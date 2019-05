Šestogodišnjakinja izašla iz vrtića i otišla kući, a nitko nije primijetio da je nema!? Roditelji su šokirani, u 'Pčelici' odgovornost prebacuju jedni na druge, a ravnateljica nema komentara

Cijeli Vrgorac bruji ovih dana kako je 6-godišnja djevojčica izašla iz Dječjeg vrtića "Pčelica", a da to nitko od zaposlenika nije primijetio.

Kako se odvijao cijeli događaj, ispričalo nam je nekoliko "teta" iz spomenutog vrtića, koje su zbog eventualnih neugodnosti željele ostati anonimne.

- Kao prvo, dijete nije pobjeglo tetama, kao što neki govore po gradu i šire po društvenim mrežama, nego je izašlo gospođi koja vodi dramsko-scenski program, nakon završetka tog programa oko 16.30 sati. Što je najgore, ona to nije primijetila. Gospođa je primljena u sklopu projekata koji se financiraju novcem iz EU fondova. Djevojčica je prešla dvije glavne ulice sama, ne daj Bože da joj se nešto dogodilo, i došla kući. Tko bi odgovarao za to da se djevojčici nešto dogodilo na gradskim prometnicama? Recite nam. Roditelji su ostavili dijete u vrtiću, došli po njega, a djeteta nema. To je šok. Ravnateljica vrtića Snežena Vuleta dosad je dobivala primjedbe na rad gospođa koje vode dramsko-scensku skupinu, no gurala je to pod tepih. Tragično je što ravnateljica nije zovnula roditelje i ispričala im se zbog ovog događaja - kazale su nam vrgoračke tete.

Prvo smo kontaktirali mamu spomenute djevojčice, da čujemo što ona kaže o cijelom slučaju.

- Ne znam uistinu kako je dijete izašlo iz vrtića, a da to nitko nije vidio. Nas dvije non-stop hodamo istom rutom, tako da ona dobro zna to područje i sama je prešla ulice te došla kući. Vjerojatno smo se nas dvije mimoišle na ulici, jer ja sam svratila u Gradsku knjižnicu prije nego što sam krenula u vrtić po nju, pa je nisam srela na ulici. Eto, samo ne znam kako je izašla iz vrtića, vjerojatno se provukla nekako kad su drugi roditelji dolazili po djecu. No, to je ipak netko morao vidjeti - rekla nam je mama šestogodišnjakinje.

Pokušali smo stupiti u kontakt sa Snežanom Vuletom, ravnateljicom vrtića, međutim, ona nije bila raspoložena za priču o ovoj temi.

- Ne bih ništa komentirala. Hvala vam - kratko je odgovorila ravnateljica.

Zatim smo "okrenuli" broj pedagoginje Maje Dodig, nadajući se da će ona nešto reći.

- Jeste li zvali ravnateljicu? Ako ona nema komentara, nemam ni ja. Molim vas da me razumijete - poručila je pedagoginja.

Kao jedina nada i mogući sugovornik ostao nam je Ivan Šarić, predsjednik Upravnog vijeća ove ustanove.

- To nije u nadležnosti Upravnog vijeća, time se mi ne bavimo. Kontaktirajte ravnateljicu, ona odgovara za taj dio posla - istaknuo je Šarić.