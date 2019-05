HOS-ovci ove godine ne idu organizirano na Bleiburg, a za veterane koji sami otputuju imaju posebno upozorenje; Upitali smo i Skeju hoće li ići na komemoraciju

Mons. Fabijan Svalina, ravnatelj hrvatskog Caritasa i voditelj Hrvatske katoličke mreže, predvodit će svetu misu na komemoraciji žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama Križnog puta, koja će se u subotu održati na Bleiburškom polju u austrijskoj pokrajini Koruškoj.

I to bi bilo sve, uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća za ubijene, od službenog dijela ovogodišnje komemoracije. Naime, kako doznajemo, službenih političkih govora neće biti!

Pa će se po tome, ako nakon mise ne bude nekih neslužbenih obraćanja, nastaviti tradicija koja se provodila do 1992. godine, kada su komemoraciju predvodili predstavnici Hrvatske katoličke zajednice, uz obraćanje predstavnika islamske zajednice, ali bez političkih govora.

– Zbog austrijskih vlasti, organizatori – Udruga Počasni bleiburški vod – su odlučili kako neće biti političkih govora tijekom obljetnice stradanja hrvatskog naroda, pa se neću obraćati okupljenima – kaže nam Ante Sanader, koji će u subotu biti na komemoraciji kao izaslanik predsjednika Sabora.

Pa će tako 74. obljetnica proći bez političkih govora, no hoće li i bez provokacija, poglavito što su austrijske vlasti najavile strogu kontrolu obilježja koji veličaju fašizam.

– Nadam se kako će proći sve u redu jer godinama odlazim na obilježavanje bleiburške tragedije, i tijekom dvostrukog mandata kaštelanskoga gradonačelnika, i dvostrukog mandata župana splitsko-dalmatinskog. I uvijek su incidente radili pojedinci. No, očito nekome odgovara da se Hrvati opet dijele, svađaju! I ova rasprava tko će ići od predstavnika vlasti, visoko ili niže rangirani izaslanik, povod je za novo razjedinjenje Hrvata. To nam ne treba, mirno trebamo komemorirati žrtve. Treba nam i istina, jer imamo masovne grobnice koje su bile simbol straha i tabu tema u staroj Jugoslaviji. Danas nam ne smiju biti povod za podjelu – kaže nam Sanader, a na upit očekuje li incidente, odgovara:

– Austrijski zakoni su prestrogi, zna se što se smije a što ne, stvar je veoma jasna, ali ako ih netko želi svjesno kršiti – sam je odgovoran.

No, je li svjesno kršenje zakona ako se na Bleiburškom polju pojavite u majici s oznakom HOS-a (Hrvatske obrambene snage) unutar koje piše "Za dom spremni", a koja je službena oznaka vojne postrojbe iz Domovinskog rata, upitali smo pukovnika Marka Skeju, ratnog zapovjednika 9. bojne HOS-a i 114. brigade Hrvatske vojske, danas predsjednika Udruge 9. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban".

– Tužan sam i žalostan što se kao hrvatski branitelj ne mogu pokloniti žrtvama najvećeg stradanja mog naroda. Ljuti me što izdajice hrvatskog naroda i danas, kao i prethodnih 75 godina, cinkaju, lažu! Lažu i dalje, jer da ne lažu, da govore istinu, došli bi se pokloniti žrtvama. I to bez političkih govora, došli bi upaliti svijeće. No, nisu dostojni ni to, da skupa dođu, pa jedni idu u petak, drugi u srijedu, položiti cvijeće na grobove. Zar se ne zna kad je obljetnica? Zar smo svi mi drugi ludi što idemo na dan stradanja, a ne tri-četiri dana prije – emotivno zbori pukovnik Skejo, koji nakon 15 godina redovitog odlaska u Bleiburg, ove godine ne ide.

– Zbog obiteljskih obveza, nažalost, ne mogu, ali sve me ovo ljuti. Naša vlast se dodvorava, ni sami ne znaju kome više i zbog čega. Oni koji ne drže do svoje prošlosti, nemaju ni budućnosti. Epicentar zla je u Zagrebu! Ma, briga Austrijance za nas. Citirat ću Thompsona "Mogu nas lomiti, ali neće slomiti" i dodat ću još kako smo mi bacili klicu Hrvatske. Ona će niknuti i stasati, branit će temelje hrvatske države i naroda, bit će kao što su bili i njihovi preci, uvijek za dom spremni – govori Skejo.

Ujedno saznajemo kako ove godine HOS-ovci nemaju organiziran odlazak u Bleiburg jer zbog manjka novca udruga to nije mogla provesti u djelo, ali su sugerirali svima koji idu da ne nose majice HOS-a, smatrajući kako nikome ne trebaju kazne oko 5000 kuna ili čak opasnost odlaska u zatvor.

Upozorenje zbog nedoličnih oznaka, dale su i sve druge braniteljske udruge koje organiziraju u petak navečer odlazak u Austriju, što nam pojašnjava Mirko Ramljak, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Split:

– Kao i svake godine, organiziramo putovanje i odavanje počasti žrtvama u najvećem stradanju hrvatskog naroda. Ove godine smo imali sredstva za dva autobusa, premda je bilo upita za još više mjesta. Koliko znam, ide i jedan autobus u organizaciji HDZ-a Split, pa Udruge Benedikt, te iz ostalih gradova, Omiša, Trogira, Kaštela, Solina... Dogovoreno je kako će sve vođe puta, nanovo upozoravati putnike da ne nose obilježja koja bi im u Austriji mogla praviti probleme s policijom, da im se ne "dogodi" 48 dana pritvora kao Dugopoljcu Anđelku Bosančiću.

Nadaju se tako svi kako će 74. obljetnica stradanja i Križnog puta proći bez incidenata, premda doznajemo kako se već "prosula" neslužbena priča da će na silu među hodočasnicima biti ubačene grupice provokatora!

Sve kako bi opet došlo do novih incidenata.