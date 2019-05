Velika međuresorna vježba 'Sigurnost 19' u Divuljama: pogledajte kako izgleda kad se udruže vojska, policija i vatrogasci, zračne i pomorske snage

Premijer Andrej Plenković, izjavio je u utorak u Divuljama, nakon međuresorne vježbe "Sigurnost 19" u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu, da je vježba pokazala kako sustav domovinske sigurnosti i sinergija svih dionika uspješno djeluju u kriznim situacijama i na teško pristupačnom terenu.

Čestitao je svim sudionicima vježbe. "Impresivno je bilo vidjeti zračne i pomorske snage, kvalitetna vozila koja imaju vatrogasci, potporu vojske, kao i osiguranje policije. To je zaista visoki tehnološki napredak", rekao je premijer Plenković, dodavši kako su svi komunikacijski uređaji koji imaju Odašiljači i veze, te Hrvatske šume integrirani u sustav zaštite od požara.

U ovoj vježbi su svi pokazali visoki stupanj sposobnosti, naglasio je premijer, najavivši da će se u mandatu ove Vlade status Hrvatske vatrogasne zajednice podići na razinu Središnjeg državnog ureda.

"Na taj način ćemo u institucionalnom pogledu ustrojiti vatrogastvo na razinu koju po meni zaslužuje i koja će se jako dobro uklopiti u sve što radimo na razini uvezivanja, koordinacije, sinergije svih dionika, te zaštite kritične infrastrukture i kvalitetnije sposobnosti Hrvatske da se suočava s požarima. Ulažemo i u ljude i u tehnička sredstva, te bolju koordinaciju koja ima i svoje međunarodne dimenzije", istaknuo je Plenković.

Rekao je da će se vidjeti koliko Hrvatska koristi EU sredstva i dolaskom europskog povjerenika za upravljanje krizama i humanitarnu pomoć, Christosa Stylianidesa, koji se u četvrtak očekuje u Splitu, a najavio je nabavku novih bespilotnih letjelica iz EU sredstava.

O nadograđenom i usavršenom Sustavu domovinske sigurnosti, ministar obrane Damir Krstičević je rekao da je upravo taj sustav brend Vlade RH, naglasivši da se jedino kroz sustav možemo nositi sa svim modernim ugrozama.

"Meni je drago da je i ova vježba danas pokazala združeno djelovanje vatrogasaca, vojske, policije, spasitelja i svih ostalih sastavnica sustava. Ono što je ključ tog sustava je partnerstvo za sigurnost, koordinacija, objedinjavanje svih resursa i da se u duhu zajedništva nosimo sa svim ugrozama", kazao je Krstičević.

Iako je ostalo još određeno vrijeme za pripremu protupožarne sezone, preporučio je da se provjere hidranti, pristupne ceste, deponiji i sve ostalo kako bi se požari prevenirali.

U financijskom okviru unutar EU od 2021. do 2027. trostruko povećanje za pitanja sigurnosti

Da je današnja vježba sjajan primjer kako se sustav zaštite i spašavanja izgrađuje, ocijenio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da je iz godine u godinu sustav sve bolji, koferentniji i učinkovitiji i sve se više obraća pozornost na prevenciju.

Istaknuo je da se u financijskom okviru unutar EU u razdoblju od 2021. do 2027. godine predviđa trostruko uvećanje ukupnih sredstava za pitanja sigurnosti.

"Kada se govori o zaštiti i spašavanju, specifično unutar toga, četiri puta je više sredstava nego što je do sada EU izdvajala. To za nas znači veliku mogućnost i obvezu. No mislim da je Ministarstvo unutarnjih poslova upravo s natječajem vezanim za radio komunikacijska sredstva za sve žurne službe i za novih više od 90 vatrogasnih vozila, pokazalo kako ima ljude, znanje i sposobnost da ta sredstva povuče i to je posao kojim ćemo se kontinuirano baviti", rekao je Božinović.

Hrvatska spremna za ljetnu protupožarnu sezonu

Međuresorna vježba "Sigurnost 19" odrađena je u utorak u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama, u vojarni „Knez Trpimir”, nazočni su bili premijer Andrej Plenković i ministri obrane i unutarnjih poslova Krstičević i Božinović, te ministri uprave i zdravstva, Lovro Kuščević i Milan Kujundžić.

Ocjenjeno je da je koordinacija svih snaga koje su sudjelovale odlična i Hrvatska je spremna za ljetnu protupožarnu sezonu.

Vježbu je predstavio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i izrazio zadovoljstvo cjelokupnim sustavom, današnjom integracijom svih slika i kamera s terena, s pet lokacija. „Koordinacija svih sastavnica sustava bila je na vrlo visokoj razini“, rekao je Tucaković.

„Sigurnost 19“ je vježba čiji je nositelj Hrvatska vatrogasna zajednica i glavni vatrogasni zapovjednik, dok je Hrvatska vojska sudjelovala sa svojim zračnim, pomorskim i kopnenim snagama: četiri kanadera, dva air tractora, dva transportna helikoptera Mi-8 te dva broda HRM-a DBM i DJB te gumene brodice i dva protužarna voda Hrvatske kopnene vojske i timom za traganje i spašavanje ZSS-a i SOD s besposadnim sustavom ORBITER III.

Vježba se u realnom vremenu odvijala na udaljenim lokacijama u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Gosti i uzvanici su intervencije koordiniranih snaga u simulaciji požara na otvorenom (Gračac, otok Brač, NP Krka) te spašavanju unesrećenih u saobraćajnoj nesreći (ulaz u tunel Sv. Ilija) mogli pratiti u stvarnom vremenu na ekranu postavljenom u Divuljama.

Prezentiran je besposadni sustav „Orbiter“, predstavljeno uvođenje novih metoda prijevoza vatrogasnih snaga brodovima Hrvatske ratne mornarice, korištenje zračnih snaga za gašenje i spašavanje ugroženih vatrogasaca dok je na taktičko-tehničkom zboru prikazana oprema koju će vatrogasci i druge službe koristiti u protupožarnoj sezoni.

Vježba „Sigurnost 19“ je na taj način bila provjera nadležnosti tijela iz sustava domovinske sigurnosti koje proizlaze iz zakona kojima su tijela osnovana, provjera komunikacije i koordinacije unutar vatrogasnog sustava i između tijela sustava domovinske sigurnosti, provjera komunikacijsko-informacijskog sustava za potrebe rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske.