Uzbuna u lučici kraj Makarske: stotinjak brodova i jedrilica prisilno su još na suhom vezu i nitko ne zna kada će u more...; Stranci ogorčeni: Zarobili ste nas, želimo ploviti!

Vlasnici oko 100 brodova na suhom vezu, i to iz Njemačke, Austrije, Češke i Francuske već su platili spuštanje u more, a nama je sada zabranjena svaka djelatnost, pa bijesni zovu i Ministarstvo i svoje ambasade - žali se Tina Čizmić Jerković, tajnica PŠRD-a Ramova

U lučici PŠRD-a Ramova u Krvavici život je potpuno stao, i to u zadnjih desetak dana, kada im je zabranjen rad. Kapija je zatvorena, kao i mali ugostiteljski objekt koji je od pamtivijeka bio okupljalište Krvavičana koji sada nemaju gdje ni popiti kavu. U lučici nas je dočekao žuto-bijeli udomljeni mačak direktora PŠRD-a Ramova Tončija Čizmića, kao i tajnica Tina Čizmić Jerković, koja muku muči s vlasnicima brodova na suhom vezu, a koji su već trebali biti spušteni u more.

Ali ništa se ne može jer su plombe i pečati od inspektora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture stavljene na dvije dizalice od devet i 20 tona, kao i na sve poslovne prostore PŠRD-a Ramova i tvrtke "Ramova Krvavica", a da nije donesena odluka o tome tko će do daljnjega upravljati lukom i preuzeti odgovornost za stečenu imovinu i imovinu nautičara koji u luci drže svoja plovila. Riječ je o 300 jahti i glisera i brodica, a budući da inspektor prilikom pečaćenja lučice nije priložio nikakav službeni dokument niti nalog, Nadzorni odbor PŠRD-a Ramova na čelu s predsjednikom Damirom Josipovićem čeka pisano rješenje o zabrani provođenja svih djelatnosti jer na isto imaju pravo žalbe pa se nadaju najboljem mogućem scenariju - nastavku rada.

- Sada je nastala uzbuna jer su vlasnici oko 100 brodova na suhom vezu - i to iz Njemačke, Austrije, Češke i Francuske - već platili spuštanje u more, a nama je sada zabranjena svaka djelatnost pa bijesni zovu i Ministarstvo i svoje ambasade. Sve nam je zatvorilo i u Krvavici je stao život, što se nikada nije dogodilo, a kada je zapuhala bura, s dizalica je odnijela trake s pečatom pa smo zvali inspektora da ih ponovno postavi kako ne bi bilo problema i da ne bi pomislio da smo radili s dizalicom jer je to kazneno djelo - kazuje nam Tina, dodavši da već usidreni brodovi mogu isploviti i tu nema nikakvog problema.

U lučici smo zatekli i vlasnika solane "Ramova" Ivana Šimića, koji je ogorčen potezom Ministarstva pomorstva i zabranom obavljanja svih djelatnosti...

- Ovo je neki pravni nesporazum. Pa nitko nikome ne može zabraniti pravo na život - veli Šimić, dodavši da mu je drago što rukovodstvo lučice djeluje razumno, čekaju rješenje o zabrani djelatnosti i ponašaju se sukladno uputama inspektora Ministarstva pomorstva.

Nakon pečaćenja, Nadzorni odbor PŠRD-a Ramova dopise je uputio na više od 400 adresa, od Županije do Ureda predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i USKOK-a, i u njima traže da se proglasi pomorsko dobro, katastarske čestice unesu u Katastar RH i gruntovnicu, da se donese prostorni plan naselja Krvavica i detaljni prostorni plan obuhvata luke nautičkog turizma, te da lučicom, sve dok bude poštivala zakone, isključivo upravlja PŠRD Ramova, kojoj se treba omogućiti sudjelovanje u natječaju za koncesiju kada se za nju steknu uvjeti.

- Na najdostojanstveniji način branit ćemo lučicu i njezine vrijednosti od bilo kakvog nazadovanja ili davanja tajkunima i podobnim osobama od strane Općine ili Županije. Osuđujemo svaki politički i gospodarski obračun na bilo kojoj razini i branit ćemo svoje radnike i njihovih ruku djelo na dobrobit Republike Hrvatske - poručuje Josipović, te napominje da je s inspektorom za pomorsko dobro prije pečaćenja pričao punih pet sati, nakon čega su mu on i direktor Tonči Čizmić dali na uvid svu potrebnu papirologiju, među kojom i nalaz i rješenje Ministarstva financija, koje je legaliziralo rad lučice jer su platili istu svotu novca kao i kada su plaćali koncesiju, a to je više od dva milijuna kuna za ovih 12 godina (svake godine po 200 tisuća kuna).

Tržišna procijenjena vrijednost luke je od 12 do 14 milijuna eura, a sva sredstva uložena u luku kroz zadnjih 20 godina iznose oko osam milijuna eura.

- S obzirom na to da brodove nema tko čuvati, ovrhom i pečaćenjem možemo očekivati da ćemo sve usidrene jahte ugledati kako plutaju Bračkim kanalom - veli Josipović i pojašnjava da je lučica državno vlasništvo pod upravljanjem Splitsko-dalmatinske županije, a osmogodišnju koncesiju Županija je PŠRD-u Ramovi dodijelila 1999. godine za ukupno 40 tisuća kvadrata.

Uzbuna u Krvavici zbog pečaćenja ilegalne marine; Iz 'Ramove' priznaju da rade bez koncesije, ali poručuju: Nećemo dopustiti da nas istisnu s naše obale kao što su to nekada činili stražari JNA!

I plaćali su je sve do dana današnjeg. Koncesiju za tadašnju derutnu lučicu prije 20 godina, kako tvrdi, potpisali su baškovoški načelnik Joško Roščić i direktor Čizmić, koji je u nepunih godinu i pol dana s ekipom iz Ramove napravio čudo, tako da je luka danas potpuno puna, u mokrom vezu s oko 210 brodova i suhom vezu s oko 130 brodova.

U lučici je stalno zaposleno 20 radnika i 10 sezonaca, od čega su i četvorica hrvatskih branitelja, a prema novoj sistematizaciji bit će ih zaposleno 55. Dobivena koncesija istekla je 2007. godine, prije 12 godina, a PŠRD Ramova Županiji je u više navrata sve do danas podnosila zahtjeve za njezinim produženjem ili za novim koncesijskim odobrenjem.

- Šutnjom administracije koja se oglušuje zajedno s Općinom Baška Voda, ne raspisuje se natječaj za novu koncesiju, pa od legalnih postajemo nelegalni korisnici luke isključivo krivnjom Općine Baška Voda i Županije. Za raspisivanje natječaja za koncesiju potrebno je da Općina Baška Voda luku proglasi pomorskim dobrom te upiše katastarske čestice istog pomorskog dobra u Katastar RH i Gruntovnicu makarskog suda, izradi DUPP naselja Krvavica i DUP obuhvata luke nautičkog turizma Krvavica - govori Josipović.

Pojašnjava i da PŠRD Ramova, iako nema koncesiju, svake godine Ministarstvu financija i Splitsko-dalmatinskoj županiji plaća iznos od 200 tisuća kuna, i to prema prema odluci i rješenju Ministarstva financija za obračun koncesije nakon 30. lipnja 2007. u skladu s važećim Zakonom o koncesiji.

- Ni u jednom trenutku nije postavljeno pitanje kako Županija i Ministarstvo financija primaju sredstva na svoj račun, iz čega slijedi da je korištenje koncesije do dana današnjeg praktično odobreno, bez ikakvog prekida, čime bi i sama ovrha trebala biti bespredmetna, kao i oduzimanje prava na rad. Za 12 godina to nisu mala sredstva, riječ je o milijunima kuna i to ne samo po osnovi koncesije, već i PDV-a, plaća zaposlenicima, a i svim ostalim davanjima - kazuje Josipović, dodavši da aktom ovrhe koja se trebala dogoditi 6. svibnja na dan pečaćenja, i koja je za sada najvjerojatnje odgođena do rješenja žalbe PŠRD-a Ramova na rješenje o ovrsi, RH, Županija i Općina Baška Voda zadaju smrtni udarac svima njima, i radnicima i vlasnicima oko 340 jahti i glisera hrvatskih i inozemnih državljana.