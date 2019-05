Malo mjesto na Braču poznato po svom kamenolomu dobilo spektakularan hotel: zavirite u renesansu palaču u koju je uloženo tri milijuna eura i pogledajte u kakvom luksuzu će uživati gosti

Lako je izgraditi novu kuću, reći će vam i najveći laik o ovom pitanju, ali srediti starinu, obnoviti je za moderni život, vratiti joj sjaj, e to je već posao koji traži puno strpljenja. A još kad je to staro zdanje pod paskom konzervatora, kad spada u zaštićene objekte koje se ne smije ni taknuti bez nadzora struke, tada vas čeka "muka ježova". Ali baš na toj muci se poznaju junaci, a u našoj priči to su ljudi koji su staroj kamenoj dami iz bračkih Pučišća, kompleksu palače Dešković, tijekom godinu i pol temeljite obnove i uz investiciju vrijednu tri milijuna eura podarili novi život.

Jedna od najljepših očuvanih srednjodalmatinskih otočnih fortifikacija, od danas kao heritage hotel "Puteus Palace", miroljubivo otvara vrata turistima željnima luksuznog odmora.

– I ne čeka ih, dapače, oni već dan nakon svečanog otvaranja ulaze u sobe novog bračkog objekta visoke luksuzne kategorije. U malom otočnome mjestu poznatom po kamenolomu i po izvrsnoj Kamenoklesarskoj školi svoju je poziciju dobila i naša nova atrakcija. Nije ona zanimljiva samo onima koji će doći kod nas po svoju dozu odmora i mira, jer u hotelu se nalazi i wine bar, kafić i luksuzni restoran u velikom stražnjem vrtu, gdje će pod krošnjama koštela u bogatoj gastronomskoj ponudi moći uživati domaći, ali i pučiški gosti – kaže mr. sc. Silvia Jelavić-Šako, izvršna direktorica tvrtke "Kredenca" d.o.o., napominjući kako su u realizaciji ove investicije dobili i poticaj Ministarstva gospodarstva.

Povijesno gledano, sklop kuća objedinjen nazivom palača Dešković kasnorenesansna je fortifikacija čija je izgradnja započeta 1467. godine, te je kao spomenik kulture registriran pri Zavodu za zaštitu kulturne baštine u Splitu. Obnavljan je po svim pravilima struke, milimetarski precizno, uz nadgledanje doticanja doslovce svakoga kamena starog zdanja. Obnova je trajala dugo, a razlog je jasan – sve se radilo ručno, svaki se kamen očistio, fugirao. Dizani su svi podovi, stavljane su nove instalacije, hidrozaštita, koja je itekako važna jer je palača udaljena od mora tek nekoliko desetaka metara. A da je s njim duboko povezana, svjedoče i četiri zdenca, od kojih se jedan nalazi u restoranu hotela.

– Uz salon, koji nosi vrijednu zbirku, posebna je atrakcija i zdenac iz srca restorana, u kojem se razina vode diže i spušta uz morsku plimu i oseku. S obzirom na to da je palača stara 550 godina, možete zamisliti u kakvom su stanju bili vodni odvodi. Posebnu pažnju tražile su i nove elektroinstalacije, koje je trebalo prilagoditi modernom sustavu života, naponu lokalne mreže i potrebama koje visokokategornik kakav je "Puteus Palace" traži za svoj svakodnevni rad – navela je direktorica Silvia Jelavić-Šako. Na ovako reprezentativnom projektu vrijedi spomenuti i izvođaće radova a to su splitske tvrtke ART Projekti i TGP Mario.

Za probrane "Puteus Palace" ide tragom sutivanskog "Lemongardena" i šoltanskog dvorca "Martinis Marchi", također pretvorenog u heritage hotel. Znači, ekskluzivnih lokaliteta za probranu skupinu gostiju koji traže najbolje u odmorišnom i gastronomskom smislu. U Pučišćima su im na raspolaganju i bazen na trećoj etaži, jacuzzi, sauna, ogroman vrt, izvanredna gastronomska ponuda. Čekaju ih domaći specijaliteti, namirnice koje stižu od lokalnih malih ribara, s provjerenih OPG-ova. Sve je to garnirano vinskom kartom s ponajboljim akvizicijama. Heritage "Puteus Palace" danas otvara vrata, a tome će na svečanom otvaranju svjedočiti i čelni ljudi lokalne zajednice, županijskih resora, TZ-a, UHPE-a te splitske Gospodarske komore.