro sinkronizirani kako bi taj cilj i ostvarili. Mi želimo pokazati kako je Hrvatska puna kreativnih ljudi, imamo znanje i vrhunske resurse, no često zanemarimo pozitivne stvari, ne naglašavamo ih. Zbog toga smo ovaj događaj organizirali na Rivi, kako bi bio dostupan svima, budućir tijekom panela 25 stručnjaka iz cijelog svijeta, svi mogu postavljati pitanja. Upoznavati investitore i nove tehnologije, te dogovarati poslove – pojasnio nam je “alfa i omega” manifestacije koja nas vodi u – budućnost.

Upravo je to istaknuo Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski, naglašavajući kako bez IT tehnologije nema ulaganja, pa i sama županija kroz svoj projekt "ICT županija" pod vodstvom Damira Brčića, radi na poticaju mladih kreativnih snaga, razvoju inkubatora, škola programiranja, bezbroj edukacija,.. Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, naglasila je kako je Zagreb predvodnik trendova u digitalnoj tehmnologiji a sve u cilju stvaranja “pametnog inovativnog grada”, gdje već imaju aplikacije “Moj Zagreb” i platformu za pametni turizam. Podršku novom događaju u gradu podno Marjana, dao je ispred gradske uprave pročelnik Mate Omazić, te Ivan Gabrić iz telekom tvrtke A1, koja je pripremila novitete za podršku razvoja budućih inovacija.

A da se može biti svjetski napredan potvrdio je u svom predavanju župan sisačko-moslavački Ivo Žinić:

- Mala smo županija, nemamo turizam kao Split i Zagreb, no možemo biti na svjetskoj karti broj jedan po inovacijama i podršci start up tvrtkama. Razvili smo cjelovit projekt razvoja novih tehnologija u jednoj regiji, od vrtića do inkubatora. Prvi korak je da smo već u vrtićima osigurali učenje engleskog jezika i informatike, drugi da u svim osnovnim i srednjim školama imamo radionice za video-igre, treći je izgradnja poduzetničkog centra, četvrti uvođenje u školu novog zanimanja ”tehničar za izradu video-igara”, a zanimanje je toliko da će nam trebati prostor cijele Tehničke škole u Sisku. Peti korak je podrška start up-ovima, pa imamo sada 15 novih u inkubatoru kojima smo osigurali 165 tisuća kuna za pokretanje posla. Kroz game-industriju želimo zadržati mlade, pa već razvijamo i svemirski centar.

Uspjeh i županije i razvojne agencije kojoj je na čelu Mario Čelan, pohvalili su i gosti iz SAD-a, Francuske, Italije, Slovenije, ali i sa dalekog istoka iz Indonezije.

- Došao sam u Split predstaviti nove modele glasanja preko blockchaina, kao podrška efikasnosti i kvaliteti demokracije – Splićane je upoznao i to uoči nedjeljnih EU-izbora, kako se to u njegovoj zemlji viurtualno glasa, Eddie Virgo Ng iz tvrtke "Indonesia Blockchain".

Naime, blockchain je nova, globalna neovisna tehnologija koja podatke distribuira na mnogo servera, o čemu je prisutnima govorio Tadej Slapnik, bivši državni tajnik Slovenije koje je upravo svoju zemlju “gurnuo” u jedno novo vrijeme modernih sustava.

- Splićanima i njihovim gostima predstavit ćemo novitete iz blockchaina, te fintecha, umjetne inteligencije, te šest start upova, među kojima je i onaj splitski Tomislava Mamića “Distribank”. Ovo je javno izlaganje što nas to čega u budućnosti, koje tehnologije i proizvode ćemo koristiti i kako se na to sve možemo pripremiti – rezimirao je dvodnevni događaj Frane Šesnić, najavljujući i ono po čemu su još posebniji od mnogobrojnih konferencija iz IT sektora:

- Jedriličarska regata! Prezentirat ćemo taj spoj uhodanog tima u uredu za kompjutorom i uigrane posade u kokpitu jedrilice na moru. To je prednost koju mi možemo ponuditi u Hrvatskoj, jer je i ovo prilika Split pozicionirati kao atraktivnu svjetsku lokaciju za organizaciju ovakvih događanja.